Desde sus inicios profesionales, Harrison formó parte de la alineación clásica definitiva de The Beatles , grupo que redefinió la música popular y transformó la cultura global del siglo XX.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Su carácter reservado y su concepción de la música como un espacio de calma e introspección contrastaban con el arrollador magnetismo de sus compañeros.

Su contribución fue como guitarra solista, con punteos afilados y melódicos, herederos de Chet Atkins y Carl Perkins. A pesar de su magnífica técnica, renunció al papel del 'guitar-hero' y puso su talento al servicio del sonido de ‘The Fab Four’.

A lo largo de su carrera dominó una amplia variedad de instrumentos de cuerda y percusión. Posteriormente incorporó música clásica india y perfeccionó la técnica de ‘slide guitar’.

Poseedor de una voz muy personal, también sirvió como acompañamiento vocal a las armonías.

La hegemonía compositiva de John Lennon y Paul McCartney, dos de los compositores más influyentes del siglo XX, le relegó durante años a un estricto segundo plano creativo, limitando su presencia a una o dos canciones por álbum.

Su primera composición con The Beatles, Don't Bother Me, aparece en su segundo álbum de estudio, With the Beatles (1963).

A partir de ‘Rubber soul’ (1965), donde firma dos canciones, comenzó su fase más productiva en la banda. Revolver (1966), donde firma 3 temas, un hito en su carrera dentro del grupo, se abre con Taxman.

Pero sus mejores composiciones son ‘While my guitar gently weeps’ (White Album, 1968) y Here comes the sun’ y Something (Abbey Road, 1969), imprescindibles en cualquier antología del cuarteto de Liverpool.

El legado de una carrera en solitario

Tras la disolución oficial de The Beatles, Harrison publicó el triple álbum All Things Must Pass (1970), que recogía sus composiciones acumuladas durante años con la banda y contó con la colaboración de Ringo Starr y Eric Clapton.

Con ese disco logró el éxito comercial y de crítica más rotundo de cualquier Beatle en el arranque de sus carreras solistas.

El álbum, que alcanzó el puesto número uno en las listas de éxitos británicas y estadounidenses, incluía sencillos como What is Life y My Sweet Lord.

Harrison perfeccionó un lenguaje compositivo propio, cargado de sensibilidad melódica y progresiones armónicas poco convencionales. Además, mantuvo su estilo de guitarra ‘slide’ lírico, alejado de cualquier virtuosismo exhibicionista y profundamente expresivo.

Durante los setenta publicó discos como Living in the material world (1973), Dark horse (1974) y 33 & 1/3 (1976).

Tras un largo período alejado de la música, regresó con Cloud nine (1987), que contenía el éxito Got my mind set on you, una versión de una canción de 1962 escrita por Rudy Clark y grabada por James Ray. Su último disco en solitario aparecido en vida fue el directo Live in Japan (1992).

Asimismo, fue integrante del supergrupo ‘The Traveling Wilburys’, junto a Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty y Jeff Lynne, una de las bandas más influyentes de la década. Publicaron dos discos con notables melodías: Volume 1 (1988) y Volume 3 (1990).

Fallecido el 29 de noviembre de 2001 en Los Ángeles (Estados Unidos) a los 58 años, su obra como instrumentista y compositor se mantiene vigente en la industria musical.

Su labor fue reconocida con su ingreso póstumo al Salón de la Fama del Rock and Roll (2004) y su inclusión en la lista de los mejores guitarristas de todos los tiempos elaborada por la revista Rolling Stone (2011).

El misticismo oriental que transformó el pop

La verdadera contribución de Harrison fue incorporar las sonoridades de la India a la música pop y acercar la espiritualidad oriental a la cultura occidental.

El punto de inflexión en su trayectoria ocurrió a mediados de los sesenta, cuando descubrió el sitar durante el rodaje de la película Help!. Posteriormente, en 1966, conoció al maestro Ravi Shankar, que influyó en su transformación espiritual y artística.

En el ámbito musical, su huella fue decisiva al introducir los elementos orientales en The Beatles que se convirtieron en una de las señas de identidad del movimiento hippie.

Harrison añadió instrumentos y escalas de la música clásica india a temas como Within You Without You y Norwegian wood (John Lennon), una de las primeras grabaciones de música pop en incorporar el sitar.

Esta inspiración india fue el germen del rock psicodélico que dominó en la música anglosajona durante la segunda mitad de los sesenta.

En el plano espiritual, conoció el universo de la meditación y facilitó la introducción de la filosofía hindú y temas místicos en el mundo del pop.

En 1968 arrastró a los otros tres “Beatles” y sus respectivas parejas a unas jornadas de meditación en la India con el gurú Maharishi Mahesh Yogi.

Cada vez más cercano al movimiento Hare Krishna, inspiró la organización de The Concert for Bangladesh en el Madison Square Garden (1971), el primer gran recital benéfico de la historia del rock.

FUENTE:EFE REPORTAJES