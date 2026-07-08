Se estrenará una serie documental creada por J. A. Bayona sobre el después de la tragedia de los Andes

Está dirigida por Carlos Torres y cuenta con testimonios inéditos de los familiares y sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en los Andes en 1972

J. A. Bayona durante la filmación de La sociedad de la nieve.

El estreno de la docuserie Más allá de la sociedad en Netflix aborda las secuelas del accidente del vuelo 571 en los Andes y se enfoca en los cincuenta años posteriores al rescate. Creada por J. A. Bayona y Carlos Torres, la producción examina el impacto prolongado de la tragedia en los sobrevivientes y en las familias de las víctimas. A través de tres episodios, el proyecto reúne testimonios de los involucrados directos, las perspectivas de los escritores Piers Paul Read (Viven) y Pablo Vierci (La sociedad de la nieve) y de los cineastas Frank Marshall (director de Viven) y el propio Bayona, realizador de la película que adaptó al cine el libro de Vierci con dos nominaciones al Oscar.

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La estructura de la serie documental combina la investigación histórica con un encuentro en el lugar exacto del accidente geográfico, donde coinciden los protagonistas reales y el elenco de la película La sociedad de la nieve. El relato analiza cómo el proceso de reinserción y el duelo afectaron a la comunidad, al tiempo que analiza el impacto que tuvo el acontecimiento hasta convertirse en un fenómeno de interés global.

“La idea de Más allá de la sociedad surgió cuando decidimos viajar al valle de las Lágrimas con el elenco de la película”, explica Bayona. “Ninguno de los actores había estado ahí y sentimos que era la mejor manera de cerrar un capítulo muy importante de nuestras vidas y de agradecer a quienes confiaron en nosotros para contar su historia. Ahí tomamos conciencia de hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya íntimamente entretejidas con los que habíamos creado la ficción”.