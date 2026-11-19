Los planes de estudio que regirán a partir del próximo año para cinco de las seis carreras del Consejo de Formación en Educación (CFE) implicarán una reducción de horas de docencia en el aula de 15,7% en promedio.

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Las nuevas propuestas curriculares, que fueron aprobadas por resolución del Codicen a fines de octubre, aplican para Magisterio de Educación Primaria, Magisterio en Primera Infancia, Maestro Técnico y Profesor Técnico, Profesorado de Educación Media y Educador Social. La única carrera que no será modificada es la Tecnicatura de Acompañante Pedagógico en Educación Inclusiva.

El porcentaje varía según las carreras y especialidades. En el caso del profesorado de Astronomía, por ejemplo, la pérdida de horas docentes será de 18,1%. Los de Ciencias Geográficas, Comunicación Visual e Inglés bajarán entre 15% y 16,6%. Ciencias Biológicas y Matemática son las carreras de Educación Media que reducirán en menor proporción su carga de aula, en un 13,9%.

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Para los futuros maestros de primera infancia, en tanto, la disminución de la carga horaria de clase será del 12,2%.

El menor tiempo de clase del Plan 2027 en comparación con el Plan 2023 responde a un pedido de los colectivos de alumnos y docentes, atendido por las autoridades, en el entendido de que la carga impuesta durante la administración pasada fue excesiva.

De hecho, en la resolución del Codicen se expresa que el plan aprobado es resultado de un proceso desarrollado “a través de espacios académicos e institucionales, que contó con la participación de docentes, estudiantes y egresados del CFE”.

Además, la reducción planteada coincide con la necesidad de achicar el déficit presupuestario del CFE, que asciende a $ 800 millones, según han advertido las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y se arrastra del período pasado.

El nuevo plan expresa sus cargas en horas reloj de 60 minutos, mientras que el anterior utiliza horas docentes de 45 minutos. Teniendo en cuenta esa diferencia en el cálculo, las carreras de formación docente en Educación Media tendrán 530 horas menos en los cuatro años de formación, compuestas por 132,5 horas anuales, y 66,25 semestrales. Así lo plantea un análisis del economista y doctor en Educación Claudio Rama, del Centro de Estudios de Educación Superior Instituto Universitario del Sur, al que accedió Búsqueda.

En los hechos, los alumnos pasarán de tener entre siete y ocho horas de clase a cursar alrededor de cinco horas diarias.

En el documento se valora que la reducción de presencialidad es “significativa”, aunque se entiende que parte de las horas de aula se sustituye por trabajo autónomo estudiantil. Aun así, no se observa “un plan de atención especial de apoyo en componentes no presenciales del aprendizaje”, señala el especialista.

El titular de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de ANEP, Antonio Romano, manifestó que el Plan 2027 brinda “más reconocimiento” al trabajo estudiantil. “Se debe dar tiempo para que los alumnos puedan estudiar”, dijo en diálogo con El País.

Reducción de horas

Por otra parte, la reducción de horas de aula podría ser mayor a la reducción de horas docentes remuneradas, ya que se mantienen las horas de acompañamiento y se incorpora atención al trabajo final.

En ese sentido, Rama advierte que “no existe una demostración de que el Plan 2027 permita eliminar el déficit de $ 800 millones del CFE, y sería necesario evaluar los costos simultáneos de ambos planes durante la transición”.

Para determinar qué tanto se podrá ahorrar con esta reducción horaria, es preciso hacer una combinación de las mallas curriculares de las 20 especialidades de formación docente con la cantidad de grupos de cada unidad curricular, las horas efectivamente remuneradas y el costo salarial asociado, apunta el especialista.

Consultado por Búsqueda, el titular del CFE, Walter Fernández Val, se excusó de hacer comentarios, ya que, aseguró, aún se está trabajando en esos aspectos.