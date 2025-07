Eres un panoli, Manu

Semanas atrás, nuestra habitual avalancha de informaciones apocalípticas guerras, corrupciones y disparates varios se vio interrumpida por una pelea conyugal en directo. Como recordarán, las cámaras captaron, al abrirse las puertas del avión presidencial, cómo la señora de Macron manoteaba, no precisamente de modo amoroso, a su marido, que, pillado in fraganti, ensayaba una sonrisa de cómic de esas con dientes apretados que dicen “¡Glub! Tierra, trágame”. En un principio se intentó desacreditar la noticia calificándola de falsa y dando a entender que se había creado a través de un sistema de inteligencia artificial vinculado a cuentas “rusas”. Sin embargo, este primer intento fracasó porque la escena había sido grabada por diversos medios, de modo que el entorno del presidente de Francia pasó a decir que se trataba de una “pequeña disputa”, aunque luego el propio Macron, no contento con esta versión, hizo correr la voz de que él y su esposa tenían por costumbre gastarse bromas y aquel manoteo juguetón era su forma de relajarse antes de un acto oficial. Resultado: medio mundo tronchándose de le président de la République. Me ha llamado la atención este caso porque, en un mundo en el que todos nos tragamos a diario las bolas más inverosímiles, ¿por qué Macron no ha conseguido que le crean las suyas? Mi teoría es que para vender bien una moto hay que tener currículum y doctorarse en embustes. Alguien que no es mentiroso compulsivo, como Macron, arruina su reputación con solo una trola, porque se comporta de un modo que no se espera de él. Es algo así como descubrir que Papá Noel en vez de beber Coca-Cola empina el codo o se dedica a acosar ancianitas en su trineo. Qué horror, diríamos, qué decepción; ya nunca más confiaré en él. Un mentiroso redomado en cambio puede mentir todo lo que le dé la gana, que da igual. “Cosas de fulano”, decimos, y nadie le da más importancia. Por eso yo estos días me he entretenido en imaginar cómo habrían salido del trance semejante plusmarquistas consumados de la trola como Trump, Putin, Netanyahu o Pedro Sánchez. Seguro que a ellos esto no les pasaría. Porque nos habrían convencido de que lo que vio el mundo entero era un espejismo, un delirio colectivo, una noticia falsa fabricada, no por los rusos, vaya topicazo y vulgaridad, sino por zombis y/o extraterrestes. Porque esa es la ventaja de los profesionales de la bola: ellos pueden mentir impunemente y se les cree todo, en especial, lo más absurdo e inverosímil.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Alguien que no es mentiroso compulsivo, como Macron, arruina su reputación con solo una trola, porque se comporta de un modo que no se espera de él. Es algo así como descubrir que Papá Noel en vez de beber Coca-Cola empina el codo o se dedica a acosar ancianitas en su trineo. Alguien que no es mentiroso compulsivo, como Macron, arruina su reputación con solo una trola, porque se comporta de un modo que no se espera de él. Es algo así como descubrir que Papá Noel en vez de beber Coca-Cola empina el codo o se dedica a acosar ancianitas en su trineo.