Cómo funciona Ozempic, el medicamento contra la obesidad que ya se vende en Uruguay

Este lunes las farmacias uruguayas comenzaron a comercializar oficialmente Ozempic , un medicamento antidiabético utilizado inicialmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, que a mediados del 2024 causó curiosidad, interés y polémica en todo el mundo cuando se lo empezó a prescribir y utilizar para la pérdida de peso. Su venta será bajo prescripción médica, con un costo que irá desde los 15.000 hasta los 17.000 pesos.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Hacía años que la endocrinóloga Mariana Elhordoy, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad, “andaba a las vueltas” tratando de que la semaglutida (más conocida por su nombre comercial Ozempic) llegara a Uruguay. Lo planteó en el Parlamento y prometieron darle prioridad. Finalmente, el 16 de agosto de 2024, el Ministerio de Salud Pública autorizó el registro y la venta (al laboratorio Megalabs) del fármaco en Uruguay. Su comercialización efectiva, en tanto, se había demorado debido a trámites regulatorios y logísticos, sobre todo, por cuestiones asociadas a la importación, la cadena de frío y el etiquetado.

Hasta ahora, muchos uruguayos obtenían Ozempic mediante compras en el exterior, especialmente en zonas fronterizas como el Chuy o en Buenos Aires. Sin embargo, estas adquisiciones informales no garantizaban el cumplimiento de los requisitos de cadena de frío y conservación necesarios para el medicamento, lo que representaba un riesgo sanitario y dificultaba un seguimiento clínico adecuado.

El interés de la endocrinóloga porque el fármaco llegara al país tiene varias puntas. La primera y principal fue la posibilidad de darle una solución al paciente. “Lo que vemos a veces es complejo, muy complejo”, dice Elhordoy. “He arrancado conferencias diciendo que si les decís a los pacientes con obesidad que el pichí adelgaza, se lo toman. Entonces es muy fuerte la necesidad de solucionar lo que les pasa”. En la semaglutida, una medicación que la endocrinóloga considera “fantástica”, hay una herramienta poderosa contra la obesidad.

El fármaco es fabricado por la compañía danesa Novo Nordisk y fue aprobado en Europa en 2018. Para la diabetes, viene en inyectables de 1 mg, mientras que para tratar la obesidad se usan hasta 2,4 mg.

La explosión de Ozempic

Los titulares que hace un año encabezaron las noticias, con ejemplos de éxito, eran algo así como: “La droga mágica para adelgazar que usan las estrellas”. Cada vez que Elhordoy lee esto siente que se le quita trascendencia a la obesidad como enfermedad.

En medio de su explosión global de 2024, Oprah Winfrey afirmó haber consumido Ozempic y declaró haberlo sentido “como un alivio, como una redención, como un regalo, y no algo para esconder y por lo que sentirse ridiculizada”. La multimillonaria conductora de televisión llegó a hacer un especial dedicado exclusivamente a hablar del fármaco titulado Shame, Blame and the Weight Loss Revolution (Vergüenza, culpa y la revolución de la pérdida de peso). Allí hizo referencia a una imagen de la portada de TV Guide de 1990, en la que se refería a ella como “abultada, grumosa y simplemente rechoncha”.

ozempic3.jpg

En el programa, Winfrey habló del estigma, los prejuicios y la gordofobia; sobre la supuesta falta de voluntad de la que se acusa a las personas obesas, y del llamado food noise, los torturantes pensamientos recurrentes sobre comida que experimentan muchos pacientes y de los que no se habla, y se silencian con esta medicación.

Ozempic actúa sobre el sistema regulador de la saciedad, el que avisa cuando el estómago está lleno y hay que parar de comer. Este efecto se logra a través de la semaglutida, que imita un péptido presente en el intestino de forma natural pero que se destruye rápidamente, teniendo muy poco tiempo de acción. La semaglutida lo replica con una duración mayor. Sus principales efectos, entonces, son en el estómago, “generando el enlentecimiento del vaciamiento gástrico” y, a nivel cerebral, “disminuyendo la sensación de hambre, por lo que el paciente tiene menos deseo de comer” e ingiere cantidades menores, explica Elhordoy. “Pero se han visto beneficios en todos los órganos: disminuye la resistencia a la insulina, mejora el funcionamiento hepático, tiene un gran efecto a nivel cardiovascular y renal; se está utilizando en varias especialidades”. Según la experta, ya se está usando por psiquiatras en otras partes del mundo para tratar el comportamiento compulsivo.

¿Cómo se administra?

La semaglutida se administra con inyecciones subcutáneas. La aguja es muy pequeña, pues tiene que alcanzar una penetración mínima, de pocos milímetros, para llegar al tejido adiposo; no es intramuscular. Tal como sucede con la insulina o el clexane (el anticoagulante), la inyección la aplica el propio paciente, con frecuencia semanal.

“Estamos tratando de no hablar mucho del peso. De peso ideal prácticamente ya no se habla”, explica Elhordoy, dando cuenta de cómo ha ido cambiando (aunque no todo lo necesario) la percepción de la obesidad y su tratamiento. “Intentamos desestimular el objetivo relacionado al peso”. Lo que se busca, entonces, es el cambio de comportamiento y la mejoría de las enfermedades asociadas.

Partiendo de que la obesidad es una enfermedad crónica, se entiende que, potencialmente, puede ser para toda la vida. Por eso la semaglutida está aprobada para el uso a largo plazo, de manera que el tratamiento dure el tiempo necesario y evitar lo que antes se llamaba “efecto rebote”. “Si me dan el remedio para la hipertensión arterial, mientras lo tome, tengo la presión controlada. Si dejo de tomar el remedio y me sube a 17, no es un efecto rebote, es que no estoy haciendo el tratamiento”, explica la endocrinóloga.

Pero para entender eso hay que entender que la obesidad es una enfermedad, algo que a nivel mundial empezó a reconocerse hace algunos años, pero que en Uruguay no se ha logrado aún. La idea es que esto suceda y parte del proceso es cambiar la nomenclatura y adoptar el término adiposopatía, enfermedad del tejido adiposo, en lugar de obesidad.

Una vez que se alcanza el objetivo planteado en el tratamiento, se regula la dosis. “Puede ser que al principio necesites llegar a 2,4 mg hasta los seis meses, un año, y después podés ir bajando y hacer una dosis de mantenimiento”.

Dosis y efectos secundarios

Stephen Fry, actor, locutor y guionista británico (Gosford Park, Hobbit y famosa voz en off de Pocoyó en inglés), también levantó la mano para contar que había tomado Ozempic cuando se empezó a rumorear que algunas celebridades lo utilizaban. Su experiencia, según contó, no fue positiva. Aunque al principio los resultados lo sorprendieron, por no sentir deseos de comer ni de consumir alcohol, los efectos negativos pudieron más que esa satisfacción. “Comencé a sentirme mal y a sentirme cada vez más enfermo”, dijo. “Estaba literalmente vomitando cuatro o cinco veces al día y pensé: ‘No puedo hacer esto’”. Optó por dejarlo.

Según Elhordoy, los efectos secundarios de la droga son muy variables; dependen del paciente y también de las dosis. “Acá en Uruguay la experiencia que tenemos es sobre todo a dosis bajas (porque hasta ahora los interesados la traían de Brasil y Argentina fundamentalmente, y allá no se comercializa en dosis altas)”. La dosis objetivo para el tratamiento de obesidad es 2,4 mg, pero se empieza con una dosis baja y se va subiendo mensualmente de acuerdo a los resultados del paciente y a las sensaciones que pueda llegar a tener. “Creo que tengo solo un paciente con 2,4. Es muy personal. Siempre se trata de llegar a la mayor dosis posible, pero no todos los pacientes lo toleran”.

Otros efectos secundarios frecuentes son, además de náuseas y vómitos, diarrea (suele darse más en pacientes diabéticos) o estreñimiento (en otros casos). También hay personas que pierden pelo y la piel puede perder colágeno y elastina. Efectos secundarios raros pueden ser insuficiencia renal o pancreatitis.

“La dosis se va regulando de acuerdo al paciente, por eso es tan importante el seguimiento médico, porque un paciente que está con una dosis que le genera tanta sensación de saciedad pasa a ser contraproducente, porque deja de alimentarse y puede pasar a tener déficit de vitaminas, bajo aporte proteico y pérdida de masa muscular por el adelgazamiento acelerado”. Es importante, por eso, mantener una rutina de ejercicios durante el tratamiento.

De ahí también la importancia del abordaje interdisciplinario, considerando la alimentación y la actividad física. Debería trabajarse al mismo tiempo el comportamiento de los pacientes, buscando un cambio de hábitos.

A tener en cuenta

Un dato relativamente desconocido es que el medicamento debe suspenderse por lo menos un mes antes cuando hay una cirugía digestiva prevista, y un mínimo de 15 días antes para otro tipo de cirugías o procedimientos. Como el fármaco enlentece el vaciamiento gástrico, las horas de ayuno necesarias previo a intervenciones no son suficientes para quienes usan Ozempic, entonces “puede haber aspiraciones al hacer la intubación para la anestesia”. “Por más que te vayas a hacer una fibrogastroscopía, un procedimiento sencillo, si no decís que estás tomando Ozempic, te piden un ayuno de 24 horas y puede ser insuficiente, con riesgo de aspiración y posterior neumonía, por ejemplo”.

Si bien su prescripción no está restringida a ninguna especialidad, como está aprobada para el tratamiento de la diabetes y de la obesidad, los médicos que lo prescribirían serían endocrinólogos y diabetólogos.

Antes de recetarlo, es clave y esencial tener en cuenta el perfil del paciente. “Por ejemplo, un paciente que se levanta a comer de madrugada no debería tener indicación de Ozempic, sino de otro medicamento. Nosotros tenemos que ver cuál es el fenotipo del paciente, cuál es su comportamiento, cuál es su historia de obesidad, cuál es su distribución de la grasa corporal, para indicar el medicamento”. Hay que discernir, entonces, para quién sí y para quién no.