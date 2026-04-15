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La celebración en familia de Rory McIlroy, ganador por segunda vez consecutiva del Masters de Augusta

El norirlandés fue el primero en ganar dos ediciones consecutivas desde Tiger Woods

Rory McIlroy celebró el triunfo junto a sus padres, su esposa Erica y su hija de cinco años, Poppy.

Rory McIlroy celebró el triunfo junto a sus padres, su esposa Erica y su hija de cinco años, Poppy.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Por segundo año consecutivo, el norirlandés Rory McIlroy triunfó en el Masters de Augusta en Estados Unidos, uno de los cuatro mayores torneos de golf del mundo. McIlroy se impuso ante sus rivales luego de uno de los torneos más competitivos de la historia, y así se convirtió en el primer jugador en ganar dos ediciones seguidas y ponerse la chaqueta verde desde Tiger Woods (2001 y 2002).

Masters de Augusta
La chaqueta verde se entrega al ganador del Masters de Augusta desde 1949.

La chaqueta verde se entrega al ganador del Masters de Augusta desde 1949.

La famosa chaqueta se creó para que los miembros de Augusta National fueran reconocibles tanto para los aficionados como para el público en general, y se entrega al ganador del torneo desde 1949.

Masters de Augusta
El norirlandés es el primero en ganar el torneo dos veces consecutivas desde Tiger Woods, que lo hizo en 2001 y 2002.

El norirlandés es el primero en ganar el torneo dos veces consecutivas desde Tiger Woods, que lo hizo en 2001 y 2002.

Tras la victoria, el golfista celebró junto a su esposa Erica, su hija Poppy, de cinco años, y sus padres, a quienes convenció de viajar a Augusta (Georgia) para acompañarlo tanto en la victoria como en una posible derrota. “El año pasado no estuvieron aquí para celebrar conmigo. Sorprendentemente, tuve que convencerlos para que vinieran este año, porque pensaban que una razón de mi victoria podía ser que ellos no estaban aquí”, dijo en su discurso al ganar el Masters­. “Quería demostrarles que la primera vez no fue casualidad”, agregó.

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