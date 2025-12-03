¡Hola !

James Cameron y Miley Cyrus protagonizaron la première de 'Avatar: fuego y cenizas'

A la première, ambientada con música de Avatar hasta en los baños, asistieron no solo miembros del elenco, sino también celebridades como Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell

El director de Avatar, James Cameron, llegó de la mano de su quinta esposa, Suzy Amis; ambos se tomaron una foto con Billie Eilish, una de las celebridades invitadas.

El director de Avatar, James Cameron, llegó de la mano de su quinta esposa, Suzy Amis; ambos se tomaron una foto con Billie Eilish, una de las celebridades invitadas.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Una enorme letra A prendida fuego cortó la calle Hollywood Boulevard de Los Ángeles. Eso fue lo primero que vieron los invitados al llegar al Dolby Theatre­, antes de ingresar por la alfombra roja a donde se celebró la première­ de Avatar: fuego y cenizas, la tercera película de la saga.

Una hora antes de comenzar la gala llegó su director, James Cameron, de la mano de su quinta esposa, la actriz y modelo estadounidense Suzy Amis. Pocos minutos después llegó la otra invitada destacada: Miley Cyrus, quien coescribió la canción principal de la película, titulada Dream As One.

Miley Cyrus
Miley Cyrus coescribi&oacute; el tema principal de la pel&iacute;cula, titulado Dream As One.

Miley Cyrus coescribió el tema principal de la película, titulado Dream As One.

A la première, ambientada con música de Avatar hasta en los baños, asistieron no solo miembros del elenco, sino también celebridades invitadas, como Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell, entre otras.

Zoe Saldaña
La actriz Zoe Salda&ntilde;a, protagonista de Avatar, deslumbr&oacute; en la alfombra roja con un vestido verde de Saint Laurent, con un tajo desde su cadera.

La actriz Zoe Saldaña, protagonista de Avatar, deslumbró en la alfombra roja con un vestido verde de Saint Laurent, con un tajo desde su cadera.

Antes de entrar a la sala con capacidad para 3.300 personas, los invitados se sirvieron baldes de pop, además de latas de refresco y agua mineral. Ovacionado por el público, Cameron presentó a los integrantes del elenco y dio paso a las tres horas de película. Una vez terminada la proyección, empezó la fiesta. Consultado por la prensa, Cameron dijo que de no lograr una “gran recaudación”, difícilmente se realice una cuarta o quinta película de Avatar. “La inversión es enorme. Esto es a todo o nada”.

