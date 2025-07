Steve Martin, el comediante que triunfó sin talento y fue padre a su manera

Cuando Morgan Neville se iba a poner manos a la obra con su documental sobre Steve Martin, recibió algo inesperado: el acceso a los diarios personales que el —antes que todo— comediante guardaba en cajas rotuladas como “privadas”. Probablemente, lo que había en su interior no se lo había mostrado nunca a nadie.

Ahí descubrió otra cara de este hombre, famoso por su sentido del humor sarcástico, a quien incluso algunos de sus amigos dicen no conocer del todo, que definen como enigmático. El realizador de Steve! (Martin) (de Apple+) interpretó el gesto como un voto de confianza. Una de las principales cosas que sacó en limpio después de leerlos, según contó a El País de Madrid, fue que con la hija que tuvo a los 67 años Martin “cerró el círculo”. Con esta niña, Mary, que hoy tiene 12 años, logró ser un padre distinto al ejemplo que tenía, a su propio padre, hipercrítico, a quien nunca logró complacer: “Fue a terapia, se esforzó en trabajar su relación con su padre siendo ya un hombre de éxito y no repitió errores”, recuerda.

“Siempre estoy pensando en el chiste”, dice Steve Martin en las clases de comedia que da en línea a través de la plataforma Master Class. Así vive este comediante, que también les dice —“garantiza”, en realidad— a sus alumnos que no tiene talento. “Nunca pensé que era gracioso”, confiesa.

La producción de Saturday night live lo eligió como anfitrión nada menos que para el episodio que celebró los 50 años del programa y Martin hizo gala una vez más de su humor ácido: “Una persona nacida durante la primera temporada de SNL podría fácilmente morir de causas naturales”.

Steve martin banjo AFP, SLAVEN VLASIC.jpg El banjo es otro de los talentos de Steve Martin: con su primer disco en solitario ganó el Grammy al Mejor álbum de bluegrass AFP

Su carrera, de Disneylandia a Hollywood

El primer trabajo de Steve Martin puede ser el soñado para muchos. Durante tres años, pasaba las vacaciones de verano y los fines de semana en Disneylandia, pero no haciendo cola para los juegos. Según contó, trabajó allí hasta los 17 años, específicamente en una tienda en la que aprendió algunos trucos que aplicaría más adelante en sus shows, como magia, malabarismo y fabricar animales con globos, en jornadas de hasta 10 horas: “No hay una experiencia como esa”.

Nacido en Texas en 1945 estudió teatro y poesía en secundaria, filosofía y teatro en la universidad (aunque luego abandonó) y cultivó ese supuesto no talento en una carrera que comenzó cuando era muy joven, en los años 60, como guionista y comediante del programa de televisión The Smothers brothers comedy hour. Poco después empezó a aparecer en programas como The tonight show y a hacer apariciones en clubes nocturnos.

Mejor solo que mal acompanado.jpg En 1987 protagonizó con John Candy Mejor solo que mal acompañado

Tu casa es mi casa.jpg Goldie Hawn es su coprotagonista en Tu casa es mi casa (1992)

“Hijo, tienes un sentido del humor... oblicuo”, le dijo una vez Elvis Presley, que se le apareció detrás de escena en un espectáculo en Las Vegas. Según otras fuentes, el rey del rock and roll habría calificado su humor, en ese mismo encuentro, de “deslumbrante”.

Hay quienes le adjudican a la filosofía el origen de su estilo tan particular de hacer humor. Alguna vez entró al escenario solo para decir: “Hola, soy Steve Martin, y estaré aquí en un minuto”. Y después, volvió a salir. Tal vez como parte de un experimento, en sus stand ups a veces omitía el punchline simplemente para incomodar al público, para no darle digitado el pie para reírse, para ponerlos en ese estado de tensión que a veces lleva a la risa nerviosa. O a la risa, punto.

Su humor absurdo y el manejo del escenario lo llevaron a hacer giras y eventualmente a enfocarse más plenamente en la actuación.

Estuvo invitado 15 veces a Saturday night live, el escenario más codiciado por los comediantes estadounidenses (el que los consagra definitivamente) y en los años 80 y 90 se consolidó como uno de los actores cómicos favoritos de Hollywood. Protagonizó películas como Hay una chica en mi cuerpo (con Lily Tomlin), Roxanne (con Daryl Hannah) y Mejor solo que mal acompañado (con John Candy), y más adelante, El corazón de la ciudad (con Danny Glover y Kevin Kline), El padre de la novia (con Diane Keaton), Tu casa es mi casa (con Goldie Hawn) y Perdidos en Nueva York (también con Goldie Hawn).

Ya en los años 2000 se lo vio en el éxito familiar Más barato por docena, en La pantera rosa y Enamorándome de mi ex.

Pese a lo elogiadas que fueron algunas de sus interpretaciones, nunca estuvo nominado al Oscar (tal vez por eso en 2014 le otorgaron el honorífico, un recurso de la academia para enmendar omisiones).

Only murders in the building.jpg Only murders in the building, la serie en la que actúa junto a Selena Gómez y su amigo Martin Short, ya anunció una quinta temporada

Probablemente a esa altura, la ansiedad que lo caracterizaba en su juventud, cuando tal vez esperaba premios por sus actuaciones, ya se había disipado, dando paso al Steve Martin capaz de sentirse “realmente feliz”, según cuenta el actor en el documental de Morgan Neville. En Steve! (Martin), el director recorre los 50 años de carrera (y los 79 de vida) de este prolífico comediante, actor y escritor ocasional, en dos películas diferentes entre sí pero complementarias. La primera parte, titulada Entonces, se basa en material de archivo, en los cimientos de este pensador del humor, en su transición al mainstream; la segunda, Ahora, es puro presente, es el Steve Martin de hoy, el de Only murders in the building, el que disfruta de su hija y sus amistades.

Padre tardío

Mary nació en 2012, del matrimonio de Steve Martin con Anne Stringfield (el segundo del actor). Hoy, con casi 80 años, asegura que fue padre en el momento preciso. “Creo que si hubiera tenido un hijo antes, habría sido un pésimo padre porque habría perdido la atención en mi carrera. Ahora solo estoy merodeando por la casa jugando con mi hija. Es genial”, dijo en una entrevista con Closer Us.

Steve martin y esposa AFP, MICHAEL BUCKNER.jpg Con su segunda esposa, Anne Stringfield, el actor tuvo a su primera y única hija, Mary, de 12 años AFP

Pero Martin venía cultivando una imagen de padre desde mucho antes de llevar el rol al plano real. Uno de sus padres ficticios más recordados es George Banks, el de la versión de 1991 de El padre de la novia. “Cuando protagonizaba esas comedias era el padre de América para los espectadores, cuando él no era nada de eso”, dijo Neville, director del documental. “No estaba preparado en ese punto en su vida personal como para serlo. Pero esas películas le sirvieron en cierto modo como terapia”.

El Steve Martin de hoy se queda con los rituales. Como el que tiene con su amigo desde hace 40 años y compañero de reparto de Only murders… Martin Short, que entre toma y toma de la serie se ponen de acuerdo para alternar entre sushi o sándwiches de atún y mostaza. Como si ese fuera el único menú posible.

El padre de la novia.jpg El padre de la novia (1991) le dio la imagen paternal con la que se lo identificó de ahí en adelante

Leer y escribir

Steve Martin tiene sus lugares favoritos para leer. Según contó en una entrevista en 2020 con The New York Times, su “experiencia de lectura ideal” es sentado en su living, en una silla cómoda. “O en una habitación lejana donde haya más silencio. O en mi bicicleta con un audiolibro”, cuenta, y aclara que “en ciclovías seguras con audífonos abiertos para escuchar el tráfico”.

Este comediante, actor y adicto confeso a los audiolibros es, también, escritor. Es autor de novelas como Shopgirl (una historia de amor y desamor que se llevó al cine en 2005 protagonizada por él mismo, Claire Danes y Jason Schwartzman), Un objeto de belleza y el libro de memorias Born standing up. Ahora publicó la antología Steve Martin escribe la palabra escrita, una colección de textos sobre sus influencias culturales y su universo creativo, algunos previamente publicados en Shouts & Murmurs, su columna en The New Yorker, y otros inéditos. Pero siempre con ese humor tan suyo que lo posicionó entre los comediantes más reconocidos, primero, de la escena under, después, de Hollywood.

Shopgirl, Sam Emerson.jpg En 2005 se adaptó al cine la novela de Steve Martin Shopgirl, que protagoniza él mismo con Claire Danes

De aquí a fin de año le dedicará su tiempo —además de a su hija— al tour de su show de humor The dukes of Funnytown, que lo llevará por parte de Estados Unidos (de pueblos a grandes ciudades) junto con Martin Short, su segundo compañero de vida. La próxima fecha es el 22 de agosto en Seattle y la última será el 5 de diciembre en Wallingford, Connecticut. Aún quedan entradas.