Estos son los nominados a los Premios Oscar 2025 en las principales categorías

Kieran Culkin en Un dolor real

Edward Norton en Un completo desconocido

Guy Pearce en El brutalista

Jeremy Strong en The Apprentice

Mejor actriz de reparto

Monica Barbaro en Un completo desconocido

Ariana Grande en Wicked

Felicity Jones en El brutalista

Isabella Rossellini en Cónclave

Zoe Saldaña en Emilia Pérez

Mejor actor

Adrien Brody en El brutalista

Timothée Chalamet en Un completo desconocido

Colman Domingo en Sing Sing

Ralph Fiennes en Cónclave

Sebastian Stan en The Apprentice

Mejor actriz

Cynthia Erivo en Wicked

Karla Sofía Gascón en Emilia Pérez

Mikey Madison en Anora

Demi Moore en La sustancia

Fernanda Torres en I'm Still Here

Mejor película animada

Flow

Intensamente 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: La venganza se sirve con pluma

Robot salvaje

Mejor dirección

Anora, de Sean Baker

El brutalista, de Brady Corbet

Un completo desconocido, de James Mangold

Emilia Pérez, de Jacques Audiard

La sustancia, de Coralie Fargeat

Mejor documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane

Mejor película internacional del año

I'm Still Here (Brasil)

The Girl with the Needle (Dinamarca)

Emilia Pérez (Francia)

The Seed of the Sacred Fig (Alemania)

Flow (Latvia)

Mejor película del año

Anora

El brutalista

Un completo desconocido

Cónclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

¿Quiénes eligen a los nominados al Oscar?

Los miembros de la Academia de cada una de las categorías votan dentro de sus rubros. Es así que los actores nominan a actores, los directores a otros directores y así. Las únicas excepciones son las categorías de Largometraje Internacional y Cortometraje de Acción Real, en las que los nominados son seleccionados por votación de miembros de todas las ramas que quieran participar. Todos los miembros votan además la que consideran Mejor Película.

A partir del martes 11 y hasta el martes 18 serán también los miembros activos de la Academia los que voten entre los nominados a quienes consideren deban ganar un Oscar en la próxima ceremonia, que será el domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre.