Orsi: "Me encanta que piensen que yo no mando: si pongo un equipo, es para que trabaje"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue el entrevistado del último Desayunos Búsqueda del año

Presidente de la República Yamandú Orsi.

Presidente de la República Yamandú Orsi.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Gerenta comercial de Magnolio Media Group Karen Jawetz, editora de política de Búsqueda Victoria Fernández, presidente de la República Yamandú Orsi y director periodístico de Búsqueda Andrés Danza.

Gerenta comercial de Magnolio Media Group Karen Jawetz, editora de política de Búsqueda Victoria Fernández, presidente de la República Yamandú Orsi y director periodístico de Búsqueda Andrés Danza.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Intendente de Montevideo Mario Bergara y ministra de Defensa Sandra Lazo.

Intendente de Montevideo Mario Bergara y ministra de Defensa Sandra Lazo.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Intendente de Canelones Francisco Legnani, ministro del Interior Carlos Negro y subsecretario de Vivienda Christian Di Candia.

Intendente de Canelones Francisco Legnani, ministro del Interior Carlos Negro y subsecretario de Vivienda Christian Di Candia.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Nicolás Litvan, Diego Sonnenschein, embajadora de Francia Virginie Bioteau y embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

Nicolás Litvan, Diego Sonnenschein, embajadora de Francia Virginie Bioteau y embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Embajadora la de Canadá Carmen Sorger y embajador de Rumania Radu Mihail Filip.

Embajadora la de Canadá Carmen Sorger y embajador de Rumania Radu Mihail Filip.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Presidente de la República Yamandú Orsi, intendente de Montevideo Mario Bergara, expresidente de la República Julio María Sanguinetti y secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

Presidente de la República Yamandú Orsi, intendente de Montevideo Mario Bergara, expresidente de la República Julio María Sanguinetti y secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Presidente de la República Yamandú Orsi y expresidente Julio María Sanguinetti.

Presidente de la República Yamandú Orsi y expresidente Julio María Sanguinetti.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim y ministro de Turismo Pablo Menoni.

Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim y ministro de Turismo Pablo Menoni.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ernesto Liurner, Fernando Tapia y Diego Lugano.

Ernesto Liurner, Fernando Tapia y Diego Lugano.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Edgardo Novick y Martín Gómez Platero.

Edgardo Novick y Martín Gómez Platero.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Mauricio La Buonora y Rodrigo Lussich.

Mauricio La Buonora y Rodrigo Lussich.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Directora ejecutiva del Hyatt Centric Montevideo Claudia Lambiris y gerente general de Búsqueda Daniel Mendiverry.

Directora ejecutiva del Hyatt Centric Montevideo Claudia Lambiris y gerente general de Búsqueda Daniel Mendiverry.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Carolina Gianola, Franco Cinquegrana y Gloria da Rosa.

Carolina Gianola, Franco Cinquegrana y Gloria da Rosa.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ministras: de Industria Fernanda Cardona, de Defensa Sandra Lazo y de Transporte Lucía Etcheverry.

Ministras: de Industria Fernanda Cardona, de Defensa Sandra Lazo y de Transporte Lucía Etcheverry.

FOTO

Valentina Weikert
Carla Cuomo y Eilym Sánchez.

Carla Cuomo y Eilym Sánchez.

FOTO

Valentina Weikert
Ignacio Horvath y Alejandro Nario.

Ignacio Horvath y Alejandro Nario.

FOTO

Valentina Weikert
Ruben Azar y Fabián Pessano.

Ruben Azar y Fabián Pessano.

FOTO

Valentina Weikert
Secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi y embajador de España Javier Salido Ortiz.

Secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi y embajador de España Javier Salido Ortiz.

FOTO

Valentina Weikert
Ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, ministro interino de Salud Leonel Briozzo y Eugenia Villar.

Ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, ministro interino de Salud Leonel Briozzo y Eugenia Villar.

FOTO

Valentina Weikert
Viviana Repetto y directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal.

Viviana Repetto y directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal.

FOTO

Valentina Weikert
Embajador de China Huang Yazhong junto al intendente de Florida Carlos Enciso.

Embajador de China Huang Yazhong junto al intendente de Florida Carlos Enciso.

FOTO

Valentina Weikert
ADR_8497
Búsqueda | Felipe Barbeito
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Felipe Barbeito y Belén Riguetti Aparicio

En el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda 2025, el protagonista fue el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien ya se había comprometido a participar desde la edición 2024. En esta oportunidad la cita fue en el ballroom del Hyatt Centric Montevideo.

A lo largo de estos encuentros, han pasado ministros y diversas autoridades, quienes generaron diálogos fructíferos e interesantes. En esta ocasión, los encargados de entrevistar al mandatario fueron el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza, y la editora de política, Victoria Fernández, quien abrió la instancia con una breve reseña biográfica del presidente.

Danza comenzó la conversación recordando al expresidente José Mujica, recientemente fallecido, con quien Orsi mantuvo un vínculo cercano. El presidente confesó que aún le cuesta asumir su ausencia: cuando visita la chacra, siente la falta de aquel consejo oportuno al que estaba acostumbrado. “Es un sentimiento raro. Por un lado, el dolor y la ausencia; pero, por otro, esa presencia permanente durante tanto tiempo te permite navegar con un poco más de tranquilidad porque sabés que, a veces, las respuestas están en su prédica”, explicó.

Embed - DESAYUNOS BÚSQUEDA 2025 | YAMANDÚ ORSI

Uno de los momentos que Orsi recuerda con más afecto fue su participación, en la sede del Partido Colorado (PC), en la celebración por los 40 años de democracia, donde compartió escenario con Mujica, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. Del expresidente Sanguinetti destacó las enseñanzas vinculadas a la historia, disciplina que a Orsi lo apasiona. El presidente también valoró la convivencia entre exmandatarios como una característica distintiva del Uruguay, y señaló como ejemplo la reciente celebración del Bicentenario de la Independencia. “Es una maravilla poder llegar a este nivel de convivencia”, afirmó.

Consultado sobre cuál había sido el episodio más complejo en sus primeros meses de gobierno y cuál fue el más satisfactorio, Orsi respondió sin dudar que la muerte de Mujica fue “un golpazo”, aun cuando era un desenlace posible. Como contrapunto, volvió a mencionar la satisfacción que sintió al ingresar a la casa del PC y compartir escenario con los tres expresidentes: “Ahí sentí muchas cosas, un reconocimiento en una casa que no me resultó ajena porque era el Uruguay mismo ahí adentro, en una historia maravillosa. Fue de lo más gratificante por todo lo que soy y de donde vengo”.

Por otra parte, fue consultado acerca de la caída en la aprobación de su gestión, pese a conservar altos niveles de popularidad. Admitió que sigue las encuestas de cerca, pero advirtió que representan “una foto instantánea, un flash”.

Luis Lacalle Pou y la continuidad

Respecto a las críticas que señalan que su administración sería una continuación del gobierno de Luis Lacalle Pou, respondió que no se trata solo de continuidad, sino también de cambio. Identificó como desafíos heredados una década de estancamiento económico, los altos niveles de pobreza infantil y el aumento de la criminalidad.

Recordó que el gobierno y la fuerza política no son lo mismo, y que tanto sectores de izquierda como actores sociales y cámaras empresariales tienen demandas distintas. De todos modos, aseguró: “Jamás vamos a dejar de conversar”.

En materia de equidad, afirmó que no se trata solo de aumentar el presupuesto asignado, sino también de decisiones políticas: en varias áreas, el presidente aseguró que confía en las “compañeras mujeres” para liderar equipos.

Ante los rumores de que el poder real estaría en manos del secretario (Alejandro Sánchez) y el prosecretario de Presidencia (Jorge Díaz), Orsi fue categórico: “Me encanta que piensen que yo no mando: si pongo un equipo, es para que trabaje. La decisión última es del presidente”.

Sobre el debate en torno a que, en América Latina, varios gobiernos de izquierda están perdiendo terreno por la problemática de la seguridad, el presidente sostuvo que antes les “costaba aplicar la mano dura”, algo que —afirmó— también ocurría en Europa. “Existía el temor de que nos asociaran a concepciones reaccionarias. Hoy la izquierda ya no tiene esa dificultad”, señaló. De todos modos, remarcó que estos desafíos no pueden ser abordados únicamente por la Policía, sino que requieren la participación del Ministerio de Salud Pública, del de Educación y Cultura y del de Desarrollo Social.

Donald Trump y la bilateralidad

En materia de política internacional, expresó que el presidente de Estados Unidos Donald Trump tiene “una forma novedosa de relacionamiento”, basada principalmente en la bilateralidad. “Hay que estar atentos a esa forma de vincularse y aprovechar las oportunidades”, dijo, a la vez que calificó al mandatario estadounidense como “llamativamente pragmático”.

Consultado sobre su evaluación del primer año calendario de gestión, admitió que se queda “con gusto a poco” y que “nunca” está completamente conforme. Sin embargo, destacó que sí está plenamente satisfecho con su gabinete, al que calificó como un “equipazo”.

El encuentro cerró con un momento distendido: se le entregó una caricatura del ilustrador Junior, de Búsqueda, lo que produjo risas y aplausos en la sala. El presidente agradeció el gesto con calidez y confesó que lo primero que ve cada semana son justamente las caricaturas del artista.

