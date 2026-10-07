La colección de Gabriela Hearst y una comentada primera fila: lo que dejó la Semana de la Moda de París

Chanel decidió juntar a Nicole Kidman, Pedro Pascal y Dua Lipa en su front row, mientras que la pasarela de Miu Miu vio debutar como modelo a una tímida y al mismo tiempo despreocupada Olivia Colman

Nicole Kidman, Dua Lipa y Pedro Pascal se sentaron juntos en el desfile de Chanel de la Semana de la Moda de París y posaron luego junto a la actriz y comediante Kristen Wiig.

Como siempre, la Semana de la Moda­ de París dejó desde momentos más o menos predecibles hasta aquellas anécdotas que ya recorrieron buena parte del mundo. ¿Qué pasa si juntamos en un front row a Nicole Kidman, Dua Lipa y Pedro Pascal?, se habrán preguntado quienes les asignaron tres asientos contiguos en el desfile de Chanel. Buena o mala, lo seguro es que la estrategia no pasó desapercibida; por el contrario, el tridente de la primera fila terminó siendo lo más comentado del desfile, muy por encima de la colección presentada por el director creativo de Chanel, Matthew­ Blazy.

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Cuando empezó a sonar la canción Take On Me, de A-ha, los dos actores y la cantante –que venía de cantar a dúo una canción con Shakira en Madrid, invitada por la colombiana– comenzaron inmediatamente a moverse, a cantar, a mirarse y a tentarse por la espontánea reacción en cadena, convertida en uno de los momentos destacados no solo de ese desfile, sino de toda la semana de pasarela parisina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Magic Mike Radio (@magicmikeradio) La misma pregunta que los de Chanel se habrán hecho los directores de casting del desfile de Miu Miu antes de invitar a la oscarizada Olivia Colman a debutar como modelo en París.

La actriz británica de 52 años que además de un Óscar ganó cuatro Bafta, tres Globo de Oro, un Emmy y dos SAG apareció en la pasarela vestida con un conjunto de dos piezas de cuero negro compuesto por una chaqueta de sastre abierta y una falda lápiz por debajo de la rodilla, y calzada con unos mocasines destalonados de cuero marrón, uno de los sellos distintivos de la firma. Y su inesperada presencia fue toda una sorpresa.

Olivia Colman debutó como modelo para la firma Miu Miu con un conjunto de cuero y una actitud entre tímida y despreocupada. AFP Colman acompañó el atuendo con una caminata acelerada, su cabello largo y plateado en una cola de caballo baja y una actitud que podría calificarse de tímida y al mismo tiempo segura y despreocupada, dualidad que caracteriza a la estrella de cine.