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La ‘avant première’ de ‘One Night Only’ reunió a Dua Lipa, Callum Turner y todo el elenco

Protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro, la película narra la historia de Owen (Turner), quien atraviesa una ruptura, y Allie (Barbaro), una romántica empedernida

Dua Lipa y Callum Turner posaron en su primera alfombra roja tras casarse el 31 de mayo.&nbsp;

Dua Lipa y Callum Turner posaron en su primera alfombra roja tras casarse el 31 de mayo. 

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Uno de los estrenos más esperados de la temporada es la comedia romántica sexual One Night Only, que llega a los cines este 7 de agosto.

Protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro, la película narra la historia de Owen (Turner), quien atraviesa una ruptura, y Allie (Barbaro), una romántica empedernida. Ambos se autoperciben como los únicos solteros de la ciudad que buscan una conexión profunda más que un encuentro pasajero. Se conocen, hay química, pero una serie de contratiempos los mantiene separados.

Dylan Sprouse, Andrew Garfield —pareja de Barbaro— y la actriz King Princess, integrantes del elenco de One Night Only.

Dylan Sprouse, Andrew Garfield —pareja de Barbaro— y la actriz King Princess, integrantes del elenco de One Night Only.

Días antes del estreno se celebró la avant première en el SVA Theatre de Nueva York, a la que asistieron todo el elenco, el director de la película, Will Gluck, y allegados de los actores.

Will Gluck, director de One Night Only, y la protagonista Monica Barbaro.

Will Gluck, director de One Night Only, y la protagonista Monica Barbaro.

Fue la primera alfombra roja tras su casamiento —el 31 de mayo— para Turner y la cantante Dua Lipa. El elenco está integrado por Maya Hawke, Julia Fox, Este Haim, King Princess y Nicholas Braun, entre otros.

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