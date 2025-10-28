Enzo Vogrincic será protagonista de una nueva miniserie de Netflix

El futuro es nuestro es una adaptación latinoamericana de la novela The World Jones Made, del estadounidense Philip K. Dick

Netflix anunció el comienzo de la producción de El futuro es nuestro, una miniserie distópica de ocho episodios inspirada en la novela The World Jones Made, del estadounidense Philip K. Dick. Entre sus protagonistas estarán el uruguayo Enzo Vogrincic y otros actores latinoamericanos como Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi.

La serie transcurre en 2047. En un mundo devastado por el colapso ecológico, una coalición sudamericana intenta restaurar el orden a través de medidas extremas para proteger la naturaleza y combatir el hambre y la violencia. En ese contexto aparece la voz de un joven predicador llamado Jonás Flores, que proviene de internet y promete ver el futuro. En la serie, el actor uruguayo encarnará al oficial de policía Hugo Crussi, quien rastreará la voz del predicador.

El libro de Philip K. Dick, publicado en 1956, explora temas como el libre albedrío, la alienación humana, el poder político y el impacto de la tecnología en la sociedad. La serie pretende ser una adaptación latinoamericana de esta obra, al actualizarla con una mirada regional y permitir que el continente se convierta en escenario y motor de la resistencia ante un mundo en ruinas.

“Nos hemos acercado a la obra de Philip K. Dick con muchísimo respeto y admiración, encontrando temas contundentemente relevantes en la actualidad. Sin lugar a dudas, el desafío es inmenso pero nos llena de orgullo poder contar una historia que mostrará a Latinoamérica como fuerza de resistencia en el nuevo orden. Será una producción de máxima ambición, sin precedentes en América Latina, que demostrará que este tipo de historias también pueden ser contadas desde nuestros países, en español y con la máxima calidad”, afirma en un comunicado de prensa Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos de Netflix para Latinoamérica.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix Latinoamerica (@netflixlat) El futuro es nuestro está dirigida por Vicente Amorim, Daniel Rezende y Jesús Braceras. Su productor general es Mateo Gil, y la producción está a cargo de K&S Films, conocida por películas como Relatos salvajes, El clan y la serie El Eternauta, y Electric Shepherd Productions, una organización que se encarga de preservar el legado del autor estadounidense.