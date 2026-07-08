Kate Middleton completó el Desafío de las Tres Cumbres para apoyar la lucha contra el cáncer

Vestida de short rojo, camiseta y gorra negra y botas marrones, además de una mochila, la princesa se fundió en un abrazo al encontrarse con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, quienes la recibieron visiblemente emocionados

De ropa deportiva y botas marrones, la princesa Kate se rencontró con su familia al completar el Desafío Nacional de las Tres Cumbres.

“La semana pasada, por estas fechas, estaba completando el Desafío Nacional de las Tres Cumbres. Muchísimas gracias a todos los que han apoyado a la organización benéfica Royal Marsden Cancer Charity”, escribió Kate Middleton­ en la cuenta de Instagram que comparte con su esposo, el príncipe William.

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El mensaje acompaña una serie de fotos de la princesa rodeada de su familia tras completar el Desafío Nacional de las Tres Cumbres, una exigente prueba de senderismo que consiste en escalar las tres montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales —Ben Nevis­, Scafell Pike y Snowdon— en 24 horas. La prueba abarca 37 kilómetros a pie y unos 700 kilómetros de traslado por carretera entre las diferentes locaciones.

Kate Middleton se sometió a este reto con el fin de concientizar acerca del cáncer, tras haber superado una larga y compleja batalla contra la enfermedad. Kate se sometió a semejante desafío tras superar su compleja batalla contra el cáncer, con el fin de recaudar fondos para el Royal Marsden Cancer Charity y visibilizar la vida después de esta enfermedad.

Vestida de short rojo, camiseta y gorra negra y botas marrones, además de una mochila, la princesa se fundió en un abrazo al encontrarse con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, quienes la recibieron visiblemente emocionados.