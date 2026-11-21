Si vio Amores materialistas, la película de Celine Song protagonizada por Dakota Johnson y Pedro Pascal, probablemente ya tenga una idea de cómo funciona el negocio de encontrar pareja por encargo. En la ficción, Johnson interpreta a una casamentera de Nueva York que intenta unir a sus clientes según una lista de requisitos que incluye desde la altura y la profesión hasta los ingresos y el estilo de vida. Fuera de la pantalla, el matchmaking también gana terreno entre quienes están dispuestos a delegar, al menos en parte, la búsqueda del amor.

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El argentino Axel Abulafia, con dos décadas de trayectoria en Globant, llegó a esa idea durante unas vacaciones familiares. Dos de sus primas se acercaron con un mismo pedido: si conocía a alguien para presentarles. Su primera reacción fue abrir LinkedIn, su red social predilecta, y buscar perfiles que pudieran encajar con lo que ellas buscaban. Pero enseguida advirtió que faltaba un espacio pensado para profesionales que quisieran conocer a alguien con intenciones de construir una relación seria, sin recurrir a las aplicaciones de citas ni exponerse públicamente.

De esa inquietud nació Velo, un servicio de matchmaking que comenzó a operar en Argentina y que ya tiene presencia en Uruguay, donde ya reúne a más de 60 miembros. En apenas tres meses, la red superó los 450 integrantes sumando todos los países en los que está presente, entre profesionales, figuras del ámbito político y del espectáculo.

De las entrevistas para conocer a los candidatos hasta las primeras citas organizadas, el proceso tiene bastante más de trabajo artesanal que de aplicación de citas. Abulafia cuenta cómo se construyen las compatibilidades, qué pasa cuando alguien pide demasiado y por qué, al final, ni siquiera la inteligencia artificial puede garantizar el amor.

¿Qué diagnóstico hiciste sobre el uso de las aplicaciones de citas? ¿Existe un hartazgo entre los usuarios?

Primero investigué el mercado en Estados Unidos y Europa, donde encontré algunos datos interesantes. Pero, como no había estadísticas locales, hice una encuesta en Argentina a más de 700 personas. El 58% manifestó estar cansado de las aplicaciones y solo el 14% dijo haber conocido a su pareja más significativa a través de una de ellas.

También había señales en el propio negocio: Tinder registró una caída interanual del 3% en sus ingresos directos en el tercer trimestre de 2025, mientras que Bumble anunció en 2025 un recorte del 30% de su plantilla y en 2026 informó nuevas caídas en sus ingresos. Todo eso me hizo pensar que no era solo una percepción de los usuarios, sino que algo estaba cambiando en el mercado.

Si quisiera conseguir pareja a través de Velo. ¿Qué tengo que hacer?

Para sumarte a Velo tenés dos posibilidades: incorporarte gratuitamente a la red como miembro o contratar el servicio como cliente.

La primera opción consiste en registrarte en el sitio web mediante un formulario que lleva unos cinco minutos completar. Así pasás a integrar la red y podés ser considerado como candidato para otros miembros, aunque esto no implica que Velo vaya a realizar una búsqueda activa para vos ni garantiza que recibas presentaciones.

La segunda opción es contratar el servicio de matchmaking. En ese caso, el equipo trabaja específicamente en tu búsqueda: realiza entrevistas para conocer qué estás buscando, identifica perfiles compatibles y organiza los encuentros.

¿Qué información solicitan para ingresar a la red Velo?

Preguntamos algunos datos demográficos: dónde naciste, fecha de nacimiento, si tenés hijos, estado civil, si estás divorciado, viudo o soltero. Después, indagamos en los hobbies y los dealbreakers, esas cosas que no estás dispuesto a tolerar en una relación: por ejemplo, “no quiero a una mujer con niños chicos”, “no quiero a alguien que fume” o “quiero a alguien que esté dispuesto a relocalizarse en otro país”. Por último, solicitamos fotos del último año, obviamente sin inteligencia artificial, tus redes sociales y te preguntamos cómo te ven tus amigos.

Una vez que está hecha la solicitud, te contacta una matchmaker para conocerte en una videollamada de 20 minutos, que sirve para revisar el formulario.

¿Qué chequean durante esa reunión?

A grandes rasgos, que seas una persona de bien. Que no seas, por ejemplo, un golpeador, en el caso de un hombre; en el caso de mujeres, una “viuda negra”, una escort. Hemos dejado fuera de la red a personas que no nos cerraron. Ante la duda, afuera.

¿Cómo está conformado el equipo de matchmakers?

Tenemos cuatro matchmakers, de perfiles bien diferentes. Hay psicólogas, coaches y una reclutadora.

¿Qué perfil de profesionales integran la red?

Tenemos un análisis demográfico muy fuerte. Hoy es un 60% mujeres y 40% hombres; estamos tratando de ecualizar y llevarlo a mitad y mitad. La mayoría tiene entre 35 y 60 años, pero tenemos personas por encima de los 70 y varios menores de 30. La mayoría son de Argentina, pero hay clientes en Uruguay, Paraguay, México y Miami.

En la red hay empresarios, personas de la política y del mundo actoral. Una actriz muy conocida me dijo: “Mirá, soy una figura pública, yo no puedo estar en Tinder. Esto a mí me reinteresa”.

Muchos de quienes se suman tienen trabajos demandantes, poco tiempo y círculos sociales que ya se agotaron. Buscan ayuda profesional, como contratarían a un contador para resolver sus impuestos. Esperamos que Velo se convierta en eso.

¿Cómo es la operativa con los clientes? ¿En qué se diferencian con los miembros de la red?

Como cliente, tenés diferentes tipos de servicio. El más contratado es uno que incluye cuatro presentaciones a lo largo de seis meses. Para ello, tenemos dos sesiones presenciales de 50 minutos para conocer al cliente.

¿Qué preguntas hacen?

Tenemos un script que vamos puliendo. Pero la idea es tratar de entender cuáles son tus valores, sin que vos me los digas. Las matchmakers preguntan por anécdotas y ahondan en la infancia y el vínculo con los padres. La primera sesión tiene que ver con el pasado y el presente; la otra, con el futuro, para definir qué tipo de persona te haría bien.

¿Cómo entra en juego la tecnología?

A la hora de buscar el match, agarro un cliente, lo corro con un prompt de un agente de IA y le pido que busque dentro de la red Velo las cinco mejores opciones para esa persona. Me las rankea del uno al cinco y me explica por qué fueron escogidas.

¿Cómo evitan que el criterio de la tecnología termine imponiéndose sobre los deseos de quien busca pareja?

Durante las primeras semanas, las matchmakers venían y me decían: “Axel, esto es un desastre, tu IA es una porquería. Nada que ver estas dos personas, te lo juro”. Pero les insistía en que era un modelo que necesitaba entrenamiento porque haciéndolo de forma artesanal era imposible escalar.

Al inicio, al prompt solamente le importaba lo que el cliente quería. Pero era importante que el candidato también fuera una elección para esa otra persona, porque, si no, el match no se sostiene en el tiempo.

¿Cómo funciona la confidencialidad en la práctica? ¿Qué información se comparte antes de concretar una presentación?

Les presentamos el nombre de la persona, una foto, sus principales hobbies, cómo la ven sus amigos y algo que tienen en común. No damos el apellido ni la empresa para la que trabaja, para evitar que se busquen en las redes y que el velo se levante recién en el momento de la cita. Queremos que no haya preconceptos.

¿Ustedes se encargan de organizar las citas?

Ofrecemos tres formatos diferentes de cita: un café de día, una cena o un walk and talk, que puede ser una caminata breve para conocerse por la rambla de Montevideo o por Recoleta, en Buenos Aires.

¿Cuántos clientes tienen?

Tenemos 15 clientes. Más de la mitad fueron antes miembros de la red Velo.

¿Qué costo tiene el servicio?

La opción estándar, de cuatro presentaciones en seis meses, tiene un valor de entre 2.000 y 2.500 dólares, según algunas variables.

¿Ya están en Uruguay?

No teníamos a Uruguay en nuestros planes. La idea era quedarnos seis meses en Argentina para definir procesos, hacer pruebas, aprender y corregir. Queríamos ir primero a Miami, donde está la principal diáspora latina en Estados Unidos, para después desembarcar en Madrid. Luego, seguir con México, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay.

Pero sucedió que, sin buscarlo, salió Velo en las noticias uruguayas y gente de Montevideo, Colonia y Punta del Este empezó a sumarse a nuestra red. El perfil de los registrados era recontra interesante: mujeres espléndidas y personas muy piolas. Así que empezamos con Uruguay, donde ya tenemos más de 60 miembros y dos clientes.

¿Ya se concretó la primera cita en Uruguay?

Sí, corresponde a un cliente que vive la mitad del tiempo en Argentina y la otra mitad en Montevideo. Fue un encuentro de tipo informal en plaza Independencia. Se pensó como un encuentro breve y terminó durando tres horas y media.

¿La plataforma contempla búsquedas para personas del mismo sexo?

Tenemos hombres y mujeres homosexuales. También tuve intercambios con personas del Opus Dei interesadas en Velo. A lo mejor, más adelante podemos desarrollar una vertical para ellos, para la colectividad judía o para las distintas diversidades sexuales.

¿Qué pasa cuando alguien tiene expectativas poco realistas sobre la persona que quiere conocer?

Algo que trabajamos con los clientes es que, si alguien pide un hombre que juegue al fútbol como Suárez, tenga ojos celestes y se parezca a Brad Pitt, hay que preguntarse si eso es realmente lo que busca. Creo que, en el fondo, la mayoría quiere encontrar a alguien que valga la pena.

En las entrevistas también detectamos algunas red flags: alguien que pide una mujer 20 años más joven, pero no sabe explicar por qué, o que pasa 20 minutos hablando de su expareja. Tenemos una lista de 10 señales de alerta: una sola no es grave, pero si se acumulan varias, hay que prestar atención.

¿La vara va bajando con el paso de los años?

Creo que, a medida que la gente madura, se vuelve más racional y tiene más claro lo que quiere y lo que no.

¿Hay alguna garantía si la búsqueda de pareja no funciona?

Somos muy flexibles. Podemos devolver el dinero o conversar con el cliente para ver cómo seguimos. Creo que tenemos una solución que se adapta a cada caso.

¿Cómo miden el éxito de la plataforma?

El éxito es que, después de salir con una persona que te presentamos, nos digas: “Me encantó esta persona que estoy conociendo. Por ahora no quiero avanzar con otras presentaciones porque voy a seguir invirtiendo tiempo en conocerla”.

En estas últimas semanas aprendí muchísimo. La gente tiene una primera cita, una segunda, va al cine, a cenar y, después, quizás comparte una noche o un fin de semana en Colonia o Río de Janeiro. Ahí entra en juego un componente que no hay inteligencia artificial, matchmaker ni nadie que pueda predecir: la química.

Por eso dejamos previstas cuatro presentaciones en seis meses. Yo siempre creo que con una debería ser suficiente, pero hay cosas que no podemos controlar.

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Las cifras del desencanto

Las aplicaciones de citas parecen haber perdido parte de su atractivo entre los profesionales. Según la primera encuesta realizada por Velo en Argentina, el 58,3% de los consultados asegura estar cansado del modelo de estas plataformas, mientras que apenas el 12,9% considera satisfactoria su experiencia.

La preferencia por una búsqueda más selectiva también queda reflejada en los resultados: el 73,5% elige tener pocas opciones, pero bien seleccionadas, antes que acceder a cientos de perfiles. En paralelo, el 74,8% prefiere buscar pareja sin exponer su vida personal en aplicaciones públicas, y el 63,6% reconoce que le preocupa la privacidad al utilizar estos servicios.

El estudio también revela que, aunque el 46,3% utilizó alguna aplicación de citas en los últimos dos años, apenas el 14,3% conoció a través de ellas a su pareja más significativa.