Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

Como un eco de la colocación de deuda por casi US$ 1.700 millones que hizo Uruguay este martes 28, Citibank emitió un comentario respaldando la reforma al régimen de AFAP —sin alterar su rol— recientemente anunciada por el Poder Ejecutivo.

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Más ampliamente, el banco estadounidense es elogioso del proceso de transformación de la seguridad definido por el gobierno de Yamandú Orsi desde una perspectiva técnica y política, aunque con algunas advertencias: habilitar que las personas se jubilen a los 60 años “representa un riesgo fiscal clave, ya que carece de viabilidad actuarial y podría incrementar el déficit anual en US$ 150 millones”.

Para cubrir su déficit, el gobierno usualmente sale al mercado internacional una o dos veces al año; en este 2026, la incursión buscando fondos a través de la emisión de bonos globales debió dilatarse hasta esta semana, ante la preocupación que produjo el anuncio, en abril , de que un “organismo público” podría pasar a encargarse de administrar las cuentas de ahorro individual hoy en manos de las AFAP. Pero, finalmente, hace pocos días el gobierno lo reconsideró y desistió de esa propuesta, que había surgido del Diálogo social sobre la seguridad social.

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Con esa marcha atrás volvió la calma y la posibilidad de concretar la emisión de deuda, concretada ayer: el gobierno colocó en total el equivalente a US$ 1.697 millones, de los cuales US$ 1.298 millones correspondieron a la reapertura de un bono en pesos nominales y US$ 399 millones a la ampliación de otro en dólares. Los pedidos de compra totalizaron US$ 3.353 millones, que se repartió prácticamente en mitades iguales entre inversores residentes en el país y localizados en el exterior, informó el Ministerio de Economía (MEF).

El bono en dólares se colocó con un diferencial o prima de rendimiento respecto del título del Tesoro de Estados Unidos de referencia de 75 puntos básicos o 0,75% anual.

Trabajaron para el gobierno como bancos colocadores en esta operación Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e Itaú BBA USA Securities Inc..

La reforma jubilatoria según Citi: optimizar sin desmantelar

Unas horas después de esa colocación de deuda, en la mañana de este miércoles 29 Citibank publicó un análisis titulado Reforma de las pensiones: rigor institucional ante los desafíos demográficos y fiscales.

Señala que actualmente la “comunidad financiera de Uruguay” analiza “atentamente” las líneas de acción comunicadas días atrás por el MEF y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que formaliza una “reforma de pensiones de segunda generación” que “corrige el sistema sin desmantelarlo”. En ese sentido, para Citi, “en términos de política económica, el enfoque es coherente con la tradición uruguaya de reformismo gradual y una sólida gobernanza institucional”, incluso “mientras gestiona las sensibilidades políticas dentro de la coalición gobernante”.

“El debate sobre la reforma ilustra por qué Uruguay se distingue por su solidez democrática y por registrar el riesgo soberano más bajo de la región. La respuesta del gobierno, exenta de sesgos ideológicos, reafirma una continuidad institucional que trasciende las afiliaciones políticas, a pesar de que el Diálogo social surgió del consenso dentro de la coalición de izquierda ganadora de las elecciones de noviembre de 2024, un hecho que pudo haber generado cierta inquietud en el actual equipo económico”, se explaya el banco estadounidense, con presencia en el país.

Los riesgos de bajar la edad a 60 años

Según el informe, entre los analistas la “preocupación central radica en la propuesta de reducir la edad de jubilación a 60 años, sumada a la reforma propuesta para las AFAP. Dada la acelerada transición demográfica revelada por el censo de 2025, consideramos que esta medida carece de viabilidad actuarial y podría hacer necesaria una nueva reforma a corto plazo. En términos financieros, esta flexibilidad aumentaría el déficit previsional en US$ 150 millones anuales —frente a los US$ 30 millones estimados para combatir la pobreza infantil (en el proyecto de Rendición de Cuentas)—, elevando el déficit actual de US$ 1.000 millones a US$ 1.150 millones”.

”Si bien la reducción de la edad de jubilación plantea inquietudes sobre la coherencia fiscal, consideramos que las salvaguardas regulatorias propuestas por el MEF y la OPP demuestran un compromiso continuo con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Aunque reducir la edad de jubilación introduce cierto grado de inconsistencia fiscal en el contexto del envejecimiento demográfico —tanto a nivel global como interno—, las salvaguardas regulatorias propuestas por el MEF y la OPP evidencian que el enfoque en la sostenibilidad de las cuentas públicas permanece intacto”, agrega Citi.

AFAP sin cambios disruptivos

Por fuera de la propuesta de la causal de jubilación anticipada, la reforma que propondrá el Ejecutivo se concentra en el régimen de las AFAP, ”manteniendo intacta la estructura de los otros dos pilares. Esta delimitación refleja la opinión del gobierno de que el diseño estructural del sistema es sólido, aunque identifica la necesidad de mejorar la eficiencia, la competencia y la alineación de incentivos dentro del segmento de capitalización. En materia de política económica, se optó por una transición gradual y no disruptiva —que preserva la propiedad privada de las cuentas individuales y el papel de las AFAP—, diferenciando así a Uruguay de las reformas previsionales más radicales llevadas a cabo en otras partes de la región. El resultado es una señal de continuidad institucional complementada con correcciones específicas en el mercado”, interpreta el banco estadounidense.

El análisis cierra con un análisis punto por punto de ”fortalezas, riesgos y debilidades” de los cambios trazados y la estrategia del gobierno.

Como fortalezas, Citi menciona un ”diseño no disruptivo” de la reforma, que preserva la ”arquitectura de tres pilares y la propiedad privada de las cuentas individuales”. También la alineación de incentivos: el modelo de comisión de ”doble llave” es ”sólido y mitiga eficazmente el clásico dilema agente-principal”. Además, ”reconoce explícitamente los riesgos sistémicos, incluida la concentración del mercado y las limitaciones del mercado de capitales local”.

Otros aspectos positivos son el ”gradualismo” previsto, que "protege la estabilidad del mercado de capitales interno al evitar cambios estructurales abruptos", así como la ”legitimidad política” de la reforma, al surgir de un "proceso de diálogo social que refleja el consenso entre actores con intereses diversos”.

No obstante, la propuesta conlleva ”riesgos significativos”, acota el análisis, particularmente en lo relativo a la “concentración del mercado” de las AFAP, la complejidad de la implementación en cuanto a la integración tecnológica entre los sistemas del Banco de Previsión Social y de las administradoras.

Asimismo, una ”diversificación acelerada” de las carteras de las AFAP hacia el exterior podrían ”tensionar la curva de rendimientos local”.

Finalmente, Citi advierte como debilidad que la reforma planteada es una ”respuesta insuficiente en materia de ahorro: la propuesta no resuelve el desafío demográfico subyacente: la baja tasa de reemplazo proyectada como consecuencia del envejecimiento de la población”.