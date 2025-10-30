Ceibal celebra avance de piloto en 87 liceos para bajar inasistencias, luego de alcanzar logros en escuelas

El ausentismo escolar es la principal preocupación de las autoridades educativas. Para reducirlo se han implementado en los últimos años una serie de medidas. Una de ellas, el piloto de asistencia estudiantil por reconocimiento facial que se instaló en el liceo de Piriápolis , quedó por el camino en agosto a raíz de la protesta de liceales, padres, profesores y el sindicato, mientras que otras siguen en marcha. Ese es el caso del envío de mensajes breves y personalizados por WhatsApp a familias de estudiantes de séptimo de Educación Básica Integrada (EBI, nivel que se corresponde con primero de Educación Media).

La iniciativa se empezó a implementar este año. Por esa vía comunican a las familias información educativa considerada relevante. Una propuesta similar para combatir el ausentismo se puso en marcha en escuelas en el año 2023, cuando enviaron cartas personalizadas a unas 30.000 familias, lo que en 2024 se expandió y llegó a 50.000. Los resultados de esta experiencia fueron favorables, por lo que el proyecto se amplió este año a 87 liceos. Los primeros resultados de este piloto son alentadores.

“La mayoría de las respuestas” de las familias “son de agradecimiento” y “solamente el 1% de las familias que participan se dieron de baja de los mensajes”, informó Lucía Villar, coordinadora de proyectos del Laboratorio de Ciencias Comportamentales de Ceibal, el jueves 23, durante el seminario “Cuidar los sueños: experiencias y estudios sobre asistencia escolar”.

La Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ), que organizó el seminario junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), informó que en 2024 el promedio de faltas en educación inicial fue de 44 días, en primaria de 29, en secundaria de 41 y en educación técnico profesional de 54. Las autoridades plantean que el problema es multicausal y notan un aumento en los últimos años, particularmente después de la pandemia.

En este contexto, Ceibal, en colaboración con el Behavioral Insights Team (BIT), implementó en 2023 la estrategia de las cartas personalizadas a familias informando sobre las inasistencias de sus hijos. Además, les entregó un folleto sobre la importancia de asistir a la escuela, consejos para mejorar la asistencia, un compromiso para que los padres firmaran diciendo que enviarían a sus hijos a la escuela y un calendario para hacer un seguimiento de los días de escuela que sus hijos habían perdido.

La intervención redujo 6% las inasistencias (1,7 días). El impacto fue más notorio (2,2 días) en las escuelas con estudiantes más vulnerables, donde el ausentismo suele ser mayor. Por otra parte, ”los efectos también fueron mayores para los estudiantes con niveles de asistencia medios, aquellos que no tienen una asistencia perfecta, pero tampoco son los que más faltan a clase”. En este segmento de estudiantes se observó una reducción de dos inasistencias, un resultado ”particularmente relevante para las ciencias del comportamiento aplicadas”, destacó Ceibal.

Además, el proyecto reveló que “entregar información solo a los docentes”, como se realizó en un grupo determinado de escuelas, “no generó impacto en las inasistencias de los estudiantes”. Lo que resultó clave para lograr el efecto buscado, consideran en Ceibal, fue el contacto con las familias. Esta intervención tuvo un costo de US$ 2,5 dólares al día.

Con estos resultados, al año siguiente ANEP expandió la iniciativa a 50.000 estudiantes, particularmente a aquellos que asisten a primero, segundo y tercer año de escuelas urbanas de quintiles 1, 2 y 3 y que además acumularon 16 inasistencias o más en 2023.

Este año la propuesta se llevó a séptimo de EBI, un nivel en el que el 62% de los estudiantes fueron ausentes crónicos en 2023, es decir, faltaron el 10% o más de los días lectivos, con o sin justificación. Un análisis cualitativo previo de Ceibal —con 27 entrevistas en profundidad a estudiantes, familiares, docentes, directores y adscriptos— reveló que hay “falta de información o creencias erróneas sobre las inasistencias”, lo que también se percibió en primaria. Constataron que “padres y madres no tienen una buena noción de cuánto es aceptable faltar a clase o cuántas ausencias ya tienen sus hijos” y que además ”piensan que sus hijos no faltan a clases más que otros estudiantes y subestiman sistemáticamente sus ausencias totales acumuladas”. A su vez, ”las escuelas se centran sobre todo en estudiantes con muchas ausencias consecutivas”, en el sentido de que ”estos casos son los que más se destacan en la mente de los docentes”.

También hallaron “fricciones comunicacionales entre las familias y los centros educativos”. Las entrevistas mostraron “un quiebre bastante marcado” al pasar de primaria a secundaria en cuanto a “la contención para las familias y los estudiantes”, razón por la que Ceibal decidió aplicar la intervención en ese nivel, séptimo de EBI, explicó Villar. El proyecto busca “reducir la brecha informacional entre liceo y familias” y “promover el seguimiento familiar en la educación del estudiante”.

Un mensaje por mes

Ceibal destacó que la evidencia muestra que existe una relación directa entre inasistencias y rendimiento educativo: “a más faltas, peores calificaciones”.

Sobre esta premisa, elaboró la iniciativa Familias Informadas, en la que participan 87 liceos de todo el país, cuyo nivel de asistencia se comparará con aquellos centros donde no se implementa el proyecto. Ceibal ha enviado desde mayo —y lo hará hasta febrero de 2026— un mensaje de WhatsApp por mes a las familias, en los que aborda diversos temas: la asistencia, el rendimiento académico y fechas importantes, como aquellas vinculadas a Apoyos Pedagógicos Específicos. La propuesta, cuyos resultados estarán disponibles el año próximo, “permitirá evaluar en qué medida esta estrategia contribuye a reducir las inasistencias y mejorar los desempeños académicos”.

Próximos pasos

ANEP presentó en junio una propuesta para mejorar la asistencia basada en campañas de concientización dirigidas a la sociedad y a las comunidades educativas, así como para potenciar los registros y la comunicación con las familias. El director ejecutivo de Políticas Educativas de ANEP, Antonio Romano, dijo el jueves 23 en el seminario que “los recursos tecnológicos son muy importantes para generar instrumentos que ayuden a pensar cómo intervenir, pero hay algo que es insustituible, que es la presencia de los adultos”.

Por su parte, el director sectorial de Planificación Educativa de Codicen, Andrés Peri, informó allí que en ANEP están trabajando “sobre la forma en que se visualiza la asistencia en los sistemas de reporte de los docentes y las familias, para poder dimensionar la cantidad de inasistencias y su gravedad a medida que transcurre el año lectivo”. Anunció también que a partir del próximo año se distribuirán en los centros educativos materiales de apoyo a la campaña de asistencia y se realizará un monitoreo regular de este tema.