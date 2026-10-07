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La colección de Gabriela Hearst y una comentada primera fila: lo que dejó la Semana de la Moda de París

Chanel decidió juntar a Nicole Kidman, Pedro Pascal y Dua Lipa en su front row, mientras que la pasarela de Miu Miu vio debutar como modelo a una tímida y al mismo tiempo despreocupada Olivia Colman

Nicole Kidman, Dua Lipa y Pedro Pascal se sentaron juntos en el desfile de Chanel de la Semana de la Moda de París y posaron luego junto a la actriz y comediante Kristen Wiig.

Nicole Kidman, Dua Lipa y Pedro Pascal se sentaron juntos en el desfile de Chanel de la Semana de la Moda de París y posaron luego junto a la actriz y comediante Kristen Wiig.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Como siempre, la Semana de la Moda­ de París dejó desde momentos más o menos predecibles hasta aquellas anécdotas que ya recorrieron buena parte del mundo. ¿Qué pasa si juntamos en un front row a Nicole Kidman, Dua Lipa y Pedro Pascal?, se habrán preguntado quienes les asignaron tres asientos contiguos en el desfile de Chanel. Buena o mala, lo seguro es que la estrategia no pasó desapercibida; por el contrario, el tridente de la primera fila terminó siendo lo más comentado del desfile, muy por encima de la colección presentada por el director creativo de Chanel, Matthew­ Blazy.

Cuando empezó a sonar la canción Take On Me, de A-ha, los dos actores y la cantante –que venía de cantar a dúo una canción con Shakira en Madrid, invitada por la colombiana– comenzaron inmediatamente a moverse, a cantar, a mirarse y a tentarse por la espontánea reacción en cadena, convertida en uno de los momentos destacados no solo de ese desfile, sino de toda la semana de pasarela parisina.

La actriz británica de 52 años que además de un Óscar ganó cuatro Bafta, tres Globo de Oro, un Emmy y dos SAG apareció en la pasarela vestida con un conjunto de dos piezas de cuero negro compuesto por una chaqueta de sastre abierta y una falda lápiz por debajo de la rodilla, y calzada con unos mocasines destalonados de cuero marrón, uno de los sellos distintivos de la firma. Y su inesperada presencia fue toda una sorpresa.

Olivia Colman debutó como modelo para la firma Miu Miu con un conjunto de cuero y una actitud entre tímida y despreocupada.

Olivia Colman debutó como modelo para la firma Miu Miu con un conjunto de cuero y una actitud entre tímida y despreocupada.

Colman acompañó el atuendo con una caminata acelerada, su cabello largo y plateado en una cola de caballo baja y una actitud que podría calificarse de tímida y al mismo tiempo segura y despreocupada, dualidad que caracteriza a la estrella de cine.

El otro momento que desde esta parte del mundo no podía pasar por alto fue el desfile de la uruguaya Gabriela Hearst, quien dedicó su colección a Afganistán­, principalmente, a la mujer afgana.

Para su colección, Gabriela Hearst recurrió a la artesanía de mujeres afganas.

Para su colección, Gabriela Hearst recurrió a la artesanía de mujeres afganas.

La empresaria y diseñadora no solo se inspiró en este país, sino que también llevó la artesanía de estas mujeres a sus piezas a través de los textiles, el bordado y las joyas. “Made in Afghanistan”, declaró orgullosa la uruguaya al terminar el desfile.

El desfile de la uruguaya se realizó en el jardín del patio del Petit Palais de París.

El desfile de la uruguaya se realizó en el jardín del patio del Petit Palais de París.

Entre una paleta sobria y orgánica inspirada en la tierra, la propuesta de Hearst incluyó ropa de siluetas casi escultóricas, sastrería de pliegues marcados, estructuras separadas sutilmente del cuerpo y tejidos de tacto firme, de esos que conservan su forma sin perder ligereza. Así, la uruguaya se inspiró en la naturaleza sin abandonar el lenguaje depurado que la caracteriza.

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