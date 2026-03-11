Kate Middleton bailó descalza al estilo Bollywood en una visita a la comunidad india de Leicester

La princesa rompió los protocolos y participó en las más diversas actividades junto con los locales

Durante su visita a la comunidad india de Leicester, la princesa Kate improvisó pasos de Bollywood en una ronda con bailarinas.

Hasta ese día, posiblemente nadie esperaba ver a Kate Middleton descalza y bailando al estilo Bollywood. Pero la princesa de Gales se atrevió a eso y a mucho más.

En el marco de una visita sorpresa a la comunidad india de la ciudad de Leicester, Middleton rompió los protocolos y participó en las más diversas actividades junto con los locales, quienes la recibieron entre aplausos, selfies y saludos.

Kate Middleton A modo de agradecimiento por su visita, la comunidad india le obsequió a Kate un collar de rosas rojas y perlas, un símbolo de la unión entre la historia asiática y la elegancia británica. AFP A modo de agradecimiento y honrada por su inesperada llegada, la comunidad le obsequió a la princesa un collar de rosas rojas y perlas, un accesorio que se convirtió en el protagonista absoluto de su outfit color crema, que estaba compuesto por una falda plisada de Ralph Lauren y un abrigo de Chris Kerr.

Se trata de un típico gesto de bienvenida de la cultura india, al que además le añadieron elementos que simbolizan la unión de la historia asiática con la elegancia y la realeza británica.

Kate Middleton La compañía de danza Aakash Odedra utiliza la danza Bollywood para promover el bienestar físico y emocional. AFP En primer lugar, Kate pasó por la compañía de danza Aakash Odedra Company, donde presenció el ensayo de una de sus obras y conoció uno de sus proyectos que utiliza la danza Bollywood para promover el bienestar físico y emocional. Para completar esta actividad, Middleton se descalzó para improvisar algunos pasos de esta danza en una ronda realizada junto con las bailarinas.