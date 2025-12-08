Fin de la Fórmula 1: Lando Norris campeón, el beso con su novia y el protagonismo de Ana de Armas

El británico llegó tercero a la meta y así se convirtió en el nuevo campeón del mundo, seguido por el neerlandés Max Verstappen y el australiano Oscar Piastri

“No estoy llorando”, bromeó el corredor, que admitió que “hace tiempo que no lloraba” y que estaba convencido de que no se le caería una lágrima.

El británico Lando Norris llegó tercero a la meta en Abu Dabi, todo lo que necesitaba para convertirse en el nuevo campeón del mundo, seguido por el neerlandés Max Verstappen y el australiano Oscar Piastri.

Tras cruzar la bandera a cuadros que marcó el final de una tensa y peleada carrera, el campeón de 26 años recibió un mensaje por radio de Zak Brown, jefe de McLaren: “¿Es esta la línea del campeón del mundo?”. De inmediato Norris rompió en llanto y, entre sollozos, agradeció a su madre y a su padre. “No estoy llorando”, bromeó el corredor, que admitió que “hace tiempo que no lloraba” y que estaba convencido de que no se le caería una lágrima. “Ahora parezco un perdedor”, manifestó a la prensa, algo avergonzado de mostrarse tan emocionado.

Embed Sin importar quién fuera el ganador, Norris, que llegó con el mejor puntaje a la final del campeonato, tenía que quedar por lo menos en tercer lugar para ser el campeón del mundo. Pero en Fórmula 1 no siempre gana el campeón. Verstappen salió a ganar la carrera y Norris a ganar el campeonato. Y eso fue lo que pasó en Abu Dabi: el primero en llegar a la meta fue Verstappen, quien corre para Redbull y es cuatro veces campeón del mundo.

Norris, que nació en “cuna de oro” por ser hijo del inversor multimillonario Adam Norris, corrió sin sacarse el casco para abrazar a su madre, Cisca Wauman, al llegar a la meta. La imagen que revolucionó las redes sociales, sin embargo, fue la del encuentro del novel campeón con su novia, la modelo portuguesa Magui Corceiro, quien lo esperó visiblemente emocionada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Drivers & wags of formula 1 (@f1wagsanddrivers) Norris y Corceiro celebraron con un apasionado beso y abrazo rodeado de cámaras. El vínculo entre ambos empezó hace dos años. Tras idas y vueltas, la pareja decidió oficializar su relación en mayo, cuando la modelo asistió al Gran Premio de Mónaco.