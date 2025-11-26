Jennifer Aniston cuestionó la IA y Chase Infiniti fue la revelación en la gala Women in Hollywood

"Mostrar nuestras almas como creadores todavía importa", dijo Aniston al recibir uno de los reconocimientos de la noche de manos de su colega y amigo Adam Sandler

Jennifer Aniston aprovechó para reivindicar el trabajo de los creadores en medio de las transformaciones por la IA.

Celebrada desde hace tres décadas, la gala Women in Hollywood­ (Mujeres en Hollywood) es la oportunidad de reunir y homenajear a las mujeres más influyentes del mundo del cine y la moda. Organizada por Elle, la revista dedicó en primer lugar sus últimas portadas a mujeres destacadas en 2025, como Jessie Buckley, Teyana Taylor, Jennifer Aniston, Rose Byrne­, Renate Reinsve, Chase Infiniti, Emily Blunt, y las coprotagonistas de Sinners­, Jayme Lawson, Wunmi Mosaku y Hailee Steinfeld.

Días atrás, la alfombra roja del hotel Four Seasons de Los Ángeles las recibió a todas ellas y muchas más, como Selma Blair, Melissa McCarthy, Mandy Moore y Jessica Alba, quienes brillaron de la mano de Ralph Lauren y Bulgari, dos de los socios de la noche.

Selma Blair La actriz Selma Blair fue otra de las invitadas destacadas de la noche. AFP Una de las grandes protagonistas fue Jennifer Aniston, quien deslumbró con un vestido negro largo y cuello halter de Ralph Lauren. La actriz recibió uno de los premios de manos de Adam Sandler, colega y amigo que la catalogó como “la mejor en muchos sentidos”, y aprovechó sus minutos en el escenario para reivindicar el trabajo de los actores ante las transformaciones provocadas por la inteligencia artificial: “Son las amistades y la creencia compartida de que contar historias todavía importa. Que mostrar nuestras almas como creadores todavía importa, algo que la IA nunca podrá duplicar, por muy ‘inteligente’ que se vuelva”.

Embed La editora jefa de Elle, Nina García, fue la encargada de abrir la gala y de subrayar tanto el progreso de la industria como el camino a seguir. “En los primeros eventos, el simple hecho de destacar el trabajo de las mujeres en la industria se sentía como algo nuevo, pero con los años se ha convertido en un foro para la reflexión sincera y significativa”, manifestó.