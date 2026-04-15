Montevideo Más Linda: La revolución de los vecinos que limpian la ciudad

Si la pileta está vacía, cada uno lava su vajilla sin excepción; pero si está repleta, más de uno mira para el costado y deja lo suyo sobre la montaña de platos sucios. Esa dinámica que se repite cada día en la cocina de nuestra redacción —y en tantas otras oficinas— dialoga con la teoría de los vidrios rotos, que sostiene que si un espacio está limpio y prolijo, la gente lo cuida de otra forma.

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Esta idea venía dando vueltas en la cabeza de Imanol de los Reyes, un estudiante de arquitectura de 25 años que, cansado del estado del Centro de Montevideo y del deterioro de varios edificios patrimoniales, decidió pasar a la acción. En diciembre publicó un video en Instagram convocando a la participación ciudadana y rápidamente encontró a su aliado ideal: el comunicador Sebastián Angiolini (33), a quien le sedujo justamente eso, tomar la iniciativa, algo que otros colectivos de los que formaba parte no proponían.

De esa sinergia nació Montevideo Más Linda­, una agrupación que impulsa acciones concretas para mejorar la ciudad, sin banderas partidarias. Hoy reúne a casi 3.000 personas en grupos de WhatsApp, tiene unos 100 participantes asiduos y suma 26.000 seguidores en Instagram. “Más limpia, cuidada y accesible”: así define Imanol la ciudad que buscan.

Para explicar la labor que impulsan, a Sebastián le gusta remitirse al geógrafo humanista chinoestadounidense Yi-Fu Tuan, quien desde la academia desarrolló la idea del vínculo afectivo que se construye con los lugares a partir de las vivencias. “Sin romantizar —aunque me considero un romántico de Montevideo—, todos tenemos recuerdos asociados a espacios físicos de la ciudad, como el lugar donde aprendimos a andar en bicicleta. Ese amor hay que trasladarlo al cuidado; y no solo desde la acción, sino también desde la reflexión y el diálogo”.

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“No venimos a señalar culpables; somos ciudadanos que vivimos y transitamos la ciudad, y nos preguntamos cómo podemos ayudar a mejorarla. Creo que por eso tuvimos un éxito tan repentino”, comenta.

Movilización urbana que genera debate

La primera intervención, en diciembre de 2025, tuvo lugar en el Centro Cultural de España y reunió a 30 personas que, al salir del encuentro y todavía con el entusiasmo a flor de piel, se pusieron a limpiar carteles publicitarios y heces de mascotas. Más adelante, se concentraron sobre la peatonal Sarandí para recuperar bancos, cortinas de comercios y fachadas.

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La siguiente instancia no solo fue la más convocante, sino también la que provocó mayor debate y comentarios en redes. En dos turnos, unos 200 voluntarios dejaron a nuevo el callejón Dr. Emilio Frugoni, de la Universidad de la República, que estaba repleto de suciedad, cartelería y tags (firmas en graffiti).

Sin embargo, a los tres días, el lugar volvió a ser vandalizado. Imanol y Sebastián regresaron para limpiarlo y, tiempo después, la propia universidad dispuso un guardia para custodiar el callejón. “Cuando hicimos esta acción fue con una intención muy noble, pero aun así se generaron un montón de críticas. Por ejemplo, en una columna de opinión se nos cuestionó por haber pintado los muros de gris y no estar contribuyendo al ‘latinaje’ (refiriéndose al colorido latinoamericano). Tuvimos que explicar que ese color corresponde al código de una fachada que es Monumento Histórico Nacional y que hay un montón de factores que acompañan esa decisión”, explica Sebastián.

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A su vez, artistas callejeros se manifestaron en contra de la quita de los grafitis, algo que también causó opiniones cruzadas en el ámbito académico y de las artes. En este sentido, desde Montevideo Más Linda aclaran que no se oponen a este tipo de manifestaciones, sino que entienden que deben darse en los marcos adecuados.

“Nos han tildado de ‘fachos’ y nos han acusado de racistas, xenófobos y elitistas. Pero ese es un error: se asocia a quienes cuidan el patrimonio con una élite, cuando en realidad son asociaciones y ciudadanos de a pie quienes impulsan estas causas. También es falso que estemos en contra del arte urbano. Para nosotros, las ciudades deben expresarse, pero no sobre edificios con valor patrimonial. Ahí la arquitectura no es un lienzo en blanco”, subraya Sebastián.

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En esa línea, plantean, además, una mirada crítica sobre el uso del espacio público: se preguntan hasta qué punto todas las calles deben convertirse en soportes publicitarios y señalan el impacto, por ejemplo, de la acumulación de cartelería, banderas y marcas en lugares emblemáticos, como la explanada del Teatro de Verano. A su entender, esto también contribuye a cierta sensación de hostilidad, en tanto todo parece transformarse en un espacio para vender, hacer propaganda política o pintadas deportivas.

Vínculo con las autoridades

En este camino, el vínculo con la Intendencia de Montevideo ha sido frecuente. Mantuvieron múltiples reuniones —principalmente con el departamento de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Gestión Ambiental— en las que plantearon la iniciativa y buscaron puntos de encuentro, con la idea de ampliar su alcance y sumar a otros actores.

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Ven a la intendencia como un aliado clave y valoran la buena recepción que ha tenido la propuesta. “Nosotros creemos que Montevideo es la mejor ciudad, y justamente por eso la queremos más linda”, explican, dejando en claro que el objetivo es empujar en la misma dirección.

Desde el colectivo señalan que la respuesta institucional suele ser más lenta, atravesada por procedimientos y requisitos pensados para proteger el patrimonio, pero que en la práctica terminan demorando la acción. Frente a eso, entienden que la ciudadanía puede moverse con mayor agilidad, aunque siempre dentro de ciertos marcos y autorizaciones.

“Hay que decir que no todo es responsabilidad de la intendencia, también hay una responsabilidad de los privados. Si bien la comuna tiene herramientas para intimar y decir ‘no podés tener un edificio patrimonial en este estado’, no se va a poner a limpiar la fachada”, opina Imanol.

Participación ciudadana

Montevideo Más Linda es, ante todo, un movimiento participativo. Tanto, que hubo que restringir los grupos de WhatsApp para que solo pudieran intervenir los administradores porque el entusiasmo excesivo hacía imposible seguir el hilo de las conversaciones. Esa energía, sin embargo, se canaliza en encuentros presenciales donde cualquiera puede acercar ideas, plantear inquietudes, debatir y compartir.

Bicicleta Montevideo mas linda Adrián Echeverriaga

La última reunión tuvo lugar en el parque Mauá, donde se resolvió poner a votación el siguiente lugar a recuperar entre tres opciones: los muros del Palacio Taranco, el Jockey Club de Montevideo y los quioscos de diarios y revistas de 18 de Julio.

Por un amplio margen, ganaron los quioscos, pero por cuestiones burocráticas la jornada aún no pudo concretarse. “Hubo mucha microgestión: ir al Municipio B, al Grupo Centro, a la Asociación de Canillitas, al propio Departamento de Desarrollo Urbano, siempre en busca de información. No es simplemente decir ‘vamos, pintamos y listo’. Cuando bajamos la idea a tierra vimos que implicaba muchas más gestiones y reuniones de las previstas, y que se iba a alargar demasiado. Entonces decidimos avanzar con la segunda opción más votada: el Jockey Club, en 18 de Julio y Convención”, cuenta Sebastián.

Hidrolavado Montevideo mas linda Adrián Echeverriaga

Inaugurado en 1932, el Jockey Club de Montevideo —obra del arquitecto francés Joseph Paul Carré— fue durante décadas el epicentro de la vida social vinculada al turf. De estilo ecléctico y art déco, albergó salones de juego, fiestas y espacios exclusivos hasta su cierre en 1997.

Años más tarde, el Grupo Pestana, uno de los principales grupos hoteleros de Portugal, adquirió el inmueble con planes de convertirlo en un hotel cinco estrellas; aunque el proyecto nunca se concretó, solo se reactivó brevemente con la apertura de un restaurante en 2014. Desde ese momento, el edificio quedó nuevamente en silencio.

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El equipo de Montevideo Más Linda está intentando establecer contacto con autoridades de Grupo Pestana en Argentina para conocer los motivos del estancamiento del proyecto y hacerles saber que la ciudadanía se preocupa por la conservación del edificio.

70 manos al rescate de la ciudad

El sábado 28 de marzo, la fachada del Jockey­ Club recuperó parte de su esplendor. La lluvia, que amenazaba con arruinar la jornada, terminó jugando a favor: dejó la humedad justa para aflojar los carteles de “Portugués en cuatro meses” y tantos otros que ocultaban el basamento de granito y mármol del edificio.

Los organizadores no habían terminado de dar las explicaciones iniciales cuando algunos ya se colocaban tapabocas y guantes para rasquetear cartelería y juntar basura. Todo con un entusiasmo que hacía parecer que la escena transcurría en x2.

Guantes Montevideo mas linda Adrián Echeverriaga

Nada se improvisa. Horas antes de cada actividad, Imanol y Sebastián se reúnen con una importadora de productos de ferretería y pintura, de quienes reciben asesoramiento sobre qué materiales utilizar y cómo realizar una limpieza profunda, evitando posibles daños.

Aunque algunos llevaron tapabocas propios para hacerle frente al olor a orina, tal como se había recomendado, la mayoría de los materiales los proporcionó Montevideo Más Linda. La madre de Imanol los guarda en el baño de su casa, no sin algo de desgano.

Gustavo Montevideo mas linda Adrián Echeverriaga

En cuestión de minutos, la quietud típica de la mañana se disipó. Turistas sacaban sus celulares para registrar la escena, choferes de ómnibus miraban sin entender demasiado y hasta un cuidacoches se acercó intrigado por la iniciativa.

Cada uno encontraba su manera de aportar: los más jóvenes, trepados en escaleras, ponían la fuerza de brazos al frotar la fórmula Px7 sobre la pintura; los más veteranos, en cambio, se encargaban de sostener la logística.

Otros tenían una tarea menos física pero igual de noble: a todo el que pasaba le explicaban de qué trata el proyecto y lo invitaban a sumarse. Así, una pareja alemana se detuvo durante 20 minutos para conocer Montevideo Más Linda, la historia del Jockey Club y preguntar por qué el Centro de la ciudad llegó a este nivel de deterioro.

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En tanto, una señora con mala onda pasó a dejar su recado: “¿Pidieron permiso? ¿Saben que esto es privado? ¿Para qué lo hacen si mañana va a estar igual”. Los argumentos que le dieron poco la convencieron y siguió su camino.

En seguida, otra mujer, que frenó su paseo matinal, aprovechó para sacarle una foto al grupo, que envió a su familia con el mensaje: “Todos limpiando”, acompañado de una lluvia de aplausos virtuales.

Pero el MVP (jugador más valioso) de la jornada fue José, un ciclista que pasó por la avenida, frenó ante el alboroto y terminó involucrado hasta el final de la jornada, sin siquiera sacarse el casco. “No soy de la vuelta, pero siempre paso por acá y veo muchos edificios en esta situación; me preocupa. Entonces decidí parar a dar una mano porque tengo tiempo. La gente tiene que tomar el ejemplo y contagiarse”, dijo.

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También en el grupo estaba Luisa, una oceanógrafa que está desde el primer día y también integra Patrimonio Activo y Ciudad Gótica. Según Sebastián, su mirada sobre Montevideo merece ser escuchada. “La ciudad es como un organismo vivo y su deterioro es constante, ya sea por procesos graduales y esperables o por hechos más abruptos, incluso por intervenciones de quienes no valoran los edificios históricos. Si la acción no es sostenida, el deterioro se vuelve visible. Si no hay una respuesta constante de las autoridades, tiene que surgir desde la ciudadanía, como ocurre en otros países. Recuperar el equilibrio es difícil, pero al menos hay que frenar el deterioro o intentar compensarlo”, explicó Luisa.

Ya sobre el mediodía, y con el edificio siendo hidrolavado, la vereda se volvió intransitable. Las 70 personas que participaban de la intervención apenas dejaban espacio para el paso de los peatones, y muchos debían interrumpir sus tareas para conversar con vecinos y comerciantes curiosos.

En eso apareció Germán, un hombre de unos 60 años que se acercó a Sebastián para ofrecerle dinero. Él se negó: por el momento, el colectivo no acepta donaciones económicas, hasta tanto no se institucionalice, una opción que la dupla no descarta. Lejos de quedarse de brazos cruzados, Germán cruzó a un supermercado y regresó con un montón de productos de limpieza que hacían falta.

Montevideo mas linda 9 Adrián Echeverriaga

Otra vecina, de más de 80 años, se acercó con un bidón de agua. “Yo no puedo aportar mano de obra, pero al menos quiero que se hidraten”, les dijo.

El trabajo solo se interrumpió a pedido de Imanol, quien convocó a una foto grupal para dejar constancia de la acción. Tras ese momento, y ya acercándose al final, muchos aprovecharon para conversar y compartir, algo que para Sebastián resulta fundamental. “La gente tiene esa necesidad catártica de hablar, de escucharse, de manifestar lo que les pasa, pero también de proyectarlo sobre la problemática en sí. Otro asunto muy importante es el de la salud mental: vincularse desde otro lugar, desde lo afectivo. Puede que su vereda esté rota, pero el simple hecho de desahogarse suma mucho, y a partir de eso se generan vínculos muy lindos”, reflexiona. Entre risas, incluso da una primicia: “Montevideo Más Linda es el nuevo Tinder”.

Limpieza Montevideo mas linda 10 Adrián Echeverriaga

¿Cómo imaginan Montevideo dentro de 10 años?

Esa fue la pregunta que, desde el Instagram de Montevideo Más Linda, se les hizo a los voluntarios. Las respuestas sorprendieron. “La gente no hablaba de autos voladores ni de grandes puentes; iban a algo mucho más básico: más limpieza, rampas, cuidado del patrimonio. Uno se daba cuenta de lo fuerte que era que sus reflexiones no estuvieran centradas en el futuro ni en grandes ideas, sino en lo esencial: orden, limpieza y mantenimiento”, relata Sebastián.

Galería no podía dejar de plantear esa misma pregunta a las cabezas del proyecto.

Imanol: “Espero que Montevideo sea una ciudad más linda, limpia, iluminada y accesible. Y cuando hablo de accesibilidad, no me refiero solo a rampas o veredas en buen estado —eso ya es fundamental y, lamentablemente, todavía no se cumple—, sino también a que la gente pueda acceder a actividades culturales, por ejemplo”.

Sebastián: “La imagino más participativa, con colectivos como Montevideo Más Linda y muchos otros, y con políticas públicas que acompañen estas iniciativas. Comparto y quiero todo lo que dice Imanol, pero sin políticas públicas que acompañen no se va a poder lograr”.