Karla Sofía Gascón, actriz nominada al Oscar: "Todo lo que digo se utiliza en mi contra constantemente”

Muchos lo han definido como un musical, pero para su director se trata de un “melodrama”, y agregó que uno de los objetivos de la trama es “romper el círculo de la masculinidad”. La película tiene varias escenas de canto y de coreografía, pero que la asemejan más a una ópera que a un musical comercial. Y es que de allí viene el guion original: de la ópera, según contó el director a la prensa. Las escenas de música parecen más diálogos cantados que canciones.

Una pregunta casi cliché que se les hace a los actores y actrices en entrevistas y conferencias de prensa es en qué se parecen él o ella y el personaje que interpretan. Emilia Pérez es una mujer trans. Gascón también lo es. Sin embargo, antes de que alguien se atreviera siquiera a hacer la pregunta, ella aclaró: “El personaje que interpreto no tiene nada que ver conmigo, absolutamente nada”. Y agregó que su experiencia “tampoco es la del personaje”.

Emilia Perez

En un principio, Audiard eligió a Gascón para interpretar a Emilia Pérez, y solo a ella. Su idea era que el personaje de Manitas lo hiciera otra persona. Pero Gascón supo desde un inicio que era ella la persona ideal para interpretar a ambos. Entonces, tras el primer encuentro con el director, volvió a su casa, eligió un filtro de la aplicación Snapchat que le agregaba barba y se filmó enunciando algunas líneas de diálogo de Manitas. Lo editó y se lo envió al equipo de producción de la película. Al recibir el video, no quedaban más dudas: Gascón interpretaría a los dos personajes.

En su paso por José Ignacio, la actriz volvió a ver su película junto a unas 300 personas sobre la arena de la Bajada de los Pescadores. Ella y Audiard recibieron aplausos y aclamaciones, que dejaron atrás tanto los comentarios de odio que Gascón recibe día a día por su éxito, como las críticas que se le hacen al director por haber hecho una película sobre México con un elenco principal que integra una sola actriz mexicana (Adriana Paz), y por tratar temas sensibles como el narcotráfico y los desaparecidos con una supuesta liviandad.

Antes de eso, y antes de la conferencia de prensa en Bajo el Alma, Gascón habló con Galería­ sobre cómo fue interpretar a Manitas y a Emilia, cómo es convivir con el odio y la discriminación, y algunos de sus proyectos futuros.

¿Cómo le surgió la oportunidad de protagonizar Emilia Pérez?

Jamás creí que iba a hacer esta película. Me parecía imposible porque no soy cantante. Cuando me dijeron que era un musical, creía que iba a ser como West side story o cosas así. Y mi formación nunca fue en comedia musical ni en baile. Mi potencial venía por el lado de la actuación. Cuando Jacques (Audiard­) se dio cuenta de que sí podíamos hacer un trabajo combinado todos juntos y hacer una película más extraña todavía, ahí empecé a pensar que sí podía hacerlo.

Además de encarnar a Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón interpreta a Manitas del Monte, la versión masculina del mismo personaje

Al principio, se la eligió para interpretar a Emilia, pero usted insistió con hacer también el papel de Manitas del Monte, el narcotraficante mexicano que desea cambiar de género y de vida, ¿por qué su insistencia?

Luché muchísimo para interpretar a la parte anterior de Emilia, pero Jacques no quería que se parecieran en nada los dos personajes para que el cambio fuera más impactante, porque, obviamente, es cine. Pero los cambios de género normalmente no son tan radicales. Jacques quería que a Manitas lo interpretara un actor. O una actriz, pero diferente. Hasta que se dio cuenta de que no podía haber nadie mejor para interpretar al personaje en sus dos versiones que yo misma.

¿Cómo enfrentó el desafío de interpretar un papel que es de un único personaje, pero con dos caras o personalidades distintas?

Lo tuve que trabajar como si fueran dos personajes diferentes. Yo he hecho mucha televisión y eso me ha dado mucha inmediatez a la hora de construir personajes, de trabajar un día en una serie, otro día en otra, a la hora de hacer 45 secuencias en un día, cambiar de vestuario, meterme en una cosa y en otra. Eso ha sido muy interesante en la construcción de este personaje, porque había días en los que era Manitas y al día siguiente era Emilia. Por suerte, sí tengo ese bagaje que me permite entrar y salir muy fácilmente cuando estamos filmando. No necesito siete horas de preparación como otros actores. Son técnicas de cada uno, pero algunos necesitan preparar al personaje durante días. A mí me gusta más estar normal y de repente meterme en personaje y ya filmar. Creo que esa era una de mis ventajas para interpretar ambos papeles.

¿Hubo alguna escena en particular que le resultara desafiante?

Todas las que eran de canto y de baile. Al principio estábamos construyendo al personaje y lo estábamos viendo casi de la misma manera que al de Rita (Zoe Saldaña). Manitas, cuando cantaba su primera canción, ya tenía una coreografía perfecta. Y yo dije que esta era una película en la que hablábamos con el cuerpo, pero no necesitaba esas cosas. Y siempre teníamos muchas conversaciones a raíz de eso. Jacques al final fue escogiendo lo mejor de cada uno y lo integró de la manera más justa en la película. Se le podría haber ido de las manos perfectamente y podríamos haber hecho El lago de los cisnes. Podríamos haber hecho Siete novias para siete hermanos, o podríamos haber hecho una comedia, que era lo que yo quería.

¿Usted quería que la película fuera una comedia? ¿Por qué?

A mí me gusta mucho la comedia, entonces cuanto más se riera la gente, cuanto más disfrutara, cuanto más salieran del cine partiéndose de risa, mejor para mí. Eso es lo que me gusta: que la gente se divierta y la pase bien.

¿Cómo fue su vínculo con las otras mujeres que integran el elenco de la película: Zoe Saldaña, Selena Gomez y Adriana Paz?

Al final, como una familia: unos días superbién y otros días menos. Hubo momentos de muchas clases, intentando buscar a los personajes, de ir conociéndonos, aprendiendo de nosotras mismas. Con todo lo que creíamos que sabíamos, sorprendiéndonos constantemente. Con una amistad verdadera que hemos creado y con muchas ganas de estar juntas siempre, pero dejándonos nuestro espacio. Somos actrices con técnicas totalmente diferentes, pero lo bonito es que fuimos llegando al mismo sitio a través de diferentes caminos.



En el discurso que dio cuando recibió el premio a Mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes de 2024 hizo referencia a todas las personas trans que sufren día a día el odio. Decía: “Esta publicación mañana estará llena de comentarios de gente terrible diciendo las mismas cosas de siempre”. ¿Cómo convive con las agresiones y expresiones de odio?

Sí, cuando tengo oportunidad de que mi palabra sea escuchada, intento que sirva para algo. ¿Cómo lo llevo? Me da lástima tener el odio tan asimilado que no me haga daño. Me da lástima que sea una cosa que me dé igual, tenerlo integrado a mi propia existencia. Me da lástima tener el odio tan asimilado que no me haga daño. Me da lástima que sea una cosa que me dé igual, tenerlo integrado a mi propia existencia.

Todos los días es un comentario detrás del otro, da igual si me nominan o si no. Si me nominan les duele más, si gano les duele más, entonces atacan más todavía. Si no, dicen que me lo merezco porque soy una mierda, etcétera. Entonces, ya me acostumbro a eso y pienso cómo puede haber tantísima gente tan desgraciada en el mundo. Como decía Jamie Lee Curtis: “A mi hija la odian simplemente por existir”. Yo me pregunto qué daño habré hecho. Que yo sepa, no he hecho daño a nadie. Todavía no he asesinado a nadie, no he robado nada, todo lo que estoy consiguiendo es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, con 52 años y treintaipico trabajando en esta profesión. ¿Qué tengo que hacer para que me dejen en paz, para que me dejen vivir tranquila? Cuando no es uno, es otro. Además, todo lo que digo se utiliza en mi contra constantemente. “¡Ha dicho esto! Vamos a darle la vuelta a ver qué podemos sacar para que se vea que es un asco de persona”. A mí ya me hace gracia porque se inventan cada día una cosa nueva. Cuando algo no les funcionó, salen con: “¡Mirad lo que dijo en 1534!”.

Detrás del celular, todos tienen el coraje para insultar, pero en persona...

¡Jamás se ha atrevido nadie! Una policía nacional en España me dijo: “A ti no te dirán muchas cosas porque tú los pones rápidamente en su lugar”. Y le dije: “Pues la verdad que no, no se atreven mucho”. Y los que se han atrevido, incluso a acosarme sexualmente por la calle... Pero eso ya es otro nivel. El nivel A son los insultos y tal, y el nivel B es la violencia física, que te vengan a acosar directamente. Me da mucha rabia, porque soy una mujer que tiene un bagaje de agresividad anterior asumido, porque tuve que convivir con eso. Muchas amigas mías me dicen “es que a mí me pasa lo mismo y me tengo que marchar, no les puedo contestar”. En cambio, conmigo se sorprenden cuando les contesto, cuando me volteo y les digo “como sigas diciéndome asquerosidades o siguiéndome, te voy a poner allí”. Entonces reculan. Es terrible, es un asco de sociedad en la que vivimos, que es imposible. No sé cómo vamos a hacer si estamos retrocediendo constantemente. Me da mucha lástima.

¿Cree que su nominación al Oscar como Mejor actriz principal, siendo usted la primera mujer trans en obtenerla, podría significar un cambio en esta realidad?

Todo lo que haces supone un cambio. Yo estaba haciendo una entrevista con The Hollywood Reporter en Madrid y fue maravilloso lo que ocurrió. Apareció una señora que parecía que estaba como conchabada (confabulada) y vino con el carné de identidad de su hijo y me dijo: “Antes tenía una hija, ahora tengo un hijo, ¡pero no sabes por lo que hemos pasado!”. Apareció su marido y me dijeron: “Te queremos dar la enhorabuena por dar visibilidad, por darnos una oportunidad para que nuestro hijo no se sienta solo en este mundo. Gracias por ayudarnos”. Ayudar a una sola familia a tratar a su hijo con respeto y con amor vale más que cualquier premio.

Hace poco anunció en su cuenta de Instagram que protagonizará la película Las malas, que dirigirá el argentino Armando Bo y que está basada en la novela de Camila Sosa Villada, ¿qué puede adelantar sobre este proyecto?

Que seguramente hagamos mucho en Uruguay. Yo soy la protagonista de la historia, y la película está basada en el libro, pero no es igual que el libro. El que crea que sabe porque ha leído el libro, pues tampoco sabe tanto.