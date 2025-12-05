El campeón de Europa, un asiático y un debutante africano marcan el camino de Uruguay en el Mundial

La Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá empezó mucho antes del silbatazo inicial. Comenzó esta tarde de viernes, cuando medio Uruguay se paralizó frente a la pantalla para ver el sorteo, desarrollado en Washington , mientras la otra mitad fingía una profunda concentración laboral con una planilla de Excel abierta, pero con el teléfono escondido atrás del mate. Todo con tal de no perderse el momento en que el bolillero decidiera nuestro destino futbolero.

La velada comenzó con una interpretación de Andrea Bocelli, bajo la atenta mirada de Donald Trump. Más tarde, los anfitriones, Kevin Hart y Heidi Klum, dieron la bienvenida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien prometió que la “próxima Copa del Mundo será la mejor de la historia”.

Además, se anunció que, por primera vez, la final del torneo contará con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, y la noticia se celebró con una presentación de Robbie Williams y Nicole Scherzinger, que cantaron Desire (el primer himno oficial de la FIFA).

Minutos después, el protagonista fue el mismísimo Trump, que recibió de manos de Infantino el primer FIFA Peace Prize “por sus acciones excepcionales por la promoción de la paz mundial”.

Con guantes y un leve nerviosismo, el entrenador argentino Lionel Scaloni tuvo el honor de ingresar la Copa del Mundo al Kennedy Center. Así, casi una hora y media después del inicio del evento, comenzó el sorteo, con la presencia y apoyo de los presidentes de las federaciones de los países organizadores y de estrellas del deporte, como Rio Ferdinand (fútbol), Shaquille O'Neal (básquetbol), Tom Brady (fútbol americano), Aaron Judge (béisbol) y Wayne Gretzky (hockey sobre hielo).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La bolilla de Uruguay cayó en el grupo H con España, actual campeón de Europa y uno de los equipos favoritos a ganar el Mundial; Arabia Saudita, que viene de vencer a Argentina en Catar 2022, y Cabo Verde, un país africano de unos 522.000 habitantes que jugará su primer Campeonato del Mundo.

Grupo a grupo

La fase inicial del Mundial 2026 se conforma de la siguiente manera:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y ganador de Playoff D

Grupo B: Canadá, ganador Playoff A, Catar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador Playoff C

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador Playoff B y Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, ganador Torneo Clasificatorio 2 y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, ganador Torneo Clasificatorio 1, Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Shaq-Sorteo-Mundial

Cruces

Con los 12 grupos definidos, la primera fase ordena un cuadro inédito para el primer Mundial de 48 selecciones, el más grande de la historia. Avanzan a dieciseisavos los dos primeros de cada zona más los ocho mejores terceros, formando un bloque de 32 equipos. En esta edición no rige el clásico “1º del grupo A vs. 2º del grupo B”: los cruces dependen de qué terceros se clasifiquen. La FIFA tiene previstos todos los escenarios y, una vez cerrada la fase de grupos, el sistema completa automáticamente el cuadro con el cruce que les corresponde a cada primero y segundo.

¿Dónde y cuándo jugamos?

Aunque el sorteo que define los grupos siempre se roba las cámaras, lo más importante para quienes siguen con lupa a su selección —y para quienes planean viajar— no se decide este día. La FIFA anunció que el calendario completo con sedes, fechas y horarios de los 104 partidos no se conocerá en el momento del sorteo, sino al día siguiente. El evento para revelar todo está fijado para el sábado 6 de diciembre, con una transmisión mundial en vivo desde Washington D.C.

La razón para esa “demora” es simple —y también gigante: con 48 selecciones, tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y 16 ciudades sede en diferentes husos horarios—, la organización va a necesitar tiempo para diseñar un calendario equilibrado. No basta con asignar rivales; hay que asegurarse de que los equipos no viajen en exceso, que los fanáticos puedan planificar su calendario y que las señales televisivas lleguen en horarios razonables.

Aunque el sábado se revele la mayor parte del fixture (dónde y cuándo juega cada grupo), el calendario no estará 100% completo hasta marzo de 2026 (después de que se definan por repechaje las últimas plazas). Solo entonces se sabrá con certeza todos los cruces, incluidos los de los equipos que aún están peleando su lugar.