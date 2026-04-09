Anuncios del gobierno sobre situación de personas en la calle buscaron calmar reproches internos y rumores sobre cambios en el Mides

La presentación encabezada por el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila , de la Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle el martes 7 pareció laudar, por el momento, un intenso capítulo de discusiones en la interna oficialista sobre el tratamiento del tema y sobre la conducción del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

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Los cuestionamientos se acrecentaron luego de que Búsqueda publicara el 26 de marzo un artículo sobre el malestar de dirigentes y sectores , especialmente el Movimiento de Participación Popular (MPP), por los pocos resultados obtenidos en un área muy sensible para la ciudadanía.

Mides La oposición cuestiona demoras en el plan para la gente en situación de calle y falta de “liderazgo” del gobierno

El viernes 3, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez (MPP), cuestionó en declaraciones a El País las críticas a Civila y aseguró que formaban parte de “operaciones políticas” contra el jerarca. Negó, además, que su sector quisiera desplazar al ministro. Durante la Semana de Turismo, las deficiencias en las políticas para las personas en situación de calle fueron reconocidas, por ejemplo, por el senador suplente y líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, y por las diputadas del MPP Julieta Sierra e Inés Cortés.

Tras la conferencia conjunta entre el presidente y el ministro esta semana, Michelini cambió sus críticas por elogios en un mensaje en X: “Mi gobierno. Esto es prioridad uno. ¡Se destrancó el dominó!”.

En el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio este lunes 6 la dirigente socialista Daniela Brandon, del partido de Civila, reclamó que las críticas se realizaran en los ámbitos orgánicos de la fuerza política.

Los cuestionamientos de Michelini no pasaron desapercibidos en la Torre Ejecutiva, al punto que fuentes del gobierno leyeron en sus comentarios un posible malestar del Partido Comunista (PCU) con Civila. Es que el líder del Nuevo Espacio es actualmente aliado del PCU.

“No vi al subsecretario en ningún momento defender la gestión”, dijo una fuente del Ejecutivo en los días previos a la conferencia, en referencia al comunista Federico Graña, número dos del Mides. Fuentes del PCU acotaron que el jerarca tiene poca participación en la gestión.

No obstante, Graña estuvo presente el martes en el anuncio del nuevo plan, al igual que la directora del Instituto Nacional de Alimentación, la exdiputada comunista Micaela Melgar.

Las fuentes del PCU admitieron a Búsqueda que en el partido —que condujo el Mides entre 2005 y 2019, 11 de los 15 años de gobiernos frenteamplistas— existe malestar con la gestión encabezada por Civila, pero negaron que haya una operativa en su contra.

En medio de la polémica, Orsi dejó en claro en la conferencia que respalda a Civila. “Este es mi equipo y lo respaldo cada vez más. Si hay algo de lo que estoy conforme y tranquilo es que tengo una barra que trabaja todos los días”, dijo el presidente ante la pregunta de un periodista, mientras que el ministro esbozaba una sonrisa.

Civila reconoció el miércoles 8 en el programa Desayunos informales que el lanzamiento del plan se retrasó por cuestiones “de agenda” y que fue en el medio de esa demora que aparecieron las críticas. En efecto, un jerarca del gobierno aseguró a Búsqueda que estaba previsto anunciar la estrategia antes de Semana de Turismo, pero se optó por postergarlo para no “pisarse” con el Plan de Seguridad que anunció el Ministerio del Interior.

En algunas esferas del Frente Amplio admiten que el clima se enrareció tras un rumor que circuló en la interna del oficialismo a principios de año sobre posibles cambios en el gabinete, con Civila y la titular de Defensa, Sandra Lazo, como probables candidatos. Pero en el Ejecutivo aseguran que el plan de Orsi es dar tiempo a los ministros para que puedan lucirse con el nuevo presupuesto, vigente recién este año.

Mientras tanto, en la Intendencia de Montevideo, donde también habían aflorado críticas a la conducción de Civila, vieron con buenos ojos los anuncios del martes 7. Pese a que el intendente Mario Bergara no estuvo en la conferencia, sí estuvieron el jefe de gabinete Justo Onandi, el prosecretario Diego Olivera y la directora de Desarrollo Social, Graciela Villar, entre otros. Algunas de las medidas anunciadas, como el objetivo de alojar a 3.000 personas en viviendas con acompañamiento social, extender el modelo del Plan de Invierno a todo el año y aumentar las puertas de ingreso a la protección social fueron especialmente bien valoradas. Sin embargo, quedaron dudas sobre si habrá cambios concretos en la gestión que lleva adelante el ministerio, según las consultas que realizó Búsqueda.

La conferencia no incluyó información sobre cómo se financiarán los planes anunciados. En la Ley de Presupuesto aprobada el año pasado, el gobierno aumentó en $ 322 millones (casi US$ 8 millones, de un presupuesto base de US$ 63,1 millones) el gasto este año en tres rubros relacionados con la situación de calle: servicios de gestión de refugios, casas asistidas y otros centros; medidas de inclusión social y programas de calle y atención a mujeres y niños.

De todos modos, no está claro si ese aumento es suficiente para costear los planes anunciados. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a Búsqueda que las medidas que requieran un gasto extra tendrán que financiarse con reasignación de recursos, ya que no hay margen para otorgar partidas adicionales.