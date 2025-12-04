Dólar bajo e intención del Ministerio de Trabajo de modificar régimen de despidos preocupa a los empresarios

“Nosotros no vimos el proyecto”, afirmó el ministro interino de Economía, Martín Vallcorba, refiriéndose a la iniciativa anunciada por las autoridades de la cartera encabezada por el comunista Juan Castillo

La caída del precio del dólar de los últimos días —a mínimos desde junio del año pasado— produjo preocupación entre los exportadores de diversos rubros. Para el conjunto del sector empresarial se sumó otro elemento de intranquilidad puesto sobre la mesa por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): el anuncio de un proyecto de ley para instaurar la obligación de preaviso y la justificación por parte de los empleadores de la causa del despido de trabajadores.

La intención de promover esa medida, que ratifica e incorpora a la legislación nacional el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, fue comunicada en declaraciones periodísticas por la cúpula de esa cartera, en el contexto de algunos cierres empresariales recientes con despidos masivos, como los de UKG, Tether y varios medios de comunicación.

“Si nadie está pensando en despedir trabajadores y en irse del país, nadie tendría que preocuparse. Lo que tenemos que brindar y generar como Estado son garantías a los efectos de dar protección y prevención de que, si alguien toma una decisión de este tipo, exista un preanuncio, de manera de intentar evitar que ocurra”, argumentó el ministro de Trabajo, Juan Castillo.

Se trata de una iniciativa, en principio, del MTSS.

“Nosotros no vimos el proyecto”, confirmó consultado por Búsqueda el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, quien quedó de manera interna a cargo de esa cartera hasta el regreso al país hoy, jueves 4, del ministro Gabriel Oddone, tras una misión oficial en España y Francia durante la cual mantuvo reuniones con empresarios, gobernantes de esos países y autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Vallcorba no realizó más comentarios.