¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Enzo Vogrincic será protagonista de una nueva miniserie de Netflix

El futuro es nuestro es una adaptación latinoamericana de la novela The World Jones Made, del estadounidense Philip K. Dick

Serie Enzo Vogrincic
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Netflix anunció el comienzo de la producción de El futuro es nuestro, una miniserie distópica de ocho episodios inspirada en la novela The World Jones Made, del estadounidense Philip K. Dick. Entre sus protagonistas estarán el uruguayo Enzo Vogrincic y otros actores latinoamericanos como Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi.

La serie transcurre en 2047. En un mundo devastado por el colapso ecológico, una coalición sudamericana intenta restaurar el orden a través de medidas extremas para proteger la naturaleza y combatir el hambre y la violencia. En ese contexto aparece la voz de un joven predicador llamado Jonás Flores, que proviene de internet y promete ver el futuro. En la serie, el actor uruguayo encarnará al oficial de policía Hugo Crussi, quien rastreará la voz del predicador.

Leé además

Enzo Vogrincic en 9, de Nicolás Branca y Martín Barrenechea.
Canal 5

Con '9', el primer protagónico de Enzo Vogrincic, Canal 5 y la ACAU estrenan ciclo de filmes nacionales
canal 5 y acau se unen para llevar el cine uruguayo a todo el pais
Cine en televisión

Canal 5 y ACAU se unen para llevar el cine uruguayo a todo el país

Por Katherine Kilian

El libro de Philip K. Dick, publicado en 1956, explora temas como el libre albedrío, la alienación humana, el poder político y el impacto de la tecnología en la sociedad. La serie pretende ser una adaptación latinoamericana de esta obra, al actualizarla con una mirada regional y permitir que el continente se convierta en escenario y motor de la resistencia ante un mundo en ruinas.

“Nos hemos acercado a la obra de Philip K. Dick con muchísimo respeto y admiración, encontrando temas contundentemente relevantes en la actualidad. Sin lugar a dudas, el desafío es inmenso pero nos llena de orgullo poder contar una historia que mostrará a Latinoamérica como fuerza de resistencia en el nuevo orden. Será una producción de máxima ambición, sin precedentes en América Latina, que demostrará que este tipo de historias también pueden ser contadas desde nuestros países, en español y con la máxima calidad”, afirma en un comunicado de prensa Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos de Netflix para Latinoamérica.

El futuro es nuestro está dirigida por Vicente Amorim, Daniel Rezende y Jesús Braceras. Su productor general es Mateo Gil, y la producción está a cargo de K&S Films, conocida por películas como Relatos salvajes, El clan y la serie El Eternauta, y Electric Shepherd Productions, una organización que se encarga de preservar el legado del autor estadounidense.

“Es un honor y un privilegio colaborar con Netflix, con Francisco Ramos y con este extraordinario equipo creativo en la primera adaptación audiovisual en español de la obra de mi padre. La adaptación de la novela realizada por Mateo es ingeniosa y audaz, y mantiene la esencia de la historia original. Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos, y la pasión expresada por todo el equipo es realmente inspiradora”, subraya Isa Dick Hackett, productora ejecutiva e hija del autor.

Selección semanal
Luis Lacalle Pou

Luis Lacalle Pou fue premiado como “Personalidad Tributaria del Año” por organización antiimpuestos

Por Redacción Búsqueda
Salud

La mitad del tiempo de un paciente en el CTI se debe a infecciones bacterianas, señala especialista

Por Leonel García
Justicia

Tribunal ratificó la responsabilidad de los organizadores de fiesta de electrónica por la muerte de una joven por sobredosis

Por Macarena Saavedra
Intendencia de Canelones

Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

Enzo Vogrincic será protagonista de una nueva miniserie de Netflix

Enzo Vogrincic será protagonista de una nueva miniserie de Netflix

Por Redacción Galería
Leila Guerriero, coordinadora y editora del libro de crónicas El Corazón de la bestia.

Perros que van al spa y la adopción de una mona en Ecuador en el último libro de crónicas de Leila Guerriero

Por RFI
Dante Spinetta estará preparando su sexto disco de estudio.
Video

Dante Spinetta fusiona tango, funk y R&B en su nuevo álbum y ya dio a conocer su primera canción

Pipe Stein, Alejandro Laborde y Cecilia Bonino.

Se presentó ‘El líder aprendiz’, el nuevo libro de Alejandro Laborde

Por Belén Riguetti Aparicio