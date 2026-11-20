Cuando se habla de Silicon Valley y del auge tecnológico, los focos, las portadas y las rondas millonarias de inversión suelen asociarse casi por inercia a unos pocos nombres masculinos.

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Sin embargo, la auténtica trastienda de la inteligencia artificial (IA), esa herramienta que hoy transforma de manera imparable la economía global, tiene firma femenina: la de un grupo de científicas, ingenieras y reguladoras que asentaron sus bases teóricas, idearon arquitecturas potentes y marcaron los límites éticos de la última revolución tecnológica.

Opinión y Análisis Que las hay, las hay

Tecnología Anthropic supera a SpaceX en el salto más exitoso a la bolsa con ingresos por USD 81.000 millones

Si las máquinas hoy pueden “ver” y comprender su entorno, se debe en gran medida a la intuición de Fei-Fei Li. Profesora en la Universidad de Stanford y codirectora de su Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en lo Humano (Stanford HAI), Li comprendió que los algoritmos no podían evolucionar en el vacío, necesitaban nutrirse con el mundo real.

Bajo esa premisa diseñó y construyó ImageNet, una base de datos abierta con más de 14 millones de imágenes clasificadas que terminó convirtiéndose en el gran catalizador del salto técnico de la visión artificial a escala global.

Bautizada en los pasillos de la industria como “la madrina de la IA”, Li defiende un enfoque ético del que no se mueve un milímetro: “No hay nada artificial en la inteligencia artificial: está hecha por personas, la despliegan personas, la usan personas y la gobiernan personas”, subrayó, según recoge Daily Princetonian.

Esa vocación la llevó a cofundar la organización formativa AI4ALL, ideada para tender puentes a colectivos infrarrepresentados dentro del sector tecnológico. Pero su empuje no se detiene en las aulas.

Y es que, al frente de World Labs, su compañía emergente orientada a modelos de inteligencia espacial en 3D, ha captado 1.000 millones de dólares de financiación con el respaldo de colosos como Nvidia y AMD.

Niki Parmar, ingeniera clave

En junio de 2017, la computación contemporánea dio un giro definitivo con la publicación del artículo científico “Attention Is All You Need”. Entre los ocho investigadores de Google Brain que firmaron aquel histórico documento figuraba una ingeniera clave: Niki Parmar.

El trabajo presentó en sociedad la estructura Transformer, una arquitectura neuronal basada en mecanismos de atención que jubiló a los antiguos modelos recurrentes y sirvió de semilla para el nacimiento de BERT, Claude y toda la generación de herramientas que florecieron con la irrupción de ChatGPT.

Tras culminar su etapa investigadora en Google Brain, Parmar ejerció como directora técnica en Adept antes de emprender su propio camino. Así, fundó Essential AI, una firma especializada en asistentes de productividad para el ámbito corporativo, con la que levantó 56,5 millones de dólares en una ronda Serie A respaldada por pesos pesados como March Capital, AMD y la propia Google.

Mira Murati, de líder a empresaria

Formada en ingeniería mecánica en Dartmouth, la albanesa Mira Murati coordinó una de las mayores operaciones de despliegue tecnológico del siglo. Como directora de tecnología (CTO) de OpenAI, llevó las riendas del desarrollo y lanzamiento de herramientas que ya forman parte de la cultura digital contemporánea, como DALL-E, el generador de video Sora y las sucesivas versiones de GPT.

Tras cerrar su etapa en la firma de Sam Altman, Murati impulsó Thinking Machines Lab, un laboratorio de computación puntero que irrumpió con fuerza al recaudar una ronda inicial de 2.000 millones de dólares.

Respaldada por fondos y gigantes como Andreessen Horowitz, Nvidia y Cisco, esta nueva aventura tecnológica de la ingeniera alcanzó de entrada una valoración de 12.000 millones de dólares.

Pilar Manchón, una estratega

Doctora en Lingüística Computacional por la Universidad de Sevilla y formada en la Universidad de Stanford gracias a una beca Fulbright, la española Pilar Manchón vio el potencial del lenguaje digital mucho antes del auge actual: en 2005 fundó la compañía Indisys (Intelligent Dialogue Systems).

La precisión de sus motores conversacionales pronto llamó la atención del mercado internacional. En 2013, Intel se hizo con la empresa por más de 26 millones de dólares, firmando una de las operaciones tecnológicas más sonadas del país.

Tras liderar divisiones de interacción cognitiva tanto en Intel como en Amazon, Manchón dio el salto a Google, donde hoy capitanea la Dirección Sénior de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial (Google AI).

La española Pilar Manchón vio el potencial del lenguaje digital mucho antes del auge actual. EFE/Cabalar

Daniela Amodei, en el sillón de presidenta

Durante su etapa como vicepresidenta de operaciones y seguridad en OpenAI, Daniela Amodei se dio cuenta de un claro dilema: la carrera comercial amenazaba con dejar en un segundo plano la prevención de riesgos. Por eso, en 2021 fundó junto con su hermano Dario Anthropic, compañía de la que hoy es presidenta.

Desde su puesto lidera el avance de la familia de modelos Claude y la aplicación de la IA Constitucional (Constitutional AI), un método de entrenamiento guiado por reglas explícitas para lograr sistemas útiles, veraces y seguros.

Constituida formalmente como corporación de beneficio público, Anthropic ha captado más de 7.000 millones de dólares de gigantes como Amazon con un objetivo prioritario: blindar estos modelos de vanguardia frente a posibles fallos catastróficos.

Kim Hazelwood, impulsando otras mujeres

Ningún software, por revolucionario que parezca, sirve de nada sin una base física capaz de sostenerlo. En ese terreno crítico se mueve Kim Hazelwood, directora sénior en FAIR (el laboratorio de investigación fundamental de IA de Meta) y artífice de los equipos de ingeniería de sistemas de aprendizaje automático de la compañía.

Doctorada por la Universidad de Harvard y con experiencia previa en gigantes como Intel Labs y Google, además de coordinar la gigantesca red de servidores que da servicio a miles de millones de usuarios, Hazelwood centra sus esfuerzos en impulsar el talento femenino dentro de la informática de sistemas a través de colectivos como Women in Computer Architecture.

Elisenda Bou-Balust, voz de referencia

Ingeniera de Telecomunicaciones y doctora por la UPC, además de graduada en Ingeniería Electrónica por la ULPGC, Elisenda Bou-Balust cuenta con un expediente de élite que incluye estancias en el MIT y vínculos con la NASA, lo que la sitúa como una voz de referencia en el ecosistema técnico europeo.

En 2011 puso en marcha Vilynx, una compañía pionera orientada al indexado y la comprensión semántica de video mediante visión por ordenador. Su desarrollo tecnológico resultó tan prometedor que, en 2020, Apple selló su compra por unos 42 millones de dólares.

De este modo, la operación supuso la primera adquisición de una empresa emergente en España en la historia del gigante de Cupertino y sirvió para inaugurar su centro de IA en Barcelona.

Audrey Azoulay, recomendaciones éticas

En materia de diplomacia, la exdirectora general de la Unesco, Audrey Azoulay, impulsó un hito en noviembre de 2021: la aprobación de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, suscrita por los 193 Estados miembros.

El documento veta de forma expresa el uso de la IA para la vigilancia masiva o la puntuación de la ciudadanía mediante crédito social. Como advirtió Azoulay durante su proclamación: “El mundo necesita normas para que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad”.

Para la mandataria, se trata de una hoja de ruta indispensable: “La Recomendación sobre la Ética de la IA es una respuesta fundamental: establece el primer marco normativo global otorgando a los Estados la responsabilidad de aplicarlo”, afirmó.

En materia de diplomacia, la francesa Audrey Azoulay impulsó en su etapa como directora general de la UNESCO la aprobación de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, suscrita por los 193 Estados Miembros. EFE/Quique García

Timnit Gebru, matemáticas subjetivas

La idea de que las matemáticas de un algoritmo son, por definición, objetivas saltó por los aires gracias a Timnit Gebru. En 2018, esta investigadora informática etíope firmó junto a Joy Buolamwini el estudio Gender Shades, demostrando una brecha flagrante.

Según su investigación, las herramientas de reconocimiento facial de grandes multinacionales fallaban hasta en un 34,7% de las pruebas al analizar a mujeres de piel oscura, frente a un mínimo 0,8% de error en hombres de tez clara.

Años después, mientras ejercía como codirectora del equipo de Ética en IA de Google, coescribió un demoledor artículo sobre los llamados “loros estocásticos” (stochastic parrots), en el que alertaba del desmedido gasto energético y los sesgos sistémicos de los macromodelos.

Aquella llamada de atención provocó su sonada salida de la compañía a finales de 2020. Pero, lejos de frenar su labor, Gebru redobló la apuesta: cofundó la plataforma Black in AI y creó el Instituto de Investigación de IA Distribuida (DAIR), un centro independiente concebido para auditar y plantar cara a los monopolios algorítmicos al margen del poder corporativo.

Sasha Luccioni, tras la huella ecológica

Detrás de cada respuesta digital hay una huella ecológica casi invisible. Medirla y hacerla pública es la misión de Sasha Luccioni, investigadora de origen ucraniano y responsable de Clima en la popular plataforma Hugging Face, volcada en evidenciar el impacto medioambiental del procesamiento masivo de datos.

Sus análisis empíricos aportaron una equivalencia tan gráfica como demoledora: generar una única ilustración mediante un modelo de IA puede requerir la misma cantidad de electricidad que cargar por completo un teléfono móvil.

Para pasar de la queja a la solución técnica, Luccioni se situó como una de las artífices de CodeCarbon, un paquete de código abierto diseñado para monitorizar en tiempo real el consumo energético y las emisiones contaminantes durante las fases de entrenamiento y ejecución del aprendizaje automático.

Regina Barzilay, por el cáncer de mama

Catedrática en el MIT e investigadora de la Jameel Clinic, Regina Barzilay reorientó su carrera científica tras superar un cáncer de mama diagnosticado en 2014. Sorprendida ante la falta de análisis masivo de datos en oncología, decidió poner la informática avanzada al servicio de la medicina preventiva.

Bajo su liderazgo nació Mirai, una herramienta predictiva validada ya en hospitales de cinco países y capaz de anticipar a cinco años vista el riesgo de desarrollar cáncer de mama examinando simples mamografías.

Alondra Nelson, los límites a la IA

Durante su etapa al frente de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP), bajo la administración de Joe Biden, la académica Alondra Nelson fue la artífice de la Declaración de Derechos de la Inteligencia Artificial, presentada en octubre de 2022.

Aquel marco estableció cinco garantías esenciales para proteger a la ciudadanía en la era digital: la exigencia de sistemas seguros y eficaces, la protección real contra el sesgo algorítmico, la privacidad desde el diseño, el aviso obligatorio ante cualquier proceso automatizado y la opción de recurrir a la supervisión humana ante decisiones críticas.

Durante su etapa al frente de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, bajo la administración de Joe Biden, la académica Alondra Nelson fue la artífice de la Declaración de Derechos de la Inteligencia Artificial, presentada en octubre de 2022. EFE/EPA/Chris Kleponis

Rana el Kaliouby, sobre las emociones

Doctorada en Cambridge y con pasado investigador en el MIT Media Lab, la informática egipcia Rana el Kaliouby abrió un camino inédito al fundar en 2009 Affectiva, la firma pionera en el campo de la IA emocional.

Para lograrlo, reunió millones de expresiones faciales en más de 75 países y entrenó redes neuronales capaces de descifrar gestos sutiles y estados de ánimo. En la actualidad, su tecnología se aplica en la seguridad vial para detectar la fatiga al volante, en el apoyo al diagnóstico de salud mental y en herramientas que facilitan la interacción social de personas con trastorno del espectro autista.

Poppy Gustafsson, emblema de la ciberseguridad

Como cofundadora y consejera delegada de Darktrace durante más de una década, Poppy Gustafsson convirtió a la empresa británica en un emblema mundial de la ciberseguridad con IA, una trayectoria coronada en 2024 con la venta de la compañía al fondo estadounidense Thoma Bravo por 5.300 millones de dólares.

Bajo su liderazgo despegó la tecnología Enterprise Immune System, un desarrollo que emula el sistema inmunitario humano para neutralizar ciberataques en tiempo real y sin necesidad de intervención previa.

Su papel blindando las redes de más de 8.000 empresas y administraciones públicas de todo el planeta le valió el nombramiento como Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE).

En definitiva, el reparto real del poder en la inteligencia artificial actual echa por tierra la simplista afirmación de que el presente y el porvenir del software que está cambiando nuestras vidas sea un coto exclusivo de los grandes “popes” de Silicon Valley.

Porque, desde las arquitecturas que enseñaron a hablar a las máquinas y los avances en robótica hasta los algoritmos que salvan vidas en los hospitales y las leyes que custodian nuestros derechos ciudadanos, el avance indiscutible de la revolución tecnológica contemporánea comparte, con sobrados méritos, nombre de mujer.

A partir de EFE