Mientras el gobierno avanza en sus intercambios con los integrantes del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) con el objetivo de cerrar las negociaciones en las próximas semanas, en Uruguay surgen voces que reclaman más información y en algunos casos cuestionan su posible concreción.

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El Poder Ejecutivo trabaja para concluir las negociaciones “antes de fin de año”, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno, diplomáticas y empresariales.

Consultada al respecto, la vicecanciller Valeria Csukasi , que lidera las conversaciones, dijo que la próxima semana, en Vietnam, habrá una serie de reuniones de jefes negociadores y ministros de comercio que “serán claves para determinar los tiempos de la negociación, así como los resultados para Uruguay”. Está previsto que a su regreso de Hanói “se retomen las reuniones de consulta” que Cancillería y el Ministerio de Economía “vienen celebrando desde hace meses con representantes de los sectores productivos, cámaras y sindicales”, añadió.

El proceso de adhesión fue iniciado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou . El viernes 13, el excanciller Omar Paganini dijo que “ojalá” Uruguay ingrese a ese bloque, un camino que Argentina también pretende recorrer.

Paganini sostuvo que en el Mercosur se está dando una flexibilización “de hecho”, lo que ayuda al esfuerzo uruguayo. De todos modos, en el gobierno tienen dudas acerca de cuál será la posición de Brasil , que en el pasado rechazó el anuncio de Uruguay de pedir la adhesión al CPTPP.

Los sindicatos exigen

Durante su visita a España, el presidente Yamandú Orsi destacó los “avances en el proceso de incorporación al CPTPP”, según la web de Presidencia de la República, lo que fue cuestionado desde ámbitos sindicales.

La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) emitió un comunicado el lunes 16 en el que reafirmó su “rechazo a la adhesión en las condiciones en que se está negociando”. “Desde setiembre se discute qué bienes se abrirán, pero, incluso, desde filas del propio gobierno se sostuvo que aún es temprano para saber cuáles serían las ganancias”, señaló. Advierte que está “en juego” la “competencia directa con Japón, Vietnam, Malasia y México en textil, calzado, metalmecánica, plásticos y autopartes”.

La CSI también denuncia “menos margen para usar las compras públicas como herramienta de desarrollo”, “restricciones a UTE, Ancap, Antel y OSE”, “demandas de inversores extranjeros contra el Estado”, entre otros puntos.

Los sindicatos fabriles exigen “que no se firme nada sin un estudio público de impacto y sin seis condiciones mínimas: desgravación de al menos 15 años para el textil, el calzado y el metalmecánico; salvaguardias automáticas; una lista de abastecimiento escaso ampliada para el textil; una reserva de compras públicas y la protección de las empresas públicas estratégicas; un grupo tripartito con participación sindical vinculante; y un Fondo de Transición Industrial”.

Puesta a punto empresarial

Desde la Unión de Exportadores dijeron a Búsqueda que están “expectantes por novedades de los avances” en las negociaciones. Informaron que tienen “prevista una reunión de puesta al día con Cancillería”.

En la Confederación de Cámaras Empresariales también tienen en agenda reuniones con el gobierno y con expertos como Marcel Vaillant e Ignacio Bartesaghi, explicaron fuentes de esa organización. “Nos falta información”, dijo uno de sus dirigentes.