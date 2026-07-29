Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza
El cine uruguayo será foco del reconocido festival de Locarno; a la vez, se abre una convocatoria con apoyo de Netflix a un taller gratuito para guionistas de series y llega una nueva edición de Divercine, el festival de cine para niñas y niños
Fotogramas de las películas uruguayas participantes del Locarno First Look.
Seis películas uruguayas que están en su recta final de producción viajarán a Suiza para mostrarse ante compradores y programadores de festivales del mundo. Será en el marco de la 15ª edición de Locarno First Look, una sección del Festival de Cine de Locarno que, por primera vez, pondrá toda su atención en el cine uruguayo.
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El encuentro, organizado junto con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), se desarrollará del 7 al 9 de agosto en el cine Rialto, con una versión digital para quienes no puedan asistir presencialmente. Allí, los productores de cada película mostrarán sus avances a programadores de festivales y distribuidores internacionales, en la etapa en que los proyectos buscan financiamiento para su finalización y acuerdos de distribución.
La selección incluye tanto ficción como documental. Las cuatro películas de ficción son Maltrato animal, de José Dell’Acqua Postiglione (Animista Cine), La pequeña banda de la justicia, de Guillermo Casanova (Lavorágine Films), en coproducción con Argentina, Historia de primavera, de Gabriela Guillermo e Irina Raffo (L’Avventura Cine), y El milagro del Surubí, de Lorenzo Tocco (Montelona), en coproducción con Brasil. Los documentales son Del otro lado de la red, de Maximiliano Martínez (Los Besos Contenidos), y Perkal, de Paola Perkal (Monarca Films), ambos en coproducción con España.
Temporada Cero: el taller de guion de series con respaldo de Netflix
La oficina de K&S Films en Uruguay abrió la convocatoria para Temporada Cero, un programa gratuito de formación en escritura de series dirigido a guionistas, realizadores, productores y estudiantes avanzados, sin requisito de experiencia previa. Pueden postularse mayores de 18 años, uruguayos o extranjeros con al menos cinco años de residencia legal en el país.
Las inscripciones cierran el domingo 9 de agosto a las 23.00, a través del formulario oficial. Los seleccionados serán notificados el lunes 31 de agosto. El programa cuenta con el apoyo de Netflix, la ACAU y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Divercine celebra 35 años con el mundo en la mochila
El Festival Internacional de Cine para Niñas y Niños Divercine celebrará su 35ª edición del 1 al 29 de agosto bajo el lema “Divercine en movimiento: el mundo en la mochila”, con una programación que invita a mirar las migraciones desde la perspectiva infantil. Creado en 1992, es el festival de cine de estas características más antiguo de América Latina y el único en Uruguay.
La edición ofrecerá más de 55 funciones gratuitas en Montevideo, Canelones, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Treinta y Tres y San José, combinando funciones abiertas al público con extensión escolar. La programación incluye la Competencia Internacional de Cortometrajes en tres franjas etarias (4 a 6, 7 a 9 y 10 a 12 años), la Competencia Recam dedicada al Mercosur, talleres de maquillaje y actuación para niños en el Centro Cultural de España, y un taller profesional a cargo de la realizadora argentina Aldana Duhalde en el Museo Torres García los días 8 y 9 de agosto. La apertura será el sábado 1 de agosto a las 15 horas en Cinemateca, con entrada libre sujeta a capacidad de sala.