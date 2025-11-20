  • Cotizaciones
    jueves 20 de noviembre de 2025

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Tras una semana de gira mediática, dirigentes blancos le pidieron a Ripoll que baje el perfil mientras ella hace saber que no se siente valorada en la estructura partidaria

    Valeria Ripoll.

    Valeria Ripoll.

    FOTO

    Adhoc-Javier Calvelo
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    Mientras la dirigencia blanca está embarcada en un proceso de autocrítica que tiene bajo la lupa a Álvaro Delgado y Valeria Ripoll —la fórmula de la coalición republicana que perdió las últimas elecciones presidenciales—, la excandidata a la vicepresidencia tuvo unas semanas de actividad intensa en distintos medios de comunicación, con largas entrevistas en programas de televisión, radio y streaming. Sus apariciones mediáticas llamaron la atención de la cúpula del Partido Nacional, que le sugirió que baje el perfil. Al menos en el tiempo que dure este proceso de autocrítica.

    Según pudo saber Búsqueda con fuentes nacionalistas, la idea es que Ripoll “no se exponga ahora” porque corre el riesgo de terminar “respondiendo por situaciones del gobierno anterior que ella no integró” y “hacerse cargo de cuestiones que no le corresponden”.

    En una reciente entrevista con el programa La fórmula, Ripoll señaló que su “percepción del resultado electoral es obviamente diferente a la de compañeros del Partido Nacional porque fueron parte del gobierno” y les reprochó que más que “autocrítica” hacen “críticas”. “Desde que pasó el episodio de (el excustodio presidencial Alejandro) Astesiano en adelante no hubo una encuesta que a nosotros nos diera ganadores”, dijo.

    Pero detrás de las salidas mediáticas de Ripoll se esconde también una necesidad de reclamar un protagonismo dentro del Partido Nacional que no está encontrando en su estructura institucional, dijeron a Búsqueda fuentes de su entorno. Uno de los informantes graficó: “Valeria fue la candidata a vicepresidenta y hoy no tiene ni un cargo, se quedó sin el pan y sin la torta”. Otra fuente señaló que Ripoll ha ido a actividades partidarias y “no le han dado el rol protagónico que debería tener alguien que fue candidata a vice”. “No se siente lo suficientemente valorada dentro del Partido Nacional”, agregó la fuente.

    Ripoll es la primera suplente del actual senador y exintendente de Colonia, Carlos Moreira. Según dijeron distintas fuentes a Búsqueda, en algún momento se manejó entre dirigentes del sector D Centro la idea de ubicar a Moreira en otro cargo institucional para darle la posibilidad a Ripoll de asumir en la Cámara Alta y, por tanto, una “mayor visibilidad y responsabilidad”, algo que por ahora no ha tenido eco.

