Así es la iglesia donde será enterrado el papa Francisco

Francisco, fallecido este lunes 21 de abril, no es el primer papa que será enterrado fuera del Vaticano. De hecho, solo 92 pontífices de la historia están enterrados en la basílica de San Pedro, mientras que los demás 174 eligieron otras iglesias de Roma , al igual que Francisco.

En el libro Esperanza. La autobiografía: memorias del papa Francisco, el papa habló sobre su devoción por Salus Populi Romani, la virgen de esta basílica que representa la protección del pueblo romano: “Siendo cardenal, siempre había ido y sigo yendo, también antes y después de los viajes apostólicos, para que ella me acompañe, como una madre, para que me diga lo que tengo que hacer, para que vigile mis gestos. Con la Virgen estoy seguro”.

En las mismas páginas confesó que deseaba ser enterrado en este lugar, en el que estuvo un total de 115 veces. “Cuando fallezca, no me enterrarán en San Pedro, sino en Santa María la Mayor: el Vaticano es la casa de mi último servicio, no la eternidad”.