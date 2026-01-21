La casa-avión que voló hacia las sierras de Minas

Primer acto: un accidente laboral deja a Martín Guerra, herrero metalúrgico de 30 años, imposibilitado de trabajar. Lejos de angustiarse, activa el plan B. Siempre quiso emprender en algo que “genere felicidad en la gente” y, en paralelo, soñaba con tener su casa en las sierras de Minas . En el pasado había barajado distintas alternativas, desde terrenos hasta viejos vagones de tren que imaginaba convertidos en viviendas para alquileres temporales, pero los altos costos siempre terminaban por derribar sus planes.

Segundo acto: Walter Núñez se retira repentinamente a causa de un ACV, por lo que decide publicar en Marketplace su Fokker F-27, avión que durante 30 años fue parte del paisaje de la ruta Interbalnearia a la altura de Neptunia. En segundos, Martín lo imagina todo: casa por dentro, avión por fuera. Con solo una visita, sellan el trato, con un plan de pagos flexible y dos condiciones: no pintar el fuselaje y que el comprador se hiciera cargo de retirarlo de la chatarrería.

Martín Guerra compró los restos de la aeronave para desarrollar el proyecto Avión de las Sierras.

Meses después, Martín cumple con lo establecido, para lo que tiene que vender su camioneta y dar inicio a un plan logístico que revoluciona toda la Costa de Oro. Ninguna empresa de grúas quiere asumir el riesgo que supone mover el avión, hasta que da con la indicada para una operación que implica numerosos permisos, cortarle las alas al avión, girar el fuselaje y cortar cables de alta tensión.

“Llevó dos días sacarlo. La gente se amontonaba en la calle, muchos frenaban a filmar y estaba el riesgo de que eso generara un accidente”, recuerda Martín, hablando de una operación que al principio subestimó. “Si alguna vez lo pusieron ahí, también podemos sacarlo”, se decía una y otra vez.

Tercer acto: el avión se traslada a un depósito en Montevideo mientras Martín recorre cerca de 50 terrenos en busca del indicado. Analizó posibilidades en Aiguá, Santiago Vázquez, Sauce y Maldonado; con la certeza de que el terreno debía cumplir una condición fundamental: permitir que el avión fuera visible desde la calle o la ruta, para que la gente pudiera seguir disfrutándolo. Finalmente, encontró el que buscaba, sobre la ruta 12 y a pocos metros de la ruta 60 (a 13 minutos de Minas en auto).

De esta manera, dio inicio a un proyecto al que dedica incontables horas y que le ha dado un nuevo sentido a su rutina: Avión de las Sierras. Se trata de un futuro alojamiento para alquiler, un híbrido entre avión y casa, enclavado en el corazón de Lavalleja.

Render Avion de las Sierras El proyecto arquitectónico está a cargo de Andrea Casuriaga, quien diseñó los miradores panorámicos de Nueva Carrara.

Una aeronave con historia

No es un avión cualquiera. El Fokker F-27 fue uno de los tres adquiridos por la Fuerza Aérea Uruguaya con el dinero del seguro de la tragedia de los Andes. Su semejanza con el avión siniestrado hizo que su fuselaje se utilizara para filmar escenas del documental La sociedad de la nieve, dirigido por Gonzalo Arijón.

Hoy, el avión yace en el predio de Martín a la espera de ser restaurado. “Nunca imaginé que el salitre, por estar tan cerca del mar, iba a estropear el aluminio y lo hizo mucho más de lo que pensaba. La parte de abajo del avión está realmente dañada”, explica su dueño.

Frente Avion Sierras Adrián Echeverriaga

A su vez, tiene faltantes, como la trompa y el rompehielos que lleva en cada una de sus alas. “No voy a sustituir las piezas, voy a hacer una restauración en antiguo, a su estado original”, aclara.

El musgo que cubría el exterior pasó de ser un problema a convertirse en una oportunidad. Al no poder pintarlo, decidió conservarlo, para que armonizara con el entorno lleno de vegetación.

Pensado hasta el más mínimo detalle

Para liderar el proyecto, su ideólogo contrató a la arquitecta y paisajista Andrea Casuriaga, quien recientemente se encargó de los nuevos miradores panorámicos de la catera Nueva Carrara, cerca de Pan de Azúcar. “Ese proyecto tiene semejanzas con Avión de las Sierras. Es una estructura moderna, integrada en un contexto que tiene historia. Por eso, me pareció que era la profesional perfecta para llevarlo adelante”, comenta.

Aunque la base del diseño siempre estuvo clara en la cabeza de Martín: “Quiero que la piscina pase por debajo del avión. Que la barbacoa quede girada, con la entrada paralela a la piscina, y que el avión esté colocado de determinada manera. Todas las medidas de las estructuras las di yo. Me gasté un cuaderno entero haciendo bocetos. Iba para allá, me sentaba, miraba el amanecer y el atardecer, y se me ocurrían las ideas. Estuve días planeando todo exactamente como quería”.

ADR_5677 Adrián Echeverriaga

Cocina Avion de las Sierras Con 32 metros cuadrados, el interior de la aeronave tendrá piso de hormigón con losa radiante, y paredes con revestimiento y porcelanato.

Así será finalmente el proyecto: el avión suspendido a dos metros y medio de altura sobre un cerro, con piscina climatizada debajo y jacuzzi. Por dentro, se conserva solo el fuselaje: la chapa y la forma del avión, por lo que el interior se convertirá en un moderno monoambiente de 32 metros cuadrados. Tendrá piso de hormigón con losa radiante, paredes con revestimiento y porcelanato. “Al entrar, se notará la comodidad, el confort y la calidad de la casa, no es simplemente ‘un avión con cama adentro’”, anticipa Martín.

Junto al avión, se encuentra una barbacoa equipada con parrillero, cocina pequeña, dos dormitorios y un baño adicional, sumando 100 metros cuadrados extra. La vivienda está diseñada para hasta ocho personas, con cuchetas, camas matrimoniales y un espacio flexible en el living.

Para Martín, el corazón de la experiencia está en la interacción entre los espacios: mientras uno prepara un asado en la barbacoa, puede contemplar a su familia disfrutando de la piscina climatizada, con una vista privilegiada al atardecer.

El paisajismo lo delega en Casuriaga, aunque le gustaría plantar unas palmeras junto a la piscina. La vegetación será autóctona, elegida especialmente para generar contrastes con la casa y el avión.

Ventana Avion Sierras Adrián Echeverriaga

Interior Avion de las Sierras

Lo que sigue

Se estima que sobre finales de 2026 Avión de las Sierras estará en sus etapas finales. Para ese entonces, se organizará un evento para presentar la iniciativa. El proyecto, que demandará unos 300.000 dólares, no estaría avanzando tan rápido de no ser por las numerosas compañías que lo apoyan, ya sea con productos o materiales. Cuando la obra esté terminada, los nombres de estas empresas quedarán grabados en una placa dentro del avión.

En cuanto al precio de la estadía, Martín maneja una cifra aproximada de 400 a 500 dólares la noche, basada en un estudio de mercado realizado por una consultora extranjera. Aunque aún no hay un número definido, sí está decidido que la estadía mínima será de dos noches.

Piscina Avion de las Sierras El avión estará suspendido a dos metros y medio sobre un cerro, con una piscina climatizada y jacuzzi en la parte inferior.

También está claro que para ser el primero en alojarse, hay que tener un poco de suerte. “Me llamó la atención la cantidad de gente que quiere ser la primera en hospedarse. Incluso personas con renombre o buen poder adquisitivo me dijeron que querían ser las primeras. Si bien estaría bueno vender ese primer hospedaje, me parece más interesante que alguien que quizás no tenga el dinero también tenga la chance, a través de un sorteo o una rifa”.

Consultado sobre la repercusión del proyecto, es categórico: “Al 95% de la gente con la que hablé le encanta el proyecto. Incluso tuvimos una reunión con el intendente (Daniel Ximénez), que recibió muy bien la iniciativa”.

“Si bien lo saqué de la Interbalnearia, algo que no me enorgullece, me parece que si Walter decidió despedirse del avión y yo puedo darle vida como un espacio habitable, entonces está bueno”, reflexiona Martín.

Barbacoa Avion de las Sierras La barbacoa, próxima al avión, tendrá dos habitaciones extra.

No termina acá

El terreno en el que emerge Avión de las Sierras, no por nada, tiene cinco hectáreas. El Fokker F-27 no sería el único avión del predio, ya que Martín proyecta sumar dos o tres más bajo la misma premisa: casas elevadas, para experiencias exclusivas y privadas. “La idea es ofrecer propuestas alternativas, con diferentes costos”, agrega.

Por más que hoy la prioridad pasa por finalizar esta primera etapa, ya tiene aeronaves en la mira y un plan de restauración. A su vez, en el transcurso de cinco años prevé inaugurar un restaurante, además de otras experiencias vinculadas a la aviación.