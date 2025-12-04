Dólar bajo e intención del Ministerio de Trabajo de modificar régimen de despidos preocupa a los empresarios
“Nosotros no vimos el proyecto”, afirmó el ministro interino de Economía, Martín Vallcorba, refiriéndose a la iniciativa anunciada por las autoridades de la cartera encabezada por el comunista Juan Castillo
El ministro Castillo y el presidente Yamandú Orsi.
La caída del precio del dólar de los últimos días —a mínimos desde junio del año pasado— produjo preocupación entre los exportadores de diversos rubros. Para el conjunto del sector empresarial se sumó otro elemento de intranquilidad puesto sobre la mesa por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): el anuncio de un proyecto de ley para instaurar la obligación de preaviso y la justificación por parte de los empleadores de la causa del despido de trabajadores.
La intención de promover esa medida, que ratifica e incorpora a la legislación nacional el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, fue comunicada en declaraciones periodísticas por la cúpula de esa cartera, en el contexto de algunos cierres empresariales recientes con despidos masivos, como los de UKG, Tether y varios medios de comunicación.
“Si nadie está pensando en despedir trabajadores y en irse del país, nadie tendría que preocuparse. Lo que tenemos que brindar y generar como Estado son garantías a los efectos de dar protección y prevención de que, si alguien toma una decisión de este tipo, exista un preanuncio, de manera de intentar evitar que ocurra”, argumentó el ministro de Trabajo, Juan Castillo.
Se trata de una iniciativa, en principio, del MTSS.
“Nosotros no vimos el proyecto”, confirmó consultado por Búsqueda el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, quien quedó de manera interna a cargo de esa cartera hasta el regreso al país hoy, jueves 4, del ministro Gabriel Oddone, tras una misión oficial en España y Francia durante la cual mantuvo reuniones con empresarios, gobernantes de esos países y autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Vallcorba no realizó más comentarios.
El anuncio de un proyecto que exija a los empleadores notificar sus decisiones de despidos de personal y argumentar las causales del cese “no es una buena señal, porque genera incertidumbre, cambia las reglas de juego para los que ya tienen las inversiones hechas y para los que están pensando en hacerlas. (…) Esto pondría condiciones a la salida (de trabajadores de la plantilla) que hoy no hay. Genera ruido y no un ambiente de negocio propicio”, declaró a Búsqueda el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro.
De manera más general, la titular de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro, se refirió anoche en la entrega de los reconocimientos al Esfuerzo Exportador 2025 a un año complejo a escala internacional, destacó las buenas noticias relacionadas a los posibles acuerdos comerciales para Uruguay, y señaló la preocupación por los problemas de competitividad y el dólar bajo.
La divisa estadounidense se negoció ayer, miércoles 3, a un precio promedio mayorista de $ 39,097; en lo que va del año el tipo de cambio cayó 11,3%.