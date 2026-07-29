  • Cotizaciones
    miércoles 29 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    El cine uruguayo será foco del reconocido festival de Locarno; a la vez, se abre una convocatoria con apoyo de Netflix a un taller gratuito para guionistas de series y llega una nueva edición de Divercine, el festival de cine para niñas y niños

    Fotogramas de las películas uruguayas participantes del Locarno First Look.

    Fotogramas de las películas uruguayas participantes del Locarno First Look.

    FOTO

    ACAU
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Seis películas uruguayas que están en su recta final de producción viajarán a Suiza para mostrarse ante compradores y programadores de festivales del mundo. Será en el marco de la 15ª edición de Locarno First Look, una sección del Festival de Cine de Locarno que, por primera vez, pondrá toda su atención en el cine uruguayo.

    El encuentro, organizado junto con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), se desarrollará del 7 al 9 de agosto en el cine Rialto, con una versión digital para quienes no puedan asistir presencialmente. Allí, los productores de cada película mostrarán sus avances a programadores de festivales y distribuidores internacionales, en la etapa en que los proyectos buscan financiamiento para su finalización y acuerdos de distribución.

    La selección incluye tanto ficción como documental. Las cuatro películas de ficción son Maltrato animal, de José Dell’Acqua Postiglione (Animista Cine), La pequeña banda de la justicia, de Guillermo Casanova (Lavorágine Films), en coproducción con Argentina, Historia de primavera, de Gabriela Guillermo e Irina Raffo (L’Avventura Cine), y El milagro del Surubí, de Lorenzo Tocco (Montelona), en coproducción con Brasil. Los documentales son Del otro lado de la red, de Maximiliano Martínez (Los Besos Contenidos), y Perkal, de Paola Perkal (Monarca Films), ambos en coproducción con España.

    Leé además

    Fotograma de Nuestra tierra, película de Lucrecia Martel.
    Cine

    ‘Nuestra tierra’, última película de Lucrecia Martel, llegó a Netflix

    Por Pablo Staricco
    Walter Tournier durante la firma de convenio entre la IM y el equipo de Pueblo Chico.
    Cine

    La paciente arremetida de Walter Tournier: una muestra repasa su obra, mientras prepara su nueva película

    Temporada Cero: el taller de guion de series con respaldo de Netflix

    La oficina de K&S Films en Uruguay abrió la convocatoria para Temporada Cero, un programa gratuito de formación en escritura de series dirigido a guionistas, realizadores, productores y estudiantes avanzados, sin requisito de experiencia previa. Pueden postularse mayores de 18 años, uruguayos o extranjeros con al menos cinco años de residencia legal en el país.

    Las inscripciones cierran el domingo 9 de agosto a las 23.00, a través del formulario oficial. Los seleccionados serán notificados el lunes 31 de agosto. El programa cuenta con el apoyo de Netflix, la ACAU y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

    Divercine celebra 35 años con el mundo en la mochila

    El Festival Internacional de Cine para Niñas y Niños Divercine celebrará su 35ª edición del 1 al 29 de agosto bajo el lema “Divercine en movimiento: el mundo en la mochila”, con una programación que invita a mirar las migraciones desde la perspectiva infantil. Creado en 1992, es el festival de cine de estas características más antiguo de América Latina y el único en Uruguay.

    La edición ofrecerá más de 55 funciones gratuitas en Montevideo, Canelones, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Treinta y Tres y San José, combinando funciones abiertas al público con extensión escolar. La programación incluye la Competencia Internacional de Cortometrajes en tres franjas etarias (4 a 6, 7 a 9 y 10 a 12 años), la Competencia Recam dedicada al Mercosur, talleres de maquillaje y actuación para niños en el Centro Cultural de España, y un taller profesional a cargo de la realizadora argentina Aldana Duhalde en el Museo Torres García los días 8 y 9 de agosto. La apertura será el sábado 1 de agosto a las 15 horas en Cinemateca, con entrada libre sujeta a capacidad de sala.

    Selección semanal
    Entrevista

    Carlos Enciso ve “asimetrías” e “inequidad” en el respaldo del gobierno central a intendencias fuera de la zona metropolitana

    Por Federico Castillo
    Transporte

    ANP: “Habrá que ver algún mecanismo” y “quiénes” financiarán obra de dragado del puerto a 14 metros

    Por Ana Morales
    Seguridad Pública

    Tras homicidio por venganza en el Parque Rodó, Orsi se reúne con Negro y la cúpula policial

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Tecnología

    En un año, el conocimiento sobre inteligencia artificial se disparó entre los uruguayos

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del tribunal de la ciudad de Alexandria, Virginia, donde Sebastián Marset es juzgado en Estados Unidos. 

    “Sebastián Marset no le debe nada a Estados Unidos” y el caso en su contra es “débil”, sostiene su abogado

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    Fotogramas de las películas uruguayas participantes del Locarno First Look.

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

    Por Ismael Grau
    El escenario que más se acerca al promedio nacional, con rendimientos de entre 1.200 y 1.500 kilos por hectárea, arrojó una pérdida de US$ 350 por hectárea, según estimaciones de la consultora Cuatro Hojas.

    La sequía de 2025-2026 dejó pérdidas de hasta US$ 550 por hectárea en soja

    Por Ruben Silvera