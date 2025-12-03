James Cameron y Miley Cyrus protagonizaron la première de 'Avatar: fuego y cenizas'

Una enorme letra A prendida fuego cortó la calle Hollywood Boulevard de Los Ángeles. Eso fue lo primero que vieron los invitados al llegar al Dolby Theatre, antes de ingresar por la alfombra roja a donde se celebró la première de Avatar: fuego y cenizas, la tercera película de la saga.
Una hora antes de comenzar la gala llegó su director, James Cameron, de la mano de su quinta esposa, la actriz y modelo estadounidense Suzy Amis. Pocos minutos después llegó la otra invitada destacada: Miley Cyrus, quien coescribió la canción principal de la película, titulada Dream As One.
A la première, ambientada con música de Avatar hasta en los baños, asistieron no solo miembros del elenco, sino también celebridades invitadas, como Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell, entre otras.
Antes de entrar a la sala con capacidad para 3.300 personas, los invitados se sirvieron baldes de pop, además de latas de refresco y agua mineral. Ovacionado por el público, Cameron presentó a los integrantes del elenco y dio paso a las tres horas de película. Una vez terminada la proyección, empezó la fiesta. Consultado por la prensa, Cameron dijo que de no lograr una “gran recaudación”, difícilmente se realice una cuarta o quinta película de Avatar. “La inversión es enorme. Esto es a todo o nada”.