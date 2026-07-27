Mundial 2030: la mayor productora de eventos del mundo analiza participar en la reforma del Estadio Centenario

Con el Mundial 2026 finalizado, el gobierno y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) quieren acordar el año que viene las empresas que reformarán el Estadio Centenario para el Mundial 2030 , con un costo de US$ 160 millones, para el cual se busca financiación privada e internacional. Entre los actores más interesados se encuentra Live Nation Entertainment, considerada una de las mayores empresas de entretenimiento en vivo del mundo.

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De origen estadounidense, la compañía nació en 2010 tras la fusión de Live Nation y Ticketmaster. Dedicada inicialmente a la promoción y producción de conciertos, se expandió también a la venta de entradas y la operación de escenarios. Bajo esa línea de negocio, en los últimos años aumentó su presencia en Sudamérica con adquisición y administración de estadios en Argentina y Chile.

Las conversaciones con la AUF, según supo Búsqueda , se centraron en cómo podría concretarse un eventual desembarco de Live Nation Entertainment en Uruguay. A diferencia de una constructora tradicional, la compañía no necesariamente asume el costo total de una obra. Su modelo consiste en aportar parte del financiamiento e involucrarse en el desarrollo de recintos con potencial de explotación comercial a largo plazo, por lo general mediante asociaciones con los propietarios o desarrolladores. Genera ingresos a través de la organización de conciertos, festivales y eventos corporativos, la comercialización de palcos y áreas VIP, la instalación de espacios gastronómicos, la venta de publicidad y los derechos de denominación comercial (naming rights).

El arribo de Live Nation Entertainment a Uruguay tiene como probable canal a la productora argentina DF Entertainment, asociada al grupo estadounidense y con la cual, en enero de este año, firmaron un contrato de 10 años para recibir los derechos exclusivos de presentación de espectáculos en vivo y de naming del estadio del Club Atlético River Plate, denominado actualmente Más Monumental. El acuerdo es a partir del 1 de enero de 2027. “Esta alianza a largo plazo refuerza la posición del estadio Más Monumental como un destino de primer nivel para artistas en gira global y grandes eventos en vivo, al tiempo que amplía las oportunidades de los fans para disfrutar de música en vivo de clase mundial en Buenos Aires”, indica el comunicado de la empresa.

El Estadio Monumental, en Buenos Aires, es uno de los recintos deportivos en los que Live Nation Entertainment ha invertido.

En junio del año pasado, Live Nation Entertainment y DF Entertainment ya habían anunciado un contrato similar con el icónico escenario Luna Park, también de Buenos Aires, con una reapertura completa prevista para 2027. “El proyecto modernizará el histórico recinto preservando su legado, posicionándolo como un destino de primer nivel para el entretenimiento en vivo” a escala mundial, informó la empresa en un comunicado.

El contrato prevé aumentar la capacidad del Luna Park, pero preservando su fachada, su cartelería y sus elementos arquitectónicos originales, sometidos a numerosas transformaciones a lo largo de los años. “Pondremos toda la fuerza y experiencia al servicio de esta transformación sin precedentes, garantizando que Luna Park siga siendo un referente global para artistas, espectáculos de todas las disciplinas y géneros, deportistas de élite y fans, honrando al mismo tiempo su legado histórico”, añadió el comunicado.

Live Nation Entertainment fue seleccionada por la sociedad anónima propietaria del Luna Park a través de un proceso de selección privado en el que participaron otros actores. Un proceso de ese tipo es el que han discutido la AUF, el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo para el Estadio Centenario.

¿Cómo es la renovación del Estadio Centenario?

Uruguay albergará para el Mundial 2030 una ceremonia de recuerdo al Mundial 1930 y un partido de su fase de grupos, todo el mismo día en el Estadio Centenario. Para cumplir con requisitos que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) exige a los estadios mundialistas, se ampliará su capacidad total de 60.000 a 63.000 espectadores y se instalará un techo en la mayor parte del estadio, con excepción del sector de la Torre de los Homenajes, en la tribuna Olímpica.

También se incorporarán áreas comerciales internas y se ofrecerán nuevas suites de hospitalidad. Eso implica cambios en la tribuna América, que se prevé derrumbar para realizar mejoras a los vestuarios de los planteles y los árbitros, las áreas de calentamiento y la sala antidopaje; añadir nuevos palcos y zonas VIP; ampliar la infraestructura para medios de comunicación con estudios de televisión, centros de acreditación y salas de conferencias.

Tanto la AUF como la Intendencia de Montevideo, titulares de las instalaciones y del terreno del Estadio Centenario, respectivamente, aspiraban a lanzar la licitación para las obras de remodelación a fines del año pasado. Sin embargo, el proyecto se demoró debido a que aún no se ha definido cómo se financiará la inversión estimada en US$ 160 millones, el principal desafío para concretar la iniciativa. El presidente Yamandú Orsi transmitió que el gobierno no está dispuesto a asumir el costo del proyecto y que es necesario recurrir a fuentes de financiamiento externas.

Mario Lubetkin, canciller de la República. Javier Calvelo/adhocFOTOS

Un porcentaje muy menor de los recursos provendrán de la FIFA y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Para solventar el resto, la AUF inició conversaciones con empresas interesadas en adquirir los derechos de denominación comercial del Estadio Centenario, un mecanismo, conocido internacionalmente como naming rights, mediante el cual un patrocinador adquiere el derecho a dar su nombre al estadio durante un plazo determinado a cambio de una contraprestación económica.

En paralelo, el gobierno y la AUF profundizaron en los últimos meses los contactos con Arabia Saudita, en respuesta a la estrategia del reino de expandir su influencia internacional a través del deporte mediante inversiones multimillonarias en eventos, clubes, competiciones e infraestructura deportiva.

El 17 de junio, en Miami, Estados Unidos, un día después del empate 1-1 entre las selecciones de Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026, el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, firmó un acuerdo de cooperación general en materia deportiva con el Ministerio de Deportes saudí. “Se trata de un paso más en un recorrido, en un proceso, en la relación entre ambos países, que tomó fuerza desde el 2025”, explicó el canciller Mario Lubetkin, quien participó del encuentro.

El objetivo del convenio es allanar la cooperación bilateral en distintas áreas deportivas, entre ellas infraestructura. El gobierno ve en ese vínculo una oportunidad para explorar financiamiento al Estadio Centenario, aunque el propio Lubetkin aclaró que el acuerdo firmado “no tiene especificidades” respecto a la renovación del escenario. Para Uruguay, la relación con Arabia Saudita también se enmarca en una agenda más amplia, que incluye la organización saudí del Mundial 2034 y la Expo 2030 de Riad.

La viabilidad de nuevas inversiones en el Estadio Centenario puede verse favorecida por el formato que tenga el Mundial 2030. El Mundial 2026 fue el primero en disputarse con 48 selecciones, una ampliación que en un inicio provocó cuestionamientos, pero que la FIFA evaluó positivamente tras la finalización del torneo. El año pasado la Conmebol propuso que la edición de 2030 se dispute de manera excepcional con 64 selecciones. El planteo fue presentado formalmente al titular de la FIFA, Gianni Infantino.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, publicó el lunes 20 Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en su cuenta de X.

De aprobarse la propuesta, el Estadio Centenario no recibiría solo la ceremonia conmemorativa y el partido debut de la fase de grupos, sino también los otros dos encuentros de la selección uruguaya en esa instancia, lo cual incrementa el impacto económico para el país y para quienes administren el estadio. Argentina y Paraguay también albergarían tres partidos de fase cada uno y el resto del torneo continuaría en España, Portugal y Marruecos.