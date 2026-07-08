Kate Middleton completó el Desafío de las Tres Cumbres para apoyar la lucha contra el cáncer
Vestida de short rojo, camiseta y gorra negra y botas marrones, además de una mochila, la princesa se fundió en un abrazo al encontrarse con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, quienes la recibieron visiblemente emocionados
De ropa deportiva y botas marrones, la princesa Kate se rencontró con su familia al completar el Desafío Nacional de las Tres Cumbres.
“La semana pasada, por estas fechas, estaba completando el Desafío Nacional de las Tres Cumbres. Muchísimas gracias a todos los que han apoyado a la organización benéfica Royal Marsden Cancer Charity”, escribió Kate Middleton en la cuenta de Instagram que comparte con su esposo, el príncipe William.
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El mensaje acompaña una serie de fotos de la princesa rodeada de su familia tras completar el Desafío Nacional de las Tres Cumbres, una exigente prueba de senderismo que consiste en escalar las tres montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales —Ben Nevis, Scafell Pike y Snowdon— en 24 horas. La prueba abarca 37 kilómetros a pie y unos 700 kilómetros de traslado por carretera entre las diferentes locaciones.
Kate Middleton se sometió a este reto con el fin de concientizar acerca del cáncer, tras haber superado una larga y compleja batalla contra la enfermedad.
Kate se sometió a semejante desafío tras superar su compleja batalla contra el cáncer, con el fin de recaudar fondos para el Royal Marsden Cancer Charity y visibilizar la vida después de esta enfermedad.
Vestida de short rojo, camiseta y gorra negra y botas marrones, además de una mochila, la princesa se fundió en un abrazo al encontrarse con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, quienes la recibieron visiblemente emocionados.
Días antes la princesa había compartido otra foto sobre la montaña Ben Nevis (Escocia) en medio de la travesía de 24 horas.
Unos días antes, Kate Middleton compartió otra foto en medio de la travesía junto a un potente mensaje: “Cada año, cientos de miles de personas en este país escuchan las palabras que nadie quiere oír. Lo que sigue es un camino que pone a prueba cada aspecto de nuestro ser: física, emocional, psicológica y espiritualmente. Los desafíos se extienden, afectando a las familias, las amistades, el trabajo y los momentos de tranquilidad que pasamos a solas con nuestros pensamientos”, expresó. “Asumí este desafío no solo como un reto físico, sino como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y para devolver algo a la comunidad (...). Porque al final, la valentía no se trata solo de seguir adelante, sino de saber cómo mantenerse firme, conectado y presente, sin importar el terreno o paisaje que se recorra”, agregó.