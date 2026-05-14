Las sucursales del BROU en el exterior: ganancia en Nueva York y pérdida en Buenos Aires

El Banco República (BROU) tiene actualmente, como parte de su Área Internacional, dos sucursales en el exterior que en 2025 dieron resultados muy similares, pero de signo opuesto, según surge de la memoria anual de la institución financiera estatal.

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El año pasado, la sucursal de Nueva York administró un promedio de activos valorados en US$ 2.180 millones, y sus “esfuerzos” estuvieron enfocados en la administración de la cartera de inversiones y en actividades vinculadas con el Área Finanzas de casa central del BROU, explica el documento. “El acceso directo a la cuenta en la Reserva Federal (de Estados Unidos) aporta una ventaja estratégica para la gestión de liquidez”, agrega.

“La moderación frente a 2024 respondió a menor volumen de activos bajo manejo, márgenes más acotados y un ajuste no caja por reserva sobre el activo por impuesto diferido”, detalla la memoria.

Contexto argentino “desafiante”

Por su lado, en el ejercicio de 2025 la sucursal del BROU en Buenos Aires “continuó consolidando su rol como banco comercial de referencia para la comunidad residente” en Argentina, al brindar una “amplia gama de productos y servicios financieros, con especial orientación a empresas y personas físicas vinculadas al Uruguay”. También presta servicios de representación, atendiendo diversas necesidades de clientes del banco en Uruguay que residen en Argentina, “fortaleciendo el vínculo financiero entre ambos mercados”.

La memoria identifica como el “principal hito del período” para la sucursal porteña los pasos dados “hacia la actualización integral de su sistema corporativo, un proyecto estratégico que permitirá adecuar la operativa a los requerimientos regulatorios del Banco Central argentino, fortaleciendo los estándares de control, seguridad y cumplimiento normativo. Esta modernización tecnológica posibilita la futura ampliación y diversificación de la propuesta comercial, habilitando el desarrollo de nuevos productos y servicios alineados con las mejores prácticas del sistema financiero internacional”.

Sobre el negocio en sí, la memoria indica que “el desempeño del ejercicio se desarrolló en un contexto macroeconómico desafiante”. El 2025 “fue declarado como el ‘Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina’, en el marco de un proceso de reformas estructurales. La economía cerró el año con avances parciales y contrastes en sus principales indicadores financieros, en un escenario de volatilidad y redefinición de prioridades, donde la acumulación de reservas continuó siendo uno de los principales desafíos”.

En ese marco, el resultado de la sucursal fue negativo en US$ 3,1 millones, al igual que en 2024. El patrimonio se redujo levemente, a US$ 5,2 millones.