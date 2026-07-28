DGI recurrirá decisión judicial que desestimó su reclamo de cobro por rentas de Conexión Ganadera

La Dirección General Impositiva (DGI) recurrirá esta semana la decisión de la Justicia concursal que desestimó la verificación de los créditos promovida por la oficina recaudadora, a través de la cual pretendía cobrar unos US$ 13 millones por concepto de retención de tributos a las rentas de las personas físicas —más multas y recargos— sobre los rendimientos obtenidos por los inversores estafados por Conexión Ganadera (CG).

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Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que los servicios jurídicos de la DGI trabajan en estos días con la instrucción de elaborar el recurso, para cuya presentación tiene plazo hasta este viernes 31.

La decisión de la Justicia concursal desestimando darle cabida a la pretensión de cobro de la Impositiva se tomó la semana pasada a solicitud del síndico de la empresa, Alfredo Ciavattone.

Según argumentó el síndico en su escrito, no existió una “generación real de renta”, sino una “mera transferencia de capital” entre los propios damnificados. “Las ganancias percibidas por los primeros inversionistas se financiaban con los aportes de quienes ingresaban después, atraídos por rentabilidades que nunca tuvieron correlato real. La actividad agropecuaria mediante la cual se abonarían los ‘intereses’ prometidos nunca generó el rendimiento que fundamentara la utilidad prevista en los contratos”, alega.

Ciavattone sostiene que “la responsabilidad del agente de retención, prevista en el artículo 23 del Código Tributario, presupone la existencia válida de una obligación tributaria principal en cabeza del contribuyente. Si respecto de los inversores no se configuró el hecho generador, no existe obligación alguna que retener”.

El jueves 23, el juez de Concurso de 1er turno, Leonardo Méndez, se pronunció haciendo lugar a la desestimación solicitada por el síndico.

Eso ocurrió días después de que la sindicatura presentara el escrito de verificación de créditos, correspondientes a unos 4.300 acreedores de CG. Allí se confirmó un pasivo superior a los US$ 387 millones y un activo (constituido principalmente por cuentas a cobrar) cercano a US$ 115 millones, según informó El Observador el lunes 20.

A fines de junio, el juez de concurso había homologado el acuerdo de acreedores firmado por más del 85% de los clientes damnificados y promovido por la sindicatura y varios estudios jurídicos para distribuir US$ 35 millones, en un plazo de 60 días, entre los inversores con ganado a su nombre o con un contrato de inversión sin existencias reales de animales.

Conexión Ganadera fue una de las empresas que ofrecía canalizar inversiones en engorde de ganado y que entraron en crisis en 2024, dejando expuesto estafas bajo el “esquema Ponzi”. Su caso es el más grande por los montos y la cantidad de inversores involucrados.