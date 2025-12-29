Kate Winslet y una gala para presentar su primera película como directora, guionada por su hijo

Son días que quedarán para el recuerdo en la familia de Kate Winslet. El pasado 24 de diciembre llegó a NetflixAdiós, June, la primera película dirigida por la actriz británica, que además está guionada por su hijo, Joe Anders. Su elenco incluye a la propia Winslet, además de otras estrellas como Toni Collette, Helen Mirren y Johnny Flynn, entre otras.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Para su ópera prima como directora, la estrella ganadora de premios Oscar eligió este filme navideño que trata sobre el giro inesperado en la vida de cuatro hermanos como consecuencia del deterioro en la salud de su madre. Mientras la familia procesa una posible pérdida, June (Helen Mirren) toma el control de su propia despedida de manera ingeniosa, con humor, verdades sin filtro y mucho amor.
Antes de su estreno en Netflix, la película fue proyectada en una gala exclusiva en el West End londinense, en la que participaron tanto su elenco como los cineastas y otros invitados. “Siempre apoyo mucho a los directores con los que trabajo, y esa relación siempre ha sido muy importante para mí. La respeto mucho. Pero creo que probablemente (dirigir una película) me hará mucho más comprensiva”, dijo la actriz en la alfombra roja.