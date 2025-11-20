Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

Entre dirigentes blancos, advierten una “saturación” de la gira de autocrítica del Partido Nacional, porque lo que comenzó como “críticas de campaña” termina con “cuestionamientos al gobierno” de Luis Lacalle Pou

Ya se sabía que la gira de autocrítica blanca por distintos departamentos del Uruguay sería una especie de catarsis colectiva. Unos eventos que dependiendo de la locación y de los dirigentes presentes tendrían mayor o menor temperatura. Y eso es lo que ha ocurrido.

Ha habido instancias en las que el tono es moderado y con ánimo constructivo —la famosa “oportunidad de mejora” y sin “antropofagia” que se ha cansado de repetir el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado— y otras en las que las críticas y los reproches fueron efectivamente lapidarios. “Sangrientos”, describió una fuente nacionalista. Y además autodestructivos, porque los cuestionamientos a la campaña viraron a valoraciones negativas al gobierno anterior.

A principios de noviembre, la gira hizo escala en Lavalleja. Y ahí hubo un discurso encendido y cargado de cuestionamientos por parte del senador Sergio Botana. El exintendente de Cerro Largo se dirigió a Delgado y se quejó largamente por la conformación de los elencos de gobierno y el reparto de cargos. Tanto cuando fueron oficialismo como ahora en la oposición. Botana dijo que ya había discutido este asunto “dos o tres veces” con Delgado. Y puso un ejemplo: “En Cerro Largo ganamos cinco, seis, siete a uno al sector de él. Y fueron cinco, seis, siete a uno (los cargos) para el sector de él”, dijo, señalando al presidente del directorio. “Bueno, esas cosas...”, reflexionó antes de volver a quejarse de lo “centralista” que “se está volviendo el partido”, con un foco alumbrando permanentemente a Montevideo y un descuido al interior. “Este partido es cada vez de un puñadito más chico y menos abierto a todo el país”, reprochó.

“Las demandas de los ciudadanos” “Nos perdimos la oportunidad de haber transferido unas cuantas funciones nacionales a los departamentos y municipios. Podríamos haber cambiado todas esas estructuras”, dijo Botana. Y luego reclamó “abrir la puerta para que la sociedad se represente a sí misma”. Fue ahí que el senador se metió de lleno en la crítica a la gestión encabezada por el expresidente Luis Lacalle Pou. Dijo que fue un gobierno “precioso” e “incuestionable” desde el punto de vista de “la obra pública, del equilibrio fiscal, del manejo de las cuentas públicas, de la seriedad”. Pero matizó: “Lo que no hicimos fue atender las demandas de los ciudadanos, de la gente. A las cosas de la gente le respondimos muy poco desde el gobierno. Esas cosas que la mayoría de las veces son gratis”, señaló para referirse a lo micro, al día a día de los problemas de las personas, por encima de las grandes reformas.

En este punto, Botana puso énfasis en la situación que atravesaron los departamentos limítrofes con Argentina y Brasil durante el período pasado. “Al litoral lo tuvimos incendiado durante todo el gobierno. Fui una y otra vez a decirles estas cosas a casa de gobierno y a los ministerios. Fui 15 veces por este asunto”, recordó. Y agregó: “No podemos pretender que nos voten si la gente perdía comercios, empleos, estaba perdiendo todo, tenía todo incendiado. Y no era porque faltaran proyectos, ideas. Pero había una barra que entendía que éramos unos contrabandistas, cuando le estábamos dando soluciones de absoluto corte liberal”. Botana también lamentó haber “convivido todo el gobierno con el reclamo del atraso cambiario” sin que haya existido una respuesta.