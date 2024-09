Horóscopo: las predicciones para los primeros días de octubre

Los regidos por el signo de Aries vivirán una etapa delicada para las relaciones de pareja, momentos difíciles debido a malos entendidos y tensiones no resueltas. En general, el primer día del mes será gris y la moral de los arianos puede terminar un poco baja. La empresa en la que trabajan o con la que están directamente relacionados influirá directamente en su presupuesto, lo que puede llevarlos a tener un disgusto o recibir malas noticias. Buen momento, por el contrario, para su situación amorosa.

Los nacidos bajo el signo de Leo tendrán un primer día de cansancio en las actividades que tengan que ver con la lectura; deben tratar de ocupar su tiempo libre en actividades manuales que no requieran mucho detalle. Para el dos de este mes, habrá algo que celebrar con alguien especial. El tercer día de octubre les depara dificultades en las relaciones familiares y de pareja, que no están pasando sus mejores horas; el consejo para los leoninos es que pongan más de su parte.

Para Sagitario , el primer día del mes les depara un mayor grado de compromiso, profundidad y acercamiento con las personas que más quieren. El segundo día se sentirán más libres y con la posibilidad de cometer alguna pequeña locura. Su afán por ser perfectos no les deja margen para errores, eso hace que la pasen mal en el trabajo, lo que también agobia a la pareja. Es posible que el tres de octubre los sagitarianos sufran más estrés del que están acostumbrados.

Tierra

Estos signos (Tauro, Virgo, Capricornio) se encontrarán en distintas encrucijadas que deberán salvar con sabiduría.

Para Tauro, el primer día del mes les depara esfuerzos extraordinarios en el trabajo. Al día siguiente, los taurinos podrían darse cuenta de que sus planes a mediano plazo dependerán de lo que consigan ahorrar de ahora en adelante. Conviene que eliminen los gastos superfluos. El día tres pueden notar una baja de energía: no será un problema médico, sino un cansancio pasajero que puede hacer que sean incapaces de encauzar asuntos de relevancia.

Las personas de Virgo vivirán el primer día de octubre llevados por el consumo. No podrán evitar gastar y gastar, aunque de forma justificada. Tendrán novedades en el trabajo y algún cambio en la situación amorosa. El día dos sentirán que retorna la calma interior que habían perdido hace poco por un contratiempo. Los astros aconsejan que en el tercer día del mes tengan especial cuidado con las bebidas que consumen. Si quieren mantenerse en forma deben leer detenidamente todos los componentes de jugos envasados y refrescos, podrían sorprenderse. Descubrirán que no son tan saludables como parecen.

Los de Capricornio contarán muchas intimidades a amigos el primer día de octubre. Pero cuidado si no es a un grupo de mucha confianza, ya que alguna de sus intimidades puede acabar en boca de quien no desean. El dos de este mes la fuerza física los acompañará y podrán dar rienda suelta a los deseos de más movimiento, de más acción. Es el día ideal para empezar un deporte y, si ya lo practican, pueden interesarse en otros aspectos lúdicos. El día tres la suerte los ayudará en un posible ascenso en el trabajo. Además, es un buen momento para cambios en la vida personal.

Aire

A estos signos (Géminis, Libra y Acuario) les espera un principio de mes con incertidumbre respecto al futuro y su salud.

Los nacidos bajo el signo de Géminis sentirán el primer día de octubre que llegó el momento ideal para concretar sus sueños. El dos inicia una temporada buena para las lecturas y el aprendizaje, y será también adecuado para tomar con fuerza las riendas de la salud e iniciar un régimen alimentario sano y equilibrado, acompañado de ejercicio. En el tercer día de octubre se refuerza para Géminis la necesidad de iniciar actividades saludables; una costumbre difícil de mantener en el tiempo, pero al menos lo deben intentar.

Libra no debería atormentarse el primero de mes; hay ocasiones en las que se tienen que tomar decisiones rápidas y no torturarse con la posibilidad de no haber hecho lo correcto. El día dos tendrán una ayuda desinteresada de alguien que admiran en el terreno profesional. Se quedarán enganchados a su forma de trabajar y a su filosofía de vida. El tercer día, los nacidos bajo este signo deberían evitar las prisas en todo lo que hagan. Vayan despacio para ir más rápido. Los nervios propios de estos días podrían jugarles una mala pasada. Buen día para los estudios.

Para Acuario, el primer día de octubre podría ser importante en el trabajo. Tal vez sea el momento indicado para tener una conversación con un superior, ya sea para mantener una entrevista con aspiraciones de mejoras o conseguir un puesto nuevo. En el estudio también puede haber satisfacciones si tienen algún examen. El segundo día los encontrará buscando un sitio en el que solo exista la risa. Se sentirán agobiados por las malas caras, no podrán soportar la tristeza y menos, los enojos. Para el tercer día del mes, les espera un conflicto familiar por la exigencia que tienen consigo mismos.

Agua

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) deberán tener cuidado, principalmente, con las actividades laborales.

El 1 de octubre encontrará a los del signo de Cáncer agotados por el exceso de responsabilidades. Reducir la jornada de trabajo no será una tarea fácil por las obligaciones que han ido contrayendo. El día dos, el trabajo seguirá siendo protagonista. Habrá una sorpresa que puede hacer que no reaccionen a tiempo. En el tercer día, los de Cáncer tendrán a alguien cercano en lo profesional que les complicará la vida y deberán recurrir a algún jefe para aclarar la situación.

Escorpio vivirá un primer día con pocas ganas de comer. El estómago refleja el estado de la mente y por ello deben detenerse un momento para pensar en la verdadera causa del malestar. El día dos tendrán oportunidad de reflexionar también sobre algunas de sus características personales que les parecen positivas, pero que a ojos de los demás no lo son tanto. Los escorpianos deberán tener en cuenta, el tercer día del mes, que unir la familia con los negocios no suele traer buenos resultados. Este día se encontrarán ante la disyuntiva de elegir entre uno u otro.

Los del signo de Piscis necesitarán quemar energía el primer día del mes. La vida sedentaria los está matando. El deporte puede ser una válvula de escape para la tensión diaria. No teman cansarse, la relajación que sucede a la excitación física les hará pensar con mayor claridad. El segundo día de octubre podrán verse inmersos en una disputa o una discusión, pero podría ser hasta positivo porque los ayudará a resolver cuestiones internas pendientes. El intercambio de ideas estimulará su imaginación. Las mentiras y las dudas sobre lo que otros les cuentan podrían agobiarlos en el tercer día del mes. Tendrán una situación difícil en el trabajo y deberán darlo todo para resolverla. Las faenas del hogar terminarán de rematar el día. Mal momento para poner en marcha nuevos planes.