Espejo de una realidad variable

Hoy hojeamos ejemplares de los primeros años y con cierto humor vemos esos cambios en las elecciones estéticas, en los temas que se abordaban, en cómo se abordaban. Y más allá de la gracia de lo vintage, reconocemos que éramos (lo seguimos siendo) un buen producto periodístico porque estábamos cumpliendo uno de los objetivos más importantes: ser espejo de la sociedad del momento.

En este momento la sociedad nos dice que tenemos que hablar de la adicción de los adolescentes al juego en línea, de que ya no tenemos que confundir la felicidad con alegría o placer, sino que está en nuestros pensamientos, que el atrio de la casa central de un banco se convirtió en un museo, de que hay un Día de la Tierra y existen tribus indígenas que aún la veneran y viven en total comunión con ella, de que murió el papa que será recordado por su espíritu reformista y de que ya no tienen que ser mujeres delgadas las protagonistas de la tapa, porque, como Paola Bianco, la inteligencia y la belleza tienen muchas formas y el cuerpo de la mujer ya no debería ser un terreno público del que todos podemos opinar. Pero este cambio algunos y algunas todavía no lo han comprendido, y Paola lo ha constatado desde que una enfermedad autoinmune modificó su cuerpo.

Y como, a nuestro tiempo, somos adeptos a los cambios, hoy, en esta edición, presentamos una renovación en el diseño de nuestras páginas y nuestra tapa. Florencia Méndez, directora de arte de la revista, es quien ha trabajado durante un largo tiempo para darles el valor, el brillo, la jerarquía y el cariño a las notas que los periodistas escriben y las fotos que los fotógrafos sacan. Ella es quien le da forma a la magia, quien traduce en impacto visual el rigor periodístico. La experiencia que le ha dado la cantidad de años que lleva en la revista le permitió crear este nuevo universo de tipografías, colores, formas y estilos para que los lectores disfruten con la casa renovada y nosotros sigamos sintiéndonos actualizados, que acompañamos los cambios con la sociedad de hoy. Sean bienvenidos al nuevo diseño de esta revista que celebra sus 25 años.