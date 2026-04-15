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Juan Campodónico presentará su último álbum en una experiencia en el Sodre que oscilará entre concierto y rave

El show promete ser una instancia íntima, además de un primer capítulo que continuará realizándose en distintos formatos

Juan Campodónico
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En 2025 Juan Campodónico publicó en plataformas Todo esto tampoco soy yo, su último trabajo solista que propone una de sus exploraciones musicales más personales. Fue así como el músico uruguayo inició una nueva etapa de su recorrido artístico.

Ahora, el exponente del sonido latinoamericano contemporáneo llega a la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre para llevar este trabajo al escenario y convertirlo en una experiencia sonora que oscilará entre el concierto y la rave, con una mezcla entre electrónica, instrumentos orgánicos y sensibilidad cinematográfica. Así, combinando pulsión rítmica, atmósferas introspectivas y tensión entre lo analógico y lo digital, Campodónico propondrá una reflexión sobre la identidad y el movimiento creativo.

El título del álbum sugiere la idea de la música en transformación permanente e imposible de definir de manera única. La experimentación, justamente, es una constante en la carrera de Campodónico, como bien se encargó de demostrar en proyectos como Nocturno, obra que creó junto con el Ballet Nacional del Sodre, dirigida por Martín Inthamoussú.

Martes 21 y miércoles 22 de abril a las 21 horas en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta (Sodre). Entradas a 1.500 pesos por Tickantel.

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