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La Sagrada Familia se convierte en el mayor set de la historia de Lego

La maqueta recrea la basílica tal como se verá una vez terminada e incorpora detalles: los vitrales, las fachadas y las torres centrales proyectadas

LEGO Sagrada Familia

FOTO

LEGO
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con 12.060 piezas y un montaje que reproduce el orden real de construcción del templo de Antoni Gaudí, el nuevo Lego Architecture Sagrada Familia no solo es el set más grande que la compañía haya lanzado por cantidad de piezas, sino también uno de los homenajes más elaborados que se hayan hecho a una obra arquitectónica aún en construcción.

Presentado el 4 de junio, el modelo coincide con el centenario de la muerte de Gaudí (1852-1926) y busca trasladar a escala la complejidad de uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Según Lego, el proyecto fue concebido como un tributo al arquitecto catalán y a una basílica que lleva más de 140 años en construcción.

El Lego más grande

Hasta ahora, el récord de cantidad de piezas estaba en manos de otros modelos de gran escala de la marca, como el mapa del mundo (11.695 piezas) o la Torre Eiffel (10.001). La Sagrada Familia, con 12.060 piezas, los supera a todos y se convierte en el mayor set de construcción jamás comercializado por Lego.

Forma parte de la línea Lego Architecture, destinada al público adulto, y está recomendada para mayores de 18 años.

Las dimensiones finales también reflejan la ambición del proyecto: 62 cm de alto, 47 cm de ancho y 39 cm de profundidad. Una vez terminado, está pensado como una pieza de exhibición más que como un juguete tradicional.

Un montaje que imita la construcción real

Uno de los aspectos más originales del set es que el proceso de armado sigue el mismo orden en que fue levantándose la basílica.

La construcción comienza con el ábside y la cripta; continúa con la fachada del Nacimiento —la única terminada bajo la dirección de Gaudí— y la fachada de la Pasión; luego incorpora las naves y la sacristía occidental; finalmente se levantan las seis torres principales y se completa con la sacristía oriental y la fachada de la Gloria.

Según explicó Rok Zgalin Kobe, diseñador de Lego Architecture, el objetivo era que el usuario experimentara el crecimiento del edificio del mismo modo en que evolucionó durante más de un siglo.

El desafío de representar una obra viva

A diferencia de otros monumentos convertidos en Lego, la Sagrada Familia presenta una dificultad singular: todavía no está completamente terminada. Por eso, los diseñadores optaron por representar la basílica tal como está prevista una vez finalizada e incorporaron las torres centrales y otros elementos proyectados que aún se encuentran en construcción en la obra real.

Ese desafío implicó traducir al lenguaje de los ladrillos elementos extremadamente complejos, como las columnas arborescentes del interior, las fachadas escultóricas o los vitrales policromados.

Uno de los recursos más llamativos es precisamente el efecto de los vitrales. Mediante piezas translúcidas de distintos colores, el modelo recrea la luz que atraviesa las ventanas del templo y proyecta tonalidades sobre el interior, uno de los rasgos más característicos de la obra de Antoni Gaudí.

Un año especial

El lanzamiento coincide con un momento significativo para el edificio. En 2026 se cumplen cien años de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926, tres días después de ser atropellado por un tranvía en Barcelona.

El nuevo set busca rendir homenaje a ese legado en un año en que la Sagrada Familia continúa acercándose a su finalización estructural, prevista para los próximos años, aunque las tareas ornamentales seguirán por más tiempo.

Precio y disponibilidad

El set Lego Architecture Sagrada Familia ya puede reservarse, aunque recién llegará a las tiendas el 1 de noviembre, con un precio oficial de 799,99 dólares.

Incluye instrucciones compatibles con la aplicación Lego Builder, que permite seguir el armado mediante modelos tridimensionales interactivos.

Más que juguetes

La colección Lego Architecture nació en 2008 con la idea de acercar grandes obras de la arquitectura y el urbanismo al público adulto. Desde entonces ha reproducido edificios emblemáticos como el Empire State Building, la Casa Blanca, el Taj Mahal, Notre-Dame de París, la Ópera de Sídney, el Coliseo romano, la Gran Pirámide de Guiza y el Castillo de Himeji, además de skylines de ciudades como Nueva York, Londres, Tokio y Dubái.

Castillo de Neuschwanstein (Alemania), por Lego.

Castillo de Neuschwanstein (Alemania), por Lego.

El crecimiento de la línea acompaña una transformación más amplia de Lego. En los últimos años, la empresa ha incrementado de forma sostenida su oferta de sets para mayores de 18 años, incorporando colecciones inspiradas en arquitectura, arte, botánica, cine, automóviles y cultura pop. Aunque la compañía no divulga qué porcentaje de sus ventas corresponde a este segmento, en sus resultados financieros más recientes destacó que la fuerte demanda de los consumidores adultos fue uno de los principales impulsores de su crecimiento.

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