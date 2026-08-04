La ‘avant première’ de ‘One Night Only’ reunió a Dua Lipa, Callum Turner y todo el elenco

Uno de los estrenos más esperados de la temporada es la comedia romántica sexual One Night Only, que llega a los cines este 7 de agosto.
Protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro, la película narra la historia de Owen (Turner), quien atraviesa una ruptura, y Allie (Barbaro), una romántica empedernida
Uno de los estrenos más esperados de la temporada es la comedia romántica sexual One Night Only, que llega a los cines este 7 de agosto.
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Protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro, la película narra la historia de Owen (Turner), quien atraviesa una ruptura, y Allie (Barbaro), una romántica empedernida. Ambos se autoperciben como los únicos solteros de la ciudad que buscan una conexión profunda más que un encuentro pasajero. Se conocen, hay química, pero una serie de contratiempos los mantiene separados.
Días antes del estreno se celebró la avant première en el SVA Theatre de Nueva York, a la que asistieron todo el elenco, el director de la película, Will Gluck, y allegados de los actores.
Fue la primera alfombra roja tras su casamiento —el 31 de mayo— para Turner y la cantante Dua Lipa. El elenco está integrado por Maya Hawke, Julia Fox, Este Haim, King Princess y Nicholas Braun, entre otros.