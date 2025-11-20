Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

El Senado tiene que “respetar” los acuerdos alcanzados en Diputados con “sangre, sudor y lágrimas”, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara Baja, Sebastián Valdomir, consultado sobre el tratamiento del Presupuesto en la Cámara Alta.
Ante las modificaciones al Presupuesto que se discuten en el Senado, el presidente de la Cámara Baja planteó que es importante que no se deje en “falsa escuadra” a los diputados del Frente Amplio
En la Cámara de Diputados, el Frente Amplio logró sortear la ausencia de una mayoría negociando con distintos sectores de la oposición el respaldo a los artículos del proyecto de Ley de Presupuesto.
Sin embargo, el texto va a sufrir modificaciones en el Senado, donde el oficialismo sí tiene mayoría. Los senadores oficialistas han insistido en que van a respetar los acuerdos alcanzados en Diputados para no hacer peligrar el respaldo cuando el texto vuelva a esa cámara, que debido a las modificaciones tendrá que volver a votarlo.
“Si nosotros acordamos con otros partidos, sería bueno que en el Senado se respete. Ya pasó una vez —con el proyecto para regular los ingresos a las intendencias— que nosotros hicimos un acuerdo y luego en el Senado votaron distinto y eso nos dejó en falsa escuadra con las otras bancadas”, planteó Valdomir.
El legislador no se mostró opuesto a algunos cambios en el texto del Presupuesto siempre y cuando no vulneren los acuerdos previos, porque “si no, se coloca a la bancada de diputados del Frente Amplio en una posición de que no podemos sostener acuerdos”, planteó, y añadió: “Lo importante es mantener la palabra, ¿no?”.