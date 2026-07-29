Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

El cine uruguayo será foco del reconocido festival de Locarno; a la vez, se abre una convocatoria con apoyo de Netflix a un taller gratuito para guionistas de series y llega una nueva edición de Divercine, el festival de cine para niñas y niños

Seis películas uruguayas que están en su recta final de producción viajarán a Suiza para mostrarse ante compradores y programadores de festivales del mundo. Será en el marco de la 15ª edición de Locarno First Look, una sección del Festival de Cine de Locarno que, por primera vez, pondrá toda su atención en el cine uruguayo.

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El encuentro, organizado junto con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), se desarrollará del 7 al 9 de agosto en el cine Rialto, con una versión digital para quienes no puedan asistir presencialmente. Allí, los productores de cada película mostrarán sus avances a programadores de festivales y distribuidores internacionales, en la etapa en que los proyectos buscan financiamiento para su finalización y acuerdos de distribución.

La selección incluye tanto ficción como documental. Las cuatro películas de ficción son Maltrato animal, de José Dell’Acqua Postiglione (Animista Cine), La pequeña banda de la justicia, de Guillermo Casanova (Lavorágine Films), en coproducción con Argentina, Historia de primavera, de Gabriela Guillermo e Irina Raffo (L’Avventura Cine), y El milagro del Surubí, de Lorenzo Tocco (Montelona), en coproducción con Brasil. Los documentales son Del otro lado de la red, de Maximiliano Martínez (Los Besos Contenidos), y Perkal, de Paola Perkal (Monarca Films), ambos en coproducción con España.

Temporada Cero: el taller de guion de series con respaldo de Netflix La oficina de K&S Films en Uruguay abrió la convocatoria para Temporada Cero, un programa gratuito de formación en escritura de series dirigido a guionistas, realizadores, productores y estudiantes avanzados, sin requisito de experiencia previa. Pueden postularse mayores de 18 años, uruguayos o extranjeros con al menos cinco años de residencia legal en el país.

Las inscripciones cierran el domingo 9 de agosto a las 23.00, a través del formulario oficial. Los seleccionados serán notificados el lunes 31 de agosto. El programa cuenta con el apoyo de Netflix, la ACAU y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).