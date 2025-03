Fiorella Haim: “Estoy convencida de que Ingeniería es una carrera para mujeres”

No, creo que nunca tuve la necesidad, o nunca se me ocurrió. Capaz me podría haber venido bien ahora que lo decís, pero ser ingeniera no me habilita a hablar de todos los temas. Puedo hablar de lo que quiera como cualquiera. Lo que sí es cierto es que si viene un diseñador gráfico y te muestra un afiche, todo el mundo opina; ahora, es muy difícil que alguien que no sea del campo venga a discutirte si un circuito está bien o mal armado.

Hablamos de una época en la que era aceptable que profesores hombres hicieran chistes machistas, nadie los iba a cancelar. Para mí, nunca fue un obstáculo, pero sí me pasaba de escuchar cuestionamientos, los mismos compañeros se sorprendían y te preguntaban: “¿por qué estás estudiando esto?”. Yo les contestaba que era lo que me gustaba. Si me lo preguntan hoy tengo más respuestas. Estoy convencida de que Ingeniería es una carrera para mujeres; implica mucha creatividad, trabajo en equipo, te permite la autonomía económica, con flexibilidad horaria, podés ejercerla desde distintos lugares… Te deja compatibilizar mucho la vida familiar. Hubo como un concepto, una imagen que se difundió de un ingeniero, hombre, descuidado, solo y encerrado en una pieza. Eso le hizo mucho mal a la carrera. Pero esto de ser la primera mujer en la presidencia de Ceibal —aunque es cortita la trayectoria, pasaron dos antes que yo— es un honor, porque desde mi posición de ingeniera me vuelve referente en un mundo en el que todavía no hay muchas chicas que elijan esta profesión.

Estoy convencida de que Ingeniería es una carrera para mujeres; implica mucha creatividad, trabajo en equipo, te permite la autonomía económica, con flexibilidad horaria, podés ejercerla desde distintos lugares… Te deja compatibilizar mucho la vida familiar

Es docente del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, ¿cuál es la mejor y la peor parte de ser docente?

La parte más linda es cuando los estudiantes hacen ese clic cuando entienden y vos se lo ves en la cara. La peor parte es cuando les corregís los parciales y al final no entendieron nada (risas).

Me encanta viajar en familia, me acuerdo de uno que hicimos en 2019 (...). Era mi primera vez en esa ciudad (Berlín), que es de donde era mi abuela, que nació en la época del nazismo. Pude mostrarles a mis hijas la casa donde había vivido, recorrer esas calles y reconectar con esa parte de la historia familiar muy significativa Me encanta viajar en familia, me acuerdo de uno que hicimos en 2019 (...). Era mi primera vez en esa ciudad (Berlín), que es de donde era mi abuela, que nació en la época del nazismo. Pude mostrarles a mis hijas la casa donde había vivido, recorrer esas calles y reconectar con esa parte de la historia familiar muy significativa

Si estuviera en sus manos proponer un cambio contundente en la educación, sin trabas ni burocracia, de hoy para mañana, ¿cuál sería?

Haría que los espacios de trabajo en los liceos se parezcan más a los laboratorios de Ceibal y que las clases en sí sean más en modalidad laboratorio, más práctica, y promover los proyectos de trabajo que integran todas las asignaturas. No solo es meter un laboratorio en todos los liceos, que eso es fácil, solo ir e instalarlo, sino que la parte complicada es que la modalidad de enseñanza realmente vaya por ahí.

Trabaja con tecnología todo el tiempo, ¿hay alguna que todavía no logra entender del todo o la supera?

A mí me gusta mucho ir conociendo lo que va surgiendo, estar informada, aunque es imposible estar al día de absolutamente todo porque todo va muy rápido. Entonces la única forma de trabajar que me sirve es el trabajo en equipo, gente muy especializada en varias cosas, muy técnica, de la que aprendo. A mis hijas les pido que me expliquen también, aunque creo que por ahora no soy tan vieja (risas).

¿Qué hacen sus hijas para que la logren sacar de quicio?

Nada, te juro, son divinas.

¿Qué viaje en familia recuerda especialmente?

Me encanta viajar en familia, me acuerdo de uno que hicimos en 2019 a Europa, precioso, estuvimos por Grecia, París y Berlín. Era mi primera vez en esa ciudad, que es de donde era mi abuela, que nació en la época del nazismo. Pude mostrarles a mis hijas la casa donde había vivido, recorrer esas calles y reconectar con esa parte de la historia familiar muy significativa y que a ellas también les llegue.

¿Cuál es su escritor favorito?

Leonardo Padura, un cubano, lo conocí por un libro que me regalaron. Soy muy lectora, ahora estoy con El impostor, de Javier Cercas. Leo de noche o cuando estoy de vacaciones, trato de hacerme tiempo, es mi hobby, y a mis amigas también les gusta leer.

¿Cómo se cuida los rulos?

Con lo básico, lo típico de hidratación. Yo a los rulos los acepto. Mis hijas también tienen rulos y ellas usan muchos más productos que yo. Vamos a la misma peluquería las tres, yo desde que soy adolescente, porque cortar pelo con rulos no es fácil.