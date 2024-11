La curiosa y exitosa fórmula que combina astrología y redes sociales

En esta misma época, además, la astrología estaba presente en canciones míticas, como The Year of the Cat, de Al Stewart, o The Age of Aquarius, el himno de Hair, relacionada así con la contracultura y los movimientos como el de los hippies.

Durante los años 90 y 2000, las revistas juveniles seguían teniendo una sección de esoterismo o, como mínimo, del horóscopo. Sin embargo, así como estas publicaciones cayeron en desuso con el auge de internet, también lo hizo la astrología.

Astrologia y redes 2.jpg

“Estaba denostada por considerarse frívola”, explicó la española Charas Vega, conocida como Charcastrology en redes sociales, durante un taller en La Casa Encendida de Madrid, y señaló que “ahora hay una vuelta a revalorizar la moda, la música pop o la astrología”.

“Sí, la astrología nos gusta a los centennials y a los millennials como yo”, afirmó Charas en su charla durante el festival dedicado a la cultura adolescente Puwerty, y aventuró las razones: “Hay una falta de espiritualidad brutal entre los más jóvenes y vivimos tiempos inciertos”.

Esoterismo ante la incertidumbre

Con la afirmación de Charas coincide la doctora Susannah Crockford, antropóloga religiosa de la Universidad de Gante, quien señaló a Vogue que “el aumento del interés por la astrología ha surgido en un momento de mayor inestabilidad social”.

Sarah Owen, estratega de la empresa multinacional de previsión de tendencias WGSN, dijo al mismo medio que “la espiritualidad en la nueva era surgió como un antídoto contra la ansiedad, derivado del auge del autocuidado y el bienestar”.

Para Charcastrology es sencillo: “Si la Iglesia no nos gusta, buscamos la fe en otros sitios”. Y es que, según esta creadora de contenido, “la Iglesia no ha sabido hacer buenos tiktoks, pero la astrología sí”. Porque una de las claves del auge del zodíaco en redes viene de la mano del humor, ya que la gente consume no solo el contenido serio sobre el horóscopo, sino los memes. Por ejemplo, Chara crea contenidos del tipo “qué sesión de Bizarrap, qué cómic, qué canción de Rosalía o qué asesino en serie eres según tu signo”.

Esto hace que no solo las personas que creen realmente en el horóscopo consuman los contenidos: “Mucha gente viene a ver mis memes como una manera de pasar el rato de una forma irónica y sarcástica; puedes disfrutarlos sin creer en la astrología, esa es la gracia”.

Astrologia y redes.jpg

Algo parecido sucede con la influencer uruguaya Evita Luna. Su personaje Astróloga chanta es la protagonista de videos divertidos de Instagram, en los que improvisa pronósticos para los signos. El comediante argentino Fede Cyrulnik también es un ejemplo de humor astrológico. En sus redes sociales comparte videos en clave de humor con consignas como “los signos cuando les dicen ‘te amo’”, “los signos y las contraseñas”, “los signos cepillándose los dientes”, “los signos en el auto”, “los signos cuando les escribe un ex” o “los signos corriendo”. Apoyándose también en los estereotipos que definen a un aries o a un sagitario, reunió, solo en Instagram, 1,5 millones de seguidores.

Entre influencers y astrólogos

Y, de los chistes, el horóscopo ha derivado en otro de los contenidos con mayor viralidad en redes sociales: las canciones. Así, como ya ocurrió en los años 70, ahora también hay artistas que, aprovechando las redes sociales, hacen música inspirada en el zodíaco.

Es el caso de Miree, una cantante y youtuber española con más de 2 millones de seguidores en redes sociales, cuyas canciones sobre los distintos signos nacen a partir del humor y los estereotipos asociados, y empezó por el suyo propio: “Me encanta consumir contenido meme en internet y vi que había bromas muy divertidas hacia Géminis”.

Para ella, según explica en entrevista con EFE, “era divertido y algo creativo hacer una canción estilo teatral juntando diferentes bromas sobre ese signo del zodiaco”. Su sorpresa fue que esa canción, que lanzó por su cumpleaños, se volvió viral en TikTok.

Y de ahí, el resto: “Al ver que la gente quería tener algo así también con su signo, decidimos crear una saga de canciones para tratar los estereotipos zodiacales de manera simpática en las que la gente pueda echarse unas risas igual que nosotros al crearlas”.

Desde entonces, Miree lanza una canción al mes dedicada al signo que domine ese momento del calendario.

En definitiva, el horóscopo parece resonar en sintonía con los internautas, en especial entre las generaciones más jóvenes, aunque sin dejar atrás a sus antecesores. Ya sea por creencias, humor o musicalidad, la viralidad está en los astros.