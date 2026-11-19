Tras el alejamiento de Aire Fresco, el senador Martín Lema estuvo abocado a la formación de una nueva agrupación dentro del Partido Nacional.
El nuevo sector blanco, surgido de la división de Aire Fresco, presentará sus propuestas de gobierno
Tras el alejamiento de Aire Fresco, el senador Martín Lema estuvo abocado a la formación de una nueva agrupación dentro del Partido Nacional.
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El miércoles 18, su equipo de trabajo anunció que el nuevo sector partidario se llamará Activar y que tendrá su primera actividad oficial el próximo sábado 21 en Distrito El Globo, en la rambla 25 de Agosto.
El evento reunirá a su equipo de gobierno, integrado por legisladores nacionales y departamentales, jerarcas de la administración pasada, referentes territoriales y dirigentes con distintas trayectorias políticas.
Durante el encuentro está previsto que haya un intercambio sobre una serie de propuestas de gobierno que se están trabajando desde hace meses “para activar temas fundamentales”, señalaron fuentes del nuevo sector blanco.
En el evento también se planificará el trabajo de la flamante agrupación para el primer semestre de 2027, año que contará con incorporaciones de dirigentes desde otros sectores.