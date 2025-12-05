La OMS incluye a Ozempic en la lista de medicamentos esenciales para la humanidad

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) ha resuelto incluir los fármacos adelgazantes, como Ozempic , en la lista modelo de medicamentos esenciales, compuesta por aquellos que considera imprescindibles para generar un sistema de salud básico y universal. Así lo hace saber en la nueva guía de usos sobre fármacos adelgazantes, dada a conocer días atrás, según informa El País de Madrid.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Con esta decisión marca una posición oficial al respecto, dejando en claro que hay evidencia científica suficiente de que estos medicamentos (los fármacos GLP-1) pueden funcionar sin riesgos en procesos de adelgazamiento, al tiempo que orienta a los sistemas de salud a la generación de políticas públicas que promuevan y faciliten el acceso a estas medicinas. De hecho, la organización exige que estos tratamientos “sean universalmente accesibles” y “asequibles”.

Los fármacos GLP-1, como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se comenzaron a utilizar para facilitar la pérdida de peso. Imitan la acción de la hormona vinculada tanto a la secreción de insulina como a la sensación de saciedad mediante mecanismos cerebrales.

La obesidad es una epidemia mundial, que el año pasado se cobró 3,7 millones de vidas. “Nuestras nuevas directrices reconocen que la obesidad es una enfermedad crónica que puede tratarse con atención integral y de por vida”, dijo en rueda de prensa, según recoge el matutino español, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. “Si bien los medicamentos por sí solos no resolverán esta crisis sanitaria mundial, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir sus efectos adversos”.

Según las últimas estimaciones, hoy hay en el mundo más de mil millones de personas que sufren de obesidad y se proyecta que para 2030 esa cifra se duplique si no se toman medidas para frenar la tendencia.

ozempic1.jpg

No obstante, las nuevas directrices de la OMS recomiendan que las terapias con GLP-1 se utilicen en adultos —excepto mujeres embarazadas— para tratamientos a largo plazo de la obesidad. A su vez, subrayan que la medicación por sí sola no es la solución, sino que estas terapias se deben combinar con una dieta saludable, actividad física y control médico. No en vano, la organización llama a “crear entornos más saludables mediante políticas sólidas (...) para promover la salud y prevenir la obesidad”.

“No se puede considerar estos fármacos como una solución mágica. Pero está claro que se van a convertir en una parte muy importante de un enfoque integrado contra la obesidad”, dijo Jeremy Farrar, subdirector general de la OMS, según recoge France24.

Acceso equitativo

La guía de la OMS remarca también la importancia del acceso equitativo a este tipo de terapias. “Nuestra mayor preocupación es el acceso limitado y que esto pueda suponer una mayor brecha entre ricos y pobres”, expresó el director general de la OMS, quien instó a tomar medidas urgentes para que esto no ocurra.

Este objetivo parece difícil de alcanzar, cuando las proyecciones más recientes señalan que aún con una rápida expansión de la producción, estos fármacos llegarán en 2030 a menos del 10% de quienes podrían beneficiarse.

“La forma en que las sociedades respondan a esta oportunidad determinará si este es realmente el comienzo de una nueva era más equitativa o una oportunidad perdida de registrar un éxito histórico en la salud mundial”, remata la guía de la OMS.