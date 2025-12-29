¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Kate Winslet y una gala para presentar su primera película como directora, guionada por su hijo

El pasado 24 de diciembre llegó a Netflix Adiós, June, la primera película dirigida por la actriz británica, que además está guionada por su hijo, Joe Anders

El hijo de Kate Winslet, Joe Anders, estuvo a cargo del guion de Adiós, June, primera película dirigida por su madre.

El hijo de Kate Winslet, Joe Anders, estuvo a cargo del guion de Adiós, June, primera película dirigida por su madre.

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Son días que quedarán para el recuerdo en la familia de Kate Winslet. El pasado 24 de diciembre llegó a Netflix Adiós, June, la primera película dirigida por la actriz británica, que además está guionada por su hijo, Joe Anders. Su elenco incluye a la propia Winslet, además de otras estrellas como Toni Collette, Helen Mirren y Johnny Flynn, entre otras.

Kate Winslet
El elenco está conformado por Winslet y otras estrellas como Helen Mirren y Toni Collette.

El elenco está conformado por Winslet y otras estrellas como Helen Mirren y Toni Collette.

Para su ópera prima como directora, la estrella ganadora de premios Oscar eligió este filme navideño que trata sobre el giro inesperado en la vida de cuatro hermanos como consecuencia del deterioro en la salud de su madre. Mientras la familia procesa una posible pérdida, June (Helen Mirren) toma el control de su propia despedida de manera ingeniosa, con humor, verdades sin filtro y mucho amor.

Leé además

Kate Winslet en Adiós, June.
Video
Recomendado

Kate Winslet dirige y protagoniza ‘Adiós, June’, una comedia navideña para ver en familia

Por Redacción Galería
Kate Winslet
Adiós, June es una película navideña que trata sobre el inesperado giro en la vida de cuatro hermanos.

Adiós, June es una película navideña que trata sobre el inesperado giro en la vida de cuatro hermanos.

Antes de su estreno en Netflix, la película fue proyectada en una gala exclusiva en el West End londinense, en la que participaron tanto su elenco como los cineastas y otros invitados. “Siempre apoyo mucho a los directores con los que trabajo, y esa relación siempre ha sido muy importante para mí. La respeto mucho. Pero creo que probablemente (dirigir una película) me hará mucho más comprensiva”, dijo la actriz en la alfombra roja.

Selección semanal
Finanzas públicas

Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

Por Ismael Grau
Turismo

Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

Por Redacción Búsqueda
Inconstitucionalidad

Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

Por Leonel García
Enseñanza

ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

25 ingredientes que cambiaron la forma de comer en Uruguay

25 ingredientes que cambiaron la forma de comer en Uruguay

Por Clementina Delacroix Cardeza
25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

Por Milene Breito Pistón
“El algoritmo es el antiperiodismo”
Video

“El algoritmo es el antiperiodismo”

Por Carolina Villamonte
25 ideas uruguayas que se transformaron en emprendimientos exitosos en el último cuarto de siglo

25 ideas uruguayas que se transformaron en emprendimientos exitosos en el último cuarto de siglo

Por Federica Chiarino Vanrell