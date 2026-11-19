“Tenemos claro, santidad, que en esta construcción conjunta que es el Uruguay la Iglesia ha sido un pilar fundamental ”. El presidente Yamandú Orsi reconoció en la plaza Independencia y ante el papa León XIV el trabajo social y cultural del catolicismo en el país. “Reconocidos católicos han aportado sus ideas y su sentido de la solidaridad para la construcción de nuestra nación”, continuó.

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El mandatario mencionó a varios católicos, pero solo uno de ellos vive y lucha. “Este es el país del padre Mateo y del Movimiento Tacurú”, dijo, y levantó aplausos. A sus 81 años, Mateo Méndez lo veía por YouTube y lo escuchaba con sorpresa. Este sacerdote salesiano participó en la fundación en 1988 del Movimiento Tacurú, dirigió durante el primer gobierno frenteamplista el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (al que renunció a los seis meses de asumir) y en 2009 se radicó en Las Piedras, donde creó, al año siguiente, el Proyecto Minga, que brinda apoyo a niños y adolescentes, y a sus familias.

Espera que la visita del papa a Uruguay dé sus frutos, que se traduzca en “solidaridad” y apoyo estatal a la obra social de la Iglesia católica. Teme que las religiones se utilicen como un medio comercial, de recaudación. Apunta, en especial, contra pastores que piden el diezmo por televisión para cambiar su coche. Y cuenta cómo se ha vinculado y se vincula el delito con el rosario.

—Ha sido una buena noticia, abierta a todo aquel o aquella que quiera aceptar la propuesta y sumarse de distintas maneras. Mucha gente que estuvo en las movidas y en las concentraciones era perteneciente a la comunidad católica, pero también fue interesante en cuanto a que les dijo mucho a todos los uruguayos. Es lo que la gente busca: alguien que nos movilice. Y, generalmente, si es de afuera parece que tiene más recibo y más acogida lo que está diciendo. Había gente que estaba esperando que dijera todo lo que dijo. Además lo dijo él y no lo mandó a decir, sino que se hizo cargo de lo que dijo, con un buen bagaje de información de primera mano. Yo pensaba para mis adentros: “Si Nacional y Peñarol llenan el Estadio Centenario, ¿qué va a pasar con el papa León XIV?”. Y creo que fue más que un clásico, y eso dice mucho para los uruguayos.

—¿A qué se refiere?

—A lo colectivo. Porque parecería que esto de las creencias y religiones se está empujando para que sea personal, no colectivo, no como esto que vimos estos días con el papa. Está esa idea de “yo me las arreglo personalmente con Dios”. Y hay corrientes esparcidas por el mundo para que la religión sea personal y no tenga nada que ver con la vida del pueblo y las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas porque puede cuestionar las decisiones que se toman. Como mi religión me dice que es para adentro y no para afuera, está todo tranquilo. Ahora, cuando esa religión empieza a movilizar y preguntar hacia afuera, ya no me gusta tanto. Históricamente, la Iglesia ha sido perseguida por meterse en aquellas estructuras que nadie pensaba que se iba a meter, y por hacerlo por otro costal, no con la violencia, no con las armas, sino transformando la vida de la gente desde dentro.

—Señaló que generalmente los uruguayos prestan más atención cuando quien les habla no vive aquí. ¿Por qué?

—Nosotros vemos la realidad, sabemos que hay mucha gente viviendo en la calle: te los encontrás ya como parte del paisaje y nos vamos acostumbrando sin que haya una reacción de indignación. Antes nos rasgábamos las vestiduras y decíamos “esto no puede ser así”. Hay paliativos que van solucionando esos problemas, pero no se va a la raíz de la situación, que es adonde va el papa León XIV. Entonces él nos preguntó por qué esto de la pobreza: ¿está en la estructura?, ¿en una mala distribución de los bienes?, ¿en la participación? Porque parecería que desde hace mucho tiempo no se cumple con el mandato de la Constitución de que somos todos iguales ante la ley. Este hombre vino de afuera a sacudir, porque parece que estamos en eso del costumbrismo y necesitamos un cambio. El cambio va a favorecer el mejor estilo de vida del otro y tú sos parte de este cambio. Si el otro no cuenta en tu vida, ¿qué razón tiene tu vivir?

León XIV el primer día de su viaje en Uruguay, en camino a la Plaza Independencia. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

—¿Es lo que más destaca del mensaje de León XIV? ¿Impulsar un cambio?

—A mí siempre me llama la atención cuando el papa se mete en la vida de adentro del país, de la gente, de los habitantes. Cuando apunta a situaciones que se están viviendo y que nos toca a nosotros hacer el cambio. Que viene alguien de afuera y nos dice: “Cuánta miseria, cuánta pobreza”. Como decía el presidente de El Salvador: “¿Uruguay no puede con 3 millones?”. Lo del papa León XIV ha tenido mucho de tocar, de decir, sobre todo con cosas interesantes que dijo en la plaza Independencia y en Casavalle.

—¿Le gustó su visita a Casavalle?

—Sí, porque el papa no vino a sacarse cartel con las viviendas que se están haciendo en Casavalle. Creo que no es ese tipo de persona. Creo que está buscando otras cosas que me parecen mucho más importantes para los creyentes y para los no creyentes. Entonces, ¿qué tiene el mensaje que este hombre está diciendo? Porque a la gente le gusta, le encanta, y se da cuenta de que lo que está diciendo remueve, sacude y llama a despertarse. Aquí no va solamente el creyente que va corriendo para verlo de cerca. También va el otro por curiosidad, también ese quiere verlo, también va a preguntar qué tiene este hombre o qué tiene el mensaje de este hombre que mueve y remueve toda una estructura en cualquier parte del mundo y en cualquier parte del país que visite.

—¿Conoció al papa? ¿Le dio la mano?

—No. Ojalá hubiese sido, pero antes que yo ya habían llegado otros.

—¿El viaje de León XIV demostró que la Iglesia católica uruguaya aún es fuerte?

—Ha sido una demostración pública de que hay una brasa encendida que hay que soplar porque la ceniza te la va apagando. Vas perdiendo el fuego, el calor, el entusiasmo, la mística. Si esto no se vuelca a un cambio de transformación en la situación del pobrerío, no sirve tampoco.

—¿Por qué se fue apagando esa brasa de la Iglesia?

—Tenemos que mirar a la Iglesia en el contexto mundial, no solamente uruguayo ni latinoamericano. Ha habido situaciones que se fueron dando, como la falta de compromiso con la realidad. Cuando salió el Concilio Vaticano II la Iglesia latinoamericana había asumido un compromiso para hacer que las preferencias y que las actitudes prioritarias estuvieran atentas para que el mensaje llegara a los más débiles, a los más necesitados, pero no solamente el mensaje, sino las estructuras y el modo de trabajar en la Iglesia. Que los más desfavorecidos pudieran encontrar un espacio donde expresarse para decir lo que piensan y hacer.

—¿No se logró implantar ese mensaje del Concilio Vaticano II?

—Hubo mucha gente que dijo: “No, a la Iglesia hay que combatirla, tiene que desaparecer de la faz de la Tierra; esas cosas no pueden pasar, vamos a buscar la forma de destruir, de impedir que ellos hagan lo que quieren hacer”. Muchos, con otro poder, con otra fuerza, con otras capacidades de administrar y de influenciar en la cabeza del pueblo, hicieron un trabajito muy interesante.

—¿De quién habla?

—De grupos organizados, movimientos, países, gobiernos…Pienso que ahí entró un paquete muy grande para hacer que la Iglesia no pudiera llevar a cabo esta tarea de la evangelización con prioridad y con preferencia para los más pobres.

—¿La masonería?

—La masonería es secreta. Se sabe muy poco quiénes son masones. Más allá de eso, no sé si el corte viene por ahí. Puede haber masonería y puede haber otros grupos ocultos que están buscando otro tipo de cosas, que son intereses internacionales y mundiales. Hoy el mundo es una estancia grande y hay a nivel mundial movimientos que están ostentando el poder, que están ostentando quedarse para administrarlo después entre unos pocos. No sé si son los masones. Sí sé que hay una movida y de alguna manera ellos suelen marcar presencia.

—En línea con esto, en Uruguay hubo y hay dirigentes políticos muy estrictos con la laicidad del Estado. ¿Nota más acercamiento de este gobierno al buscar que las organizaciones religiosas lo acompañen en tareas sociales?

—Tímidamente, porque “quien debe a otros tiene que cuidarse”. Es decir que lo que vayan a hacer o lo que vayan a decir no esté en disconformidad con otros grupos y otros movimientos que, sin duda ninguna, inciden en la administración y en el gobierno nacional. Porque, por más que se quiera o que se intente, “tenemos que cuidar la laicidad”, y con ese versito, por ejemplo, el papa no pudo ir al Parlamento.

—¿Debió haber ido?

—¡Claro! Si es un jefe de Estado. ¿O había algún resquemor de que sucediera algo? Quién sabe qué cosas podían pasar si este señor iba al Parlamento a hablar. Quizás tenían algún temor de que dijera alguna cosa que no les gusta. Pasó en Argentina. Entonces, que no se quede todo únicamente en el discurso del presidente en la plaza Independencia, que a mí me asombró.

Casavalle fue uno de los destinos del viaje apostólico en Uruguay. Mauricio Zina/adhocFOTOS

—¿Por qué lo asombró?

—Porque hizo un reconocimiento, que es la primera vez que se escucha, a una tarea que la Iglesia hace a nivel de país. Porque siempre las cosas que la Iglesia hace quedan por ahí. No sé si conviene que aparezca tanto lo que la Iglesia hace, porque hay que cuidar la dimensión laica o laicista del Estado. Parece que es el caballito de batalla que se tiene para algunas cosas. Poner siempre eso de por medio, ese atentado a la laicidad. Pero que se demuestre, que se ponga en evidencia dónde está, porque largan la frase y parece que todos entendemos de qué están hablando. Yo digo que no. Al pueblo le falta formación y le falta información. Hay que formar cabezas y hay que educar desde muy pequeños a que tengan la actitud crítica de lo que están aprendiendo.

—El cardenal Daniel Sturla ha hablado de un nuevo concepto de “laicidad positiva” en el vínculo con el Estado. ¿Concuerda?

—En abril, el gobierno y los líderes religiosos se juntaron para ver qué hacía cada uno en sus tareas sociales. Y los religiosos coincidimos en que hay una cantidad de elementos que estamos haciendo donde hay más coincidencias que diferencias, y que el destinatario final es el mismo. Sería bueno que el Estado lo reconozca y apoye no como una limosna, sino como un compromiso social de transformación de la realidad donde viven los uruguayos. Entonces, ahí, yo al Estado le creo. Pero con inversiones en serio, que no tiren migajas como la parábola del Evangelio, donde se comen las migajas que caen de la mesa del amo. Ojalá encontremos en el Estado inversiones para 20 años, 25 años o por siempre, por ley, para estas instituciones que están trabajando en los barrios, porque no todos quieren ir a los barrios.

—¿A qué se refiere?

—El pobre es pobre y muchos no comulgan con los pobres por más que tengan títulos y hayan viajado y hayan estado en facultades en todo el mundo. Muchas veces dicen: “Yo no estudié para estar acá, para estar con estos sucios, con estos desprolijos, con estos mal hablados”.

—La Iglesia católica no es la única que pone el ojo en los sectores más vulnerables, también las evangélicas están trabajando en los barrios más desfavorecidos. ¿Hay allí una competencia entre la Iglesia católica y las evangélicas?

—Hay grupos evangélicos, que no es lo mismo que iglesias evangélicas. Si yo agarro un garaje, pongo unos cuantos mantitos y un cartel (que dice): “Mañana de oración, venga, rezamos juntos”, es un grupo, una familia muy probablemente. Pasa en las comunidades católicas también: un día a la semana se junta la comunidad para rezar el rosario… Lo que hay que diferenciar aquí es entre la Iglesia evangélica histórica, que tiene un fundamento histórico, y los grupos que van apareciendo, que hay que cuidarlos para que no se desvirtúen. Yo puedo empezar con un grupo de personas y capaz que el grupo empieza a crecer, y nosotros a partir de ahí comenzamos a pedir el diezmo, y después esto se va transformando, el diezmo aumenta. ¿Qué pasa con el barrio? ¿Hay una actitud de acercamiento, de disponibilidad para darle una taza de café, un poco de pan? ¿Eso que se junta se vuelca de buena manera y en mayor parte en atender las necesidades del pobrerío o es un beneficio que queda en lo personal o familiar? La palabra no se lee para mí solo; se lee para mí en comunión con los otros. Ese es mi temor: utilizar la religión como un medio comercial, de recaudación.

—¿Cree que está pasando en Uruguay?

—Hay que mirar las funciones religiosas por televisión o por internet. Cuando se encuentra un grupo con sus creyentes, uno queda asombrado: a veces están pidiendo que les den para comprarse un coche, porque el pastor tiene que tener un buen coche. Y están pidiendo su buena cantidad de dinero. No estoy diciendo que la Iglesia evangélica es eso. Puede pasar con nosotros, con los católicos.

—Recién decía que nunca hubo un reconocimiento a la Iglesia como el que hizo Orsi en la plaza Independencia. Al destacar los aportes del catolicismo, el presidente dijo que “este es el país del padre Mateo y del Movimiento Tacurú”. Fue usted la única persona viva que Orsi destacó dentro de la Iglesia católica. ¿Cómo valora esa referencia?

—Dios le perdone el pecado. ¡Qué disparate!

—¿Qué le ha aportado usted al Uruguay para que merezca tal reconocimiento?

—Yo creo que hay muchísima gente en Uruguay que ha hecho infinidad de cosas. Que sirva para reconocer en este nombre todos los otros nombres de hombres y mujeres que hace muchos años que vienen trabajando diariamente en el acompañamiento de las comunidades, de la familia, del pobrerío, de la casa, del techo, la policlínica, los medicamentos, la silla de ruedas, la muleta, que fluye en las convivencias de las comunidades barriales.

—¿Cuántos gurises atiende el Proyecto Minga en Las Piedras?

—Unos 70 u 80.

—Antes eran más (en marzo de 2024 había entre 150 y 200). ¿Qué pasó?

—La situación social de la barriada está cada vez más complicada, difícil. Los chiquilines, cuando nosotros comenzamos con la propuesta (en el año 2010), venían con una problemática, que podía ser el vínculo familiar. Con el tiempo, son varias problemáticas juntas que vienen. Entonces, el proyecto tiene que ir armando cada vez más un equipo multidisciplinario para atender las distintas realidades que los gurises traen, y esto implica costo. Y el costo no me lo da el Estado. Llegamos a un momento de decir: “Hasta acá podemos; más no, porque no tenemos”.

El presidente Yamandú Orsi junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al cardenal Daniel Sturla. Javier Calvelo/adhocFOTOS

—¿La Intendencia de Canelones ha apoyado el proyecto?

—No. Hemos conversado con la intendencia muchas veces. El intendente vino, visitó con su gente. No es el primero ni el último. La pregunta siempre es: “¿Cuál va a ser tu participación en esto?”. (Y la respuesta): “Bueno, sí, nosotros…”. Ese tipo de cosas que uno ya escucha y dice: “Otra vez el mismo canto”. Pasan las elecciones y si te he visto no me acuerdo.

—¿Qué le pareció la referencia específica que hizo el papa al padre Cacho y la dimensión internacional que adquirió su figura?

—Hay que seguir apostando a este testimonio de este hombre. La gente de la zona sigue pidiéndole a la Iglesia que lo reconozca como una figura. Él dijo: “Me voy a encontrar a Cristo entre los pobres”. Se trasladó a vivir en un rancho. Sin duda que fue una época difícil, época de dictadura. También él tuvo sus problemitas por ahí, pero nunca perdió la calma ni aquella línea de dirección de hacer que el pobre recuperara su dignidad. Hay que hacer que él haga. Por eso las cooperativas de vivienda que tenía: los mismos vecinos iban haciendo las viviendas que iban a ocupar después. Estos gestos se han multiplicado ahora, gracias a Dios, en otras organizaciones. Más de una vez le habían robado todo, los colchones… Entraban a la casa y le desmantelaban todo, pero no perdía la calma ni la confianza en aquellos que en la vida no habían tenido la oportunidad necesaria como para vivir una vida digna.

—Hace un par de años decía en una entrevista con El País que el narcotráfico es el padre de la criatura de la violencia. ¿Ha cambiado en algo esto?

—”Sin novedades”, como dice el agente. Yo creo que se ha incrementado el control, el seguimiento de algunas figuras, pero parecería que fuera el dragón de las siete cabezas. ¿Dónde está la raíz?

—En varias bandas criminales de Latinoamérica, y creen que está sucediendo en Uruguay, se usa mucho la simbología católica, incluso el rezo a ciertos santos, como una especie de identidad, de protección espiritual. ¿Cómo toma esto?

—(Pablo) Escobar tenía en la cárcel una imagen de María Auxiliadora. Los gurises que andan en el consumo andan con un rosario colgado en el pescuezo. Estaba el padre Cacho en la parada del ómnibus, estábamos esperando el ómnibus. En aquellos tiempos se tiraban unas piedras en la calle y los vehículos tenían que frenar; al frenar se iba por atrás, se abría la puerta, porque eran camiones de chacinado, sacaban todo, y entonces desde el camión los gurises que eran conocidos del padre Cacho le decían: “Padre Cacho, rece por nosotros, que estamos trabajando”. Hay una mezcla extraña. Ellos entienden que eso a ellos los va a cuidar, los va a proteger, no importa lo que estén haciendo. En el mensaje de Jesús este tipo de cosas están claras: no podés lastimar, dañar, matar como si nada; tenés que hacerte cargo de lo que hacés.

—¿Cree que está extendido esto?

—En los barrios nos toca a nosotros. Me piden: “Padre, ¿no tenés un rosario?”. ¿Qué hacés? ¿Le decís que no? Sabés lo que está haciendo.

—¿Y qué les dice?

—Si tengo les doy, “y que la Virgen te cuide”. Menudo trabajo para la pobre.

La simbología católica es frecuentemente utilizada por grupos delictivos uruguayos y latinoamericanos. Mauricio Zina/adhocFOTOS

—¿Por qué citó anteriormente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele?

—Porque en una conferencia él habla de que el sistema que él aplica en El Salvador puede ser replicado en otros lados. Yo pienso que lo que tenemos que ver es qué tiene, qué ha hecho, cómo lo ha hecho y cuál es el respaldo que Bukele tiene para hacer lo que está haciendo. Igual, somos países diferentes y ese traslado casi de molde a otro lado me parece que no… Pero en Uruguay no estamos bien y me pregunto: “¿Esto va a cambiar? ¿Hay un cambio de fondo, de profundidad? ¿O hay atenciones puntuales, controles puntuales? ¿Hay posibilidad de estar más seguros? ¿Y de quién depende: del ministro del Interior, de la Policía, del Ejército?”.

—¿De quién depende?

—El pueblo tiene que estar invocado en esto, hay que tenderle el oído al pueblo. Saber cuáles son las soluciones que el pueblo quiere y aspira. No podemos seguir igual que antes. Algo en nosotros tiene que cambiar, tiene que ser diferente. ¿De verdad creemos que un cambio es posible? Si no, ¿para qué sirvió toda esta movida del papa? ¿Para qué sirvió este ir y correr y andar para arriba, para abajo y corriendo para poder llegar en hora y con los controles en todos los lugares donde se celebraba una actividad del papa?

¿Durará el mensaje de León XIV? Eso es lo que hay que cuidar. Que esto no haya sido solamente una euforia colectiva, masiva e inesperada, porque mucha gente no pensó que el Estadio Centenario, Florida, Paysandú o Juanicó iban a estar llenos como estaban. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a ser un lindo recuerdo, vamos a tener los recuerdos que hay en banderas y estampitas, o influirá en esa dimensión de la solidaridad y del acompañamiento y de estar abierto a los cambios? Si no es así, lo del papa fue un fuego artificial. Para que esto no se transforme y no permanezca como un fuego artificial, tiene que haber gestos reales que digan que la visita del papa León XIV conmovió, movió y llevó al cambio, pero no al cambio de apariencia, sino al cambio de actitudes, de que el otro sea feliz porque tiene derecho a serlo.