Hugh Jackman confirma su relación en la alfombra roja y Kate Hudson se perfila como candidata a los Oscar

La pareja se mostró sonriente y distendida ante las cámaras en el estreno de la película musical que el actor protagoniza junto a Kate Hudson

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Tras varios meses de rumores, Hugh Jackman (57) y Sutton Foster (50) finalmente confirmaron su relación en la alfombra roja del American Film Institute, donde se proyectó el último estreno del actor, Song Sung Blue, una película musical que protagoniza junto a Kate Hudson, y que la crítica ya perfila como posible candidata a los Oscar.

Jackman y la estrella de Broadway llegaron de la mano al TCL Chinese Theatre de Los Ángeles y en todo momento mostraron una gran complicidad entre sonrisas y miradas. Los actores se conocieron en 2021, cuando compartieron escenario en el musical de Broadway The Music Man. Lo que empezó como años de amistad, con el tiempo se transformó en una conexión más profunda, hasta que en 2024 tanto Jackman como Foster anunciaron el fin de sus respectivos matrimonios. Él se separó de Deborra-Lee Furness, con quien compartió casi tres décadas de matrimonio y tiene dos hijos. Ella, por su parte, en octubre del 2024 solicitó el divorcio del dramaturgo y guionista Ted Griffin, con quien comenzó una relación en 2014 y comparte una hija.

Una posible candidata a los Oscar

En el estreno de Song Sung Blue, la alfombra roja también se deleitó con la presencia de Kate Hudson. En la película, Jackman y Hudson interpretan a Mike y Claire Sardina, quienes formaban parte de la banda tributo a Neil Diamond, Lightning & Thunder.

Tras el estreno, la crítica destacó la actuación de Hudson, un talento “subestimado” que rompe con cualquier suposición, según Variety. En la película, descrita como “tierna y feroz”, la actriz demuestra su potencia en una actuación reveladora, lo que tranquilamente la perfilaría como candidata a mejor actriz en los próximos Premios Oscar.

