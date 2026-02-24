¡Hola !

Premios Bafta: Paul Mescal y su novia, la reaparición de Kate Middleton y un premio inesperado

Una batalla tras otra se coronó como la gran ganadora, mientras que Jessie Buckley y Robert Aramayo fueron premiados por sus papeles protagónicos

Paul Mescal y Gracie Abrams posaron juntos por primera vez en una alfombra roja en los Premios Bafta.

FOTO

EFE
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La nueva edición de los Premios Bafta tuvo varias sorpresas y apariciones comentadas. Una batalla tras otra se coronó como la gran ganadora al obtener los mayores premios: ganó el de Mejor película, mientras que Sean Penn se llevó el galardón a Mejor actor de reparto y Paul Thomas Anderson al de Mejor director.

Jessie Buckley fue la ganadora del premio a Mejor actriz por Hamnet, un reconocimiento que la perfila con cada vez más fuerza como favorita para el Oscar.

Jessie Buckley
La irlandesa Jessie Buckley se llevó el premio a Mejor actriz por su papel protagónico en Hamnet.

Pero la sorpresa de la noche llegó con la entrega del premio a Mejor actor para Robert Aramayo por su papel de John Davidson en el filme Incontrolable, una interpretación enfocada en el síndrome de Tourette.

Robert Aramayo y Ethan Hawke
Robert Aramayo, sorprendido de haber ganado el premio a Mejor actor, posó junto a uno de sus rivales en esta categoría, Ethan Hawke.

El actor británico no está nominado a los premios Oscar y aun así le ganó a su competencia, o sea, nada más y nada menos que a actores como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke y Timothée Chalamet. Con lágrimas en los ojos, Aramayo subrayó la admiración que siente hacia sus compañeros y manifestó su sorpresa por haber sido reconocido en esta categoría tan competitiva.

Otra de las sorpresas fue la reaparición en la alfombra roja de Kate Middleton, tras tres años de ausencia debido a su tratamiento contra el cáncer. La princesa de Gales optó por repetir atuendo y llegó al Royal Festival Hall de Londres con un vestido de Gucci que había usado en 2019, en tonalidades rosa con cinturón de terciopelo, a juego con el traje del príncipe William.

Kate Middleton y William
Kate Middleton reapareció en los Bafta con un vestido que ya había usado para una cena de gala en 2019.

Por si fuera poco, el actor Paul Mescal también pensó en los Bafta como el acontecimiento indicado para posar por primera vez en una alfombra roja junto a su novia, Gracie Abrams. El actor y la cantante están juntos desde 2024, cuando comenzaron a circular rumores luego de ser fotografiados en las calles de Londres.

// Leer el objeto desde localStorage