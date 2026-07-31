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De la Torre Eiffel al Guggenheim: el mundo elige sus maravillas contemporáneas

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo abrió una votación global para elegir las siete grandes maravillas construidas desde 1801

Museo Guggenheim Bilbao, en España. Diseñado por el arquitecto Frank Gehry, abrió en 1997 y se convirtió en un ícono de la arquitectura contemporánea por sus volúmenes curvos revestidos de titanio.

Museo Guggenheim Bilbao, en España. Diseñado por el arquitecto Frank Gehry, abrió en 1997 y se convirtió en un ícono de la arquitectura contemporánea por sus volúmenes curvos revestidos de titanio.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

De las pirámides de Egipto a Machu Picchu. Del Coliseo a la Gran Muralla china. La idea de las “maravillas del mundo” siempre estuvo ligada a obras capaces de desafiar el tiempo y convertirse en símbolos de la humanidad. Pero ¿qué ocurre con las construcciones que marcaron los últimos dos siglos? Esa es la pregunta que plantea el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que lanzó una votación global para elegir las siete maravillas contemporáneas del mundo.

La iniciativa invita a cualquier persona a proponer construcciones levantadas entre 1801 y la actualidad. Pueden ser monumentos, edificios, museos, instituciones o complejos turísticos que, además de su valor arquitectónico, hayan contribuido a transformar sus ciudades y consolidarlas como destinos de referencia internacional.

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Gran Museo Egipcio, en El Cairo. Inaugurado en 2025, es el mayor museo arqueológico del mundo dedicado a una sola civilización y alberga miles de piezas del Antiguo Egipto.

Gran Museo Egipcio, en El Cairo. Inaugurado en 2025, es el mayor museo arqueológico del mundo dedicado a una sola civilización y alberga miles de piezas del Antiguo Egipto.

Entre los ejemplos que menciona el propio WTTC aparecen la Torre Eiffel, el Museo Guggenheim Bilbao y el Gran Museo Egipcio, aunque la convocatoria no se limita a íconos ya consolidados. También busca dar visibilidad a obras menos conocidas que hayan generado un impacto cultural, económico y turístico en sus comunidades.

Más allá de la votación, la iniciativa ya comenzó a generar debate entre especialistas en turismo y urbanismo sobre cuáles son las construcciones que realmente cambiaron la historia de una ciudad. Uno de los casos más citados es el del Museo Guggenheim de Bilbao, cuya inauguración en 1997 dio origen al llamado “efecto Bilbao”, un concepto utilizado para describir cómo un proyecto cultural puede revitalizar una economía urbana, atraer inversiones y convertir un destino en un referente turístico internacional. Junto con el museo español, expertos y medios especializados también señalan como posibles favoritas a la Ópera de Sídney, el Marina Bay Sands de Singapur, la Torre Eiffel y el Gran Museo Egipcio, por el impacto que tuvieron en la identidad y el desarrollo de sus ciudades.

Marina Bay Sands, en Singapur, famoso por su piscina infinita ubicada a 200 metros de altura.

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La elección se desarrollará en cuatro etapas. Las nominaciones permanecerán abiertas hasta el 7 de enero de 2027, cuando se dará a conocer una lista inicial de 70 candidatas. A partir de ese momento comenzará la votación pública. El 7 de abril de 2027 se anunciarán las 30 finalistas y, tres meses después, el 7 de julio se revelarán las siete maravillas contemporáneas elegidas.

La Ópera de Sídney, inaugurada en 1973, es el edificio más emblemático de Australia y Patrimonio Mundial de la Unesco.

La Ópera de Sídney, inaugurada en 1973, es el edificio más emblemático de Australia y Patrimonio Mundial de la Unesco.

Para integrar la selección, las obras deberán cumplir cuatro criterios: haber sido creadas por el ser humano, haber sido construidas desde 1801, ejercer un impacto positivo en su entorno mediante el turismo y el desarrollo, y mantenerse abiertas a viajeros de todo el mundo.

La participación es gratuita y se realiza a través de la plataforma oficial del WTTC, donde cualquier persona puede proponer una obra y explicar por qué considera que merece integrar la lista definitiva.

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