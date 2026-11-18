“La de chirca y cardo de fines de temporada es la más rica”, responde María Laura Rodríguez cuando le preguntan si tiene una miel favorita. Le gusta el sabor suave de esa cosecha de principios de otoño y la textura que toma la miel al cristalizar. “Es bastante más naranjita, digamos”, explica. De todas las que cosecha, es la que siempre se guarda para ella.

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En sus apiarios hay mieles que se parecen bastante poco a esa. La de colza recién cosechada es muy clara y al otro día queda tan blanca que Laura la compara con la grasa de cerdo. La de monte nativo suele ser más oscura, tiene un olor más fuerte y a veces, después de tragarla, deja un picor en la garganta.

“Hay que matar eso de que la miel es solamente para cuando nos duele la garganta o cuando estamos resfriados. La miel es un alimento que se puede consumir todos los días, con lo que sea, con el desayuno, con la fruta, con todo”, dice. A quienes disfrutan de lo agridulce les da otra sugerencia: la miel con queso.

El 15 de octubre, en una ceremonia en Roma, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció a María Laura Rodríguez como una de sus 100 heroínas. La iniciativa distingue, en el Año Internacional de la Agricultora, a mujeres de distintas partes del mundo por sus aportes a la producción de alimentos y al desarrollo rural. En el caso de esta apicultora afincada en Flores, el organismo destacó su trabajo para que más mujeres participen y tengan oportunidades en el medio rural uruguayo.

Laura se enteró de que había sido seleccionada a mediados de agosto. Primero la llamaron del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para avisarle y al día siguiente le llegó el correo de la FAO. Un tiempo antes, cuando la Sociedad Apícola Uruguaya le propuso presentar su nombre, ni siquiera conocía la distinción. Su primera reacción fue sugerir otras candidatas. “Hay un montón de mujeres que han hecho un montón de cosas, yo les nombraba a otras que me parece que son más de referencia en el rubro”. Pero sus colegas insistieron en postularla a ella.

Por motivos de salud, propios y de familiares, Laura resolvió no viajar a Roma y siguió la ceremonia por videollamada. En el exterior, dice, a Uruguay se lo conoce por la carne, los vinos y los granos. Esta vez se supo también del “trabajito que hacen las abejas y, en este caso, una mujer rural con las abejas”.

Las primeras colmenas

Laura creció en una familia de tamberos. Al casarse se mudó a la ciudad, Trinidad, donde vive hasta hoy. Sus hermanas siguieron caminos similares, y cuando su padre se quedó sin la ayuda de las hijas, se jubiló y vendió el campo. El contacto con los tambos siguió por el lado de su marido, Giuseppe González. Era camionero en una empresa que recogía leche para Conaprole y conocía a los productores de la zona. En una de esas recorridas se enteró de que en un tambo había cuatro colmenas a la venta. Nadie las estaba atendiendo.

En 2003 su marido fue a verlas con un apicultor y las compró. El acuerdo tenía una ventaja para la pareja que vivía en la ciudad: las colmenas se podían quedar en el campo donde estaban. En sus días libres, él empezó a salir con otros apicultores que le enseñaban la tarea del apiario. En ese momento la pareja tenía hijos chicos y Laura lo acompañaba cuando podía. Le fueron tomando el gusto al oficio a medida que conseguían otros lugares donde instalar colmenas. Al terminar el primer año ya tenían 17, pero no cosecharon miel. Habían dedicado ese tiempo a aumentar la cantidad de colmenas, y cuando empezaron a cosechar, al principio era tan poca miel que apenas les rendía.

María Laura Rodríguez. Hernán Barceló

Los vínculos de su marido con otros tamberos les permitieron ir armando apiarios en distintos puntos del departamento de Flores. Para extraer la miel usaban una sala comunitaria de la intendencia y para llevar la cosecha hasta allí pedían un carro prestado.

En 2013, Laura y Giuseppe se juntaron con otros apicultores y pequeños productores, entre ellos criadores de cerdos, para reactivar la Sociedad de Fomento Rural Chacras de Porongos. Más adelante, a través de ella, se presentaron a un llamado del MGAP. Para entonces, recuerda Laura, la pareja tenía unas 130 colmenas y uno de sus objetivos era tener un carro propio para llevar la miel a la sala de extracción.

Todo depende de la flor

En algunos campos las abejas tienen al alcance las praderas sembradas para el ganado. En otros hay monte nativo. La colza se siembra en invierno y da una miel que les exige a los apicultores estar atentos a los tiempos. “Hay que sacarla porque se cristaliza muy rápido y entonces rompe los panales”, explica Laura. Una vez cosechada, enseguida se pone blanca y adquiere una textura arenosa. Al batirla, dice, “queda como una crema”.

En verano, la productora suele cosechar miel de pradera. En los alrededores de sus apiarios florecen el trébol, el lotus y la alfalfa. “Si hay alfalfa, es una miel bien clarita, es riquísima”, dice. El eucalipto da una cosecha más entrado el otoño y, según la zona y el tipo de eucalipto, también cambia el sabor de la miel. Para esa época hay además chirca, carqueja y cardo. Instalar las colmenas en distintos campos le da margen para aprovechar varias floraciones. O, como dice ella, para tener “los huevos en distintas canastas”. “Capaz que alguna falla y está la otra”.

María Laura Rodríguez. Hernán Barceló

Laura recuerda una temporada en que esperaban lluvia en el establecimiento donde tenían la mayor cantidad de colmenas. En el campo vecino cayeron 35 milímetros. Donde estaban sus abejas siguió sin llover. Sin agua, explica, sufre el cultivo y a las abejas les falta alimento. El exceso de lluvia también le preocupa, incluso cuando desde afuera se ve un campo lleno de flores.

Las colmenas pueden haber crecido al empezar la floración y encontrarse de pronto con poco alimento. La lluvia lava el néctar de las flores, y si el sol demora en salir, las abejas tienen que recurrir a lo que guardaron. “Se comen toda la reserva que tenían para pasar el invierno, se la comen en un mes”.

Un apicultor de confianza



Laura vende su miel en ferias y hace envíos desde su casa. Su emprendimiento se llama Miel El Tano y se lo encuentra con ese nombre en Instagram y Facebook. En Flores, dice, “todos tienen mi número de teléfono”.

Cuando le preguntan cómo elegir un frasco, aconseja empezar por conseguir un apicultor conocido. Para quien compra en un comercio, el criterio es parecido. “Tener alguien de referencia o ir a un local que sabés que le está comprando a determinado productor”.

Después está el gusto de cada uno. Pone el ejemplo de alguien que vive en Lavalleja y, aun con miel de la zona a mano, prefiere la de Soriano y se la hace mandar. Uruguay es un país chico, dice, pero hay bastante para probar. Menciona las mieles de citrus de Salto y las que se cosechan frente a Nuevo Berlín, en las islas del río Uruguay. Allí hay productores que tienen las colmenas sobre balsas que, cuando crece el río, suben con el agua.

María Laura Rodríguez. Hernán Barceló

A Laura le gustaría que se conocieran mejor las distintas mieles que se producen en Uruguay y que se comiera más miel en el país. “La estamos regalando al extranjero”, asegura con respecto al precio con el que se vende fuera de fronteras, que a veces está por debajo de los costos de producción.

Una manera que encontró de acercar la miel a la cocina fue llevarla a los centros CAIF. Allí, con niños de dos y tres años, ha preparado trufas de avena, zanahoria, coco rallado y miel. Cuenta que los chiquilines quedan felices. Hacen las pelotitas con las manos, como si jugaran con plastilina, y después se las pueden comer.

Cuando se acerca el 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas, los educadores empiezan a pedirle material para trabajar el tema en clase. A Laura le gustaría que los niños perdieran el miedo a las abejas y conocieran el trabajo que hacen en el campo.

Con respecto a qué puede hacer cada uno para cuidarlas, la apicultora enseguida piensa en la convivencia entre vecinos. Las abejas buscan alimento donde hay flores, también del otro lado del alambrado. Por más cuidados que tome ella en el establecimiento donde tiene sus colmenas, una fumigación en el predio contiguo puede afectar a sus abejas. Le preocupa especialmente que, para hacer una sola aplicación, se mezclen productos que deberían usarse por separado.

A la productora le duele la ligereza con que a veces se da por hecho que cualquier inconveniente se soluciona atrapando otro enjambre. “Las colmenas no se reponen con enjambres”, asegura, y explica que al productor le lleva tiempo recuperar la colonia y, mientras tanto, pierde la cosecha de esas abejas.

Laura recuerda las protestas de apicultores de todo el país que llegaron a Montevideo. “No pasa lo mismo cuando matan las vacas por abigeato. Te matan las colmenas y no pasa nada”, dice, y reclama más controles sobre cómo se aplican los productos químicos.

Las que antes cebaban el mate

En las primeras reuniones de Chacras de Porongos, Laura y las otras mujeres llevaban el mate, preparaban alguna torta y charlaban. Al día siguiente, si había que ir al BPS a hacer un trámite, los maridos les pedían que los acompañaran. Las mujeres rurales conocían el trabajo y participaban en él, pero el socio de la sociedad de fomento era el productor a cuyo nombre figuraban las colmenas o los animales. “Los que tenían el poder de decisión en la comisión eran ellos”, recuerda la productora.

María Laura Rodríguez. Hernán Barceló

En 2017 formaron un grupo de mujeres rurales. Pidieron ser socias y, una vez que lo consiguieron, entraron en la comisión. Dos años más tarde empezaron a organizar ferias en el predio de la sociedad de fomento, el mismo donde los apicultores tienen la sala de extracción. Se hacen cada dos meses. Participan socias y otras productoras rurales de la zona. Cuando alguien elabora algo que todavía no se vende en la feria, la invitan a poner un puesto. Allí también han organizado actividades de cocina, entre ellas una con Hugo Soca, conocido por su trabajo con productores rurales en distintas partes de Uruguay.

Todos los días Laura puede ir y venir de la casa al campo y de allí a la sala de extracción, pero para muchas otras la distancia es un problema. Determina incluso qué vale la pena salir a vender. “Vos imaginate que si tenés una lechuga y tenés que hacer 40 kilómetros para ir a venderla, ahí ya no vas a regalar el viaje”. Incluso para reunirse a conversar sobre esos problemas hay dificultades. Por ejemplo, en un encuentro por Zoom varias compañeras perdían la señal y tenían que volver a entrar; a veces conseguían conectarse, pero el audio llegaba distorsionado.

Otro problema que menciona son los horarios. Laura pone el ejemplo de una mujer empleada en una estancia. “Termina de fregar y ya empieza el guiso para la noche”. A las tareas de la casa se suman el cuidado de los animales y el trabajo en el campo.

Desde hace años, grupos de mujeres rurales se reúnen en talleres y encuentros con el MGAP y otras instituciones para plantear sus necesidades. Entre los avances conquistados, la apicultora recuerda al Instituto Nacional de Colonización por haber sido pionero en permitir que ambos integrantes de una pareja figuren como cotitulares de un campo. Otro beneficio fue el crédito Empodera, que, según explica, permite a una mujer pedir un préstamo aunque no tenga bienes a su nombre.

Según el Censo General Agropecuario de 2024, en Uruguay las mujeres figuraban al frente del 26,7% de las explotaciones agropecuarias. Esos establecimientos reunían el 17,8% de la superficie explotada del país.

El mismo 15 de octubre en que la FAO reconoció a Laura en Roma, representantes de las mujeres rurales de todo el Uruguay presentaron en el Parlamento su agenda para los próximos 10 años. Entre sus propuestas están facilitar el acceso de las productoras a los créditos que ya existen y darles más oportunidades de vender directamente al público.

En los encuentros de mujeres rurales, cuenta Laura que los reclamos varían según la zona de la que viene cada mujer. Que se escuchen, dice, ayuda a que los apoyos respondan a lo que hace falta en cada lugar, y de a poco se suman otras mujeres a plantear lo que necesitan. “Cada día somos más”, concluye.